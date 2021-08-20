Рассекречено ФСБ: как японский концлагерь «Хогоин» отправлял советских людей в отряд 731

Японцы жестоко пытали граждан СССР и испытывали на них биологическое оружие

Федеральная служба безопасности Российской Федерации впервые рассекретила документы, в которых указаны фамилии советских граждан, на которых японские спецслужбы испытывали действие биологического оружия в 731-м отряде Квантунской армии, пишет РИА Новости.

Известно, что на протяжении 15 лет (1930-1945 гг.) в плену у Японии оказались тысячи советских людей, в их числе – военнослужащие, пропавшие без вести в 1938-1939 гг. (бои на озере Хасан и на реке Халкин Гол), а также выкраденные на территории СССР. Многих размещали в концлагере «Хогоин» («Приют») в районе Харбина. ФСБ РФ рассекретила, в числе прочего, протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя Кендзи Ямагиси (допросы проводились в 1948 – 1949 гг.). По словам Иидзимы, концлагерь был рассчитан на 150 человек, содержались в нём только русские мужчины. К ним применялись пытки с целью получить данные о военном и экономическом потенциале СССР и общественных настроениях.

«Непокорившиеся нашим японским интересам советские военнослужащие, содержавшиеся в лагере "Хогоин", физически нами истреблялись, причём такое истребление осуществлялось в 731-м химическом диверсионном отряде, в котором над обречёнными к гибели советскими людьми предварительно производились различные опыты в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств»,

– рассказывал на допросе Ямагиси.

Начальник концлагеря оформлял представление на каждого советского пленного, которого предстояло отправить в отряд 731, решение об отправке утверждала в Харбине Японская военная миссия, организационными вопросами занимался заместитель начальника «Хогоина». Иидзима признался, что лично он отправил в 731-й отряд 40 человек. А Ямасаги рассказал, что приказывал отправлять смертников в 731-й отряд без одежды – военную форму РККА использовали для диверсионных операций японской разведки на территории СССР.

«Солдат Красной Армии Демченко, который в категорической форме отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе. С моего разрешения к нему применялись меры физического воздействия, его следователи подвергали пытке, подвешивая его за руки, за ноги к балке. Демченко всё же показания не давал. Тогда я решил его физически уничтожить и с этой целью отправил его в 731-й отряд»,

– говорил на допросе Ямагиси.

Также в 731-й отряд отправили пытавшихся бежать из концлагеря граждан СССР Канева, Перебоева, Романченко и сбежавшего, но пойманного офицера Кузеванова. Рассказало руководство «Хогоина» и о том, что четверых приговорённых к смерти в 731-м отряде людей, которых временно оставили в концлагере – артиста, православного священника, агронома и советского моряка – расстреляли уже после капитуляции, приказал это сделать Иидзима. Он вспомнил только фамилию убитого актёра – Смирнов.

Убили и тяжело больных пациентов военного госпиталя №7, среди которых были узники «Хогоина». Уколом умертивили и русскую женщину по имени Лиза, которая оказалась в концлагере в виде исключения (её взяли слугой в Японскую военную миссию, но временно разместили в концлагере). У Лизы случилось воспаление аппендикса, и она попала в госпиталь, где её приказали убить – лежачие больные мешали передвижению в тыл.

Напомним, в отряде 731 людей целенаправленно заражали болезнетворными микробами и изучали, как распространяются в организме инфекции (в том числе, и вырезая у живых людей внутренние органы). Помимо этого, в отряде ставились и иные эксперименты: реакция организма на голод, обезвоживание, обморожение, кипяток, электроток, вивисекцию (проведение хирургических операций без обезболивания). Искусственно вызывали инсульты, инфаркты и так далее…

Глава отряда 731 Сиро Исизи после капитуляции попал в американский плен и избежал наказания за преступления в обмен на информацию о результатах опытов на людях.