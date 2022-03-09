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Рассекреченный приказ украинским войскам стал основой уголовного дела: Бастрыкин не стал медлить
09 марта 2022, 11:50 • 54 • Политика
Рассекреченный Россией приказ украинского командования своим войскам стал основой для уголовного дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не стал медлить и отдал поручение провести детальное расследование.
Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины, передаёт пресс-служба СКР. В документе был подробно изложен план наступления украинских боевиков в Донбассе. Нападение на Народные республики планировалось осуществить в марте текущего года.
В связи с рассекреченными данными украинского документа Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать обстоятельства подготовки к осуществлению преступлений против жителей Донбасса. Также специалистам поручено установить всех причастных к этому лиц с последующим привлечением их к уголовной ответственности. Кроме того, глава СКР также поручил фиксировать каждый новый обстрел территорий Донбасса с последующим привлечением к ответственности всех причастных лиц.
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