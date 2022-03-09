Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Обыск в штабе "Правового сектора"* вскрыл большой секрет НАТО
Главная / Политика

Рассекреченный приказ украинским войскам стал основой уголовного дела: Бастрыкин не стал медлить

09 марта 2022, 11:50  •  54 • Политика
Рассекреченный Россией приказ украинского командования своим войскам стал основой для уголовного дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин не стал медлить и отдал поручение провести детальное расследование.
Минобороны России опубликовало оригинал секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим киевского, южного одесского и западного территориальных управлений Нацгвардии Украины, передаёт пресс-служба СКР. В документе был подробно изложен план наступления украинских боевиков в Донбассе. Нападение на Народные республики планировалось осуществить в марте текущего года.
В связи с рассекреченными данными украинского документа Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать обстоятельства подготовки к осуществлению преступлений против жителей Донбасса. Также специалистам поручено установить всех причастных к этому лиц с последующим привлечением их к уголовной ответственности. Кроме того, глава СКР также поручил фиксировать каждый новый обстрел территорий Донбасса с последующим привлечением к ответственности всех причастных лиц.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


54
Источник
Похожие новости
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские военные
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете - эксперты
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
09 марта 2022, 00:10
Маски сброшены: США делают всё, чтобы не допустить попадания к России биоисследований из Украины
09 марта 2022, 02:30
Под дулом автомата: На Украине пророссийские политологи начали извиняться на камеру
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 марта 2022, 04:15
"Ваше командование сбежало": нацбатам в Мариуполе ставят ультиматум русские...
09 марта 2022, 06:35
Что сейчас происходит под Киевом?
09 марта 2022, 00:10
Где прячется Зеленский: Президента Украины нет в Киеве. Его выдала картина в кабинете...
09 марта 2022, 04:15
Главная тайна Путина по версии МИ-6: Россия отказалась от участия в эксперименте
09 марта 2022, 07:45
Вместо обрезанных крыльев – десятки новых: Подлость Запада сыграла в пользу России
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2022, 14:50
Зеленский сам сдал неонацистов. Какие ещё нужны доказательства?
07 марта 2022, 00:20
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
04 марта 2022, 03:30
Они готовят бойню: Житель Киева предупредил военных России
06 марта 2022, 02:45
Русские самолёты приступили к уничтожению объектов ВСУ в Харькове и Изюме - источник
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
04 марта 2022, 16:55
Под Харьковом из офицеров запаса формируется освободительная армия Украины?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.