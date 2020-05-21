Рассекреченная запись грозит Порошенко уголовным делом в США: У политолога только 2 вопроса

Напомним, ранее была рассекречена аудиозапись переговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена. На момент самих переговоров оба политика были действующими в своих должностях. Известный политолог Марат Баширов, комментируя информацию о рассекреченных переговорах, поставил только два вопроса.

У себя в авторском Telegram-канале "Политджойстик" эксперт интересуется: "Кто делал записи?" Он обратил внимание на факт, что "перед началом каждого диалога слышна речь офицеров связи из служб безопасности стран".

"Можно, как в фильмах, представить, что иностранная прослушка вскрыла зашифрованный канал переговоров вице-президента США, но это вряд ли. Вероятнее всего, запись делали в Киеве в помещении для переговоров президента Украины. Так кто же? Сами спецслужбы Украины? Сам Пётр Порошенко? Тогда как они утекли в чужие руки? Иностранная разведка? - сыпет уточняющими вопросами политолог. - Тогда вывод ещё страшнее: кто-то мог слушать и записывать все переговоры Порошенко и архив касается многих сюжетов".

Баширов отмечает, что именно эта аудиозапись появилась до американских выборов, "чтобы утопить Байдена, который может стать кандидатом против Трампа". И в таком случае, полагает эксперт, "это мина замедленного действия и кто-то знал всё о переговорах Порошенко с Меркель, Макроном, Эрдоганом и многими главами других стран". Но уже сам факт публикации подобной записи, уверен политолог, станет предметом официальных расследований в Соединённых Штатах, поскольку речь идёт о нарушении законов о безопасности и защите государственного строя США.

Баширов также не исключил, что Порошенко рассекреченная аудиозапись грозит уголовным делом в США. "Шпионы - ладно, они на то и шпионы, а вот если записи делал Порошенко и не защитил их, тогда он попадёт под уголовное расследование в США", - подчеркнул эксперт.

Второй важный вопрос, который интересует политолога в свете этих событий: "Сохранилось ли кураторство США над Украиной и при нынешнем президенте (Владимире) Зеленском?"

"Сюжеты переговоров Байдена и Порошенко имеют скандальный характер, потому что доказывают, что Порошенко согласовывал назначение премьера и генпрокурора страны с вице-президентом США и получал в ответ кредиты и другую финансовую помощь, - отметил политолог. - Более того, Порошенко признавал, что депутаты Верховной рады Украины управляются чиновниками США и получают от них средства. И это не всё: национализация крупнейшего "Приватбанка" Украины также обсуждалась Порошенко с Байденом как важный и необходимый шаг перед получением кредита от МВФ, что показывает, что и действия МВФ модерируются США".

Давать юридическую оценку ситуации эксперт не стал, но повторил вопрос, касающийся Зеленского. Политолог отметил, что если действующий президент Украины пошёл по американскому пути своего предшественника, то в этом случае имеет место быть "прямое нарушение как минимум клятвы, которую он давал при вступлении в должность год назад".