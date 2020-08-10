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Рассекречен голос минского майдана: Через год - в России?

10 августа 2020, 12:45  •  257 • Политика
Рассекречен голос минского майдана. По мнению экспертов, подобного "мирного" голоса можно ожидать через год уже в России.
Как отмечает политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик", ключевой канал координации медиа Телеграм против белорусских властей - NEXTA.
"Работает из Польши. Зарегистрирован на Степана Путило (22 года)", - уточняет он.
По словам Баширова, на канале размещаются инструкции по организации беспорядков и видео стримеров, работающих в Белоруссии.
"Верите, да, что 22-летний парень всё сам организовывает?" - риторически спрашивает он.
"Изучаем. Многие технологии потом будут использоваться через год в России", - пишет политтехнолог.
Информацию о польской регистрации канала подтверждает военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.
Он также отметил, что, например, вчера Путило призывал выйти на улицу "настоящих заводских мужиков" и начать блокировать автотрассы и районные администрации. При этом Стешин по-русски объяснил провокатору, что тот выбрал не ту целевую аудиторию.
"Степа, *** (нецензурное. 0 Ред.) у этих мужиков через 30 минут смена начинается на заводе. Это я тебе как сборщик-электромонтажник 4 разряда авторитетно заявляю", - написал он в Telegram-канале "Русский тарантасъ".

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