Рассекречен голос минского майдана: Через год - в России?

Как отмечает политтехнолог Марат Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик", ключевой канал координации медиа Телеграм против белорусских властей - NEXTA.

"Работает из Польши. Зарегистрирован на Степана Путило (22 года)", - уточняет он.

По словам Баширова, на канале размещаются инструкции по организации беспорядков и видео стримеров, работающих в Белоруссии.

"Верите, да, что 22-летний парень всё сам организовывает?" - риторически спрашивает он.

"Изучаем. Многие технологии потом будут использоваться через год в России", - пишет политтехнолог.

Информацию о польской регистрации канала подтверждает военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин.

Он также отметил, что, например, вчера Путило призывал выйти на улицу "настоящих заводских мужиков" и начать блокировать автотрассы и районные администрации. При этом Стешин по-русски объяснил провокатору, что тот выбрал не ту целевую аудиторию.

"Степа, *** (нецензурное. 0 Ред.) у этих мужиков через 30 минут смена начинается на заводе. Это я тебе как сборщик-электромонтажник 4 разряда авторитетно заявляю", - написал он в Telegram-канале "Русский тарантасъ".