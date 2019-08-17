«Рассчитывают охладить пыл»: откажется ли Индия от принципа неприменения ядерного оружия первой

Индия может пересмотреть принцип неприменения ядерного оружия против других государств первой. Такое заявление сделал министр обороны страны Раджнатх Сингх на фоне обострения отношений между республикой и Пакистаном из-за ликвидации автономии штата Джамму и Кашмир. Однако эксперты сходятся во мнении, что Индия не станет наносить ядерный удар по Пакистану, а слова главы военного ведомства призваны охладить пыл Исламабада, сделавшего ранее ряд резких заявлений.

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что позиция страны по неприменению первой ядерного оружия может измениться «в зависимости от обстоятельств».

«До сегодняшнего дня Индия твёрдо придерживалась принципа неприменения первой в том, что касается ядерного оружия. Что произойдёт в будущем, зависит от обстоятельств», — заявил Сингх.

Заявление министра обороны Индии было сделано на фоне растущего напряжения вокруг спорного региона Джамму и Кашмир, который на днях лишился автономного статуса. По сообщениям местных СМИ, там уже приведены в боевую готовность войска и полиция. Нью-Дели мотивировал это возможностью провокаций со стороны экстремистов и сепаратистов, которых, как считает Индия, поддерживает соседний Пакистан.

В большей степени подобные заявления со стороны Нью-Дели носят пропагандистский характер, нежели представляют реальную военную угрозу, потому что Индия окружена двумя ядерными державами, отметил в разговоре с RT доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

«С Пакистаном у неё есть примерный паритет по количеству ядерных боеголовок, хотя точное их число неизвестно ни у Индии, ни у Пакистана. По различным оценкам, у Пакистана может быть даже немного больше. А с Китаем у Индии нет паритета — Пекин впереди. Это заявление призвано охладить пыл тех, кто мог бы попытаться силовым путём решить проблему Кашмира или какие-то другие территориальные проблемы», — пояснил эксперт.

Индийская доктрина

О том, что Индия будет придерживаться стратегии неприменения ядерного оружия первой, Нью-Дели заявил в 1998 году после ядерных испытаний «Покран-II».

Тогда правительство премьера Атала Ваджпаи заявило, что приобретённый Индией ядерный арсенал будет использоваться исключительно как средство сдерживания, а сама страна является сторонницей курса на мир, свободный от ядерного оружия.

При этом Нью-Дели оставил за собой право нанести «массированный удар» в ответ на нападение со стороны другого государства.

В 2014 году предвыборная программа правящей Индийской народной партии включала в себя пересмотр национальной ядерной доктрины. В обществе и у представителей других партий это вызвало опасения, что принцип неприменения ядерного оружия первой может быть отменён, но ставший премьером Нарендра Моди заявил, что страна не намерена отступать от своих убеждений.

Однако некоторые индийские государственные деятели и военачальники призывали к отказу от взятых на себя обязательств. Так, бывший министр обороны страны Манохар Паррикар призывал не «связывать себя» подобными условиями. Такое же мнение высказывал и бывший начальник Командования стратегических сил генерал-лейтенант Балрадж Сингх Нагал, назвав принцип неприменения ядерного оружия первыми «рецептом для катастрофы».

Однако, по мнению старшего научного сотрудника ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Алексея Куприянова, руководство Индии не станет пересматривать эту концепцию.

«Индия стала ядерным государством сравнительно недавно — в 1998 году. И тогда же она приняла концепцию о неиспользовании ядерного оружия первой. При этом заявления о том, что она может быть так или иначе пересмотрена, делались уже неоднократно. Из уст высокопоставленных политиков звучали высказывания, что Индия может пересмотреть её в пользу неиспользования первой ядерного оружия против неядерных государств. Либо поднимался вопрос о том, зачем вообще нужна такая концепция, если Индия и так уже является ответственной ядерной державой. Но при этом сама концепция так ни разу и не менялась. Заявление нынешнего министра — ещё один камешек в копилку частных мнений индийских политиков, и вряд ли оно приведёт к какому-то капитальному изменению ядерной доктрины Индии в ближайшее время», — отметил Куприянов в разговоре с RT.

Штат раздора

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир после распада Британской империи оказалась поделена между Индией и Пакистаном. Позже к ним присоединился Китай.

Отношения Индии и Пакистана из-за этого региона резко ухудшились после того, как президент Индии Рам Натх Ковинд подписал указ об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмира, который был закреплён в 370-й статье Конституции. Это решение было одобрено и парламентом страны.

Военный парад в Шринагаре, столице Джамму и Кашмира.

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До принятых недавно изменений штат Джамму и Кашмир обладал автономным статусом и собственной Конституцией. Это означало, что некоторые законы, принимаемые в парламенте страны, становились действительными на территории штата только после того, как их одобрила местная ассамблея. Исключение делалось для законов, касающихся обороны, внешней политики и связи (для них отдельного голосования в законодательном органе штата не требовалось).

Между индийской и пакистанской частями Джамму и Кашмира нет общепризнанной границы. Территории разделяет линия контроля, по обе стороны которой расположены войска двух стран.

В регионе активно действуют различные мусульманские сепаратистские группировки, которые, по утверждению Нью-Дели, получают поддержку из Пакистана. Исламабад, в свою очередь, подобные обвинения отвергает.

Призывы к деэскалации

16 августа в Совбезе ООН состоялось заседание, посвящённое решению Индии отменить особый статус Джамму и Кашмира. После него постпред Пакистана Малиха Лодхи заявила, что Исламабад готов к мирному урегулированию спора с Нью-Дели. При этом она подчеркнула, что Пакистан предпримет все действия для «восстановления справедливости».

«Наша просьба о встрече СБ — это первое из действий, предпринятых от имени народа штата Джамму и Кашмир. Но это не последнее действие. Это закончится, только когда справедливость для жителей штата Джамму и Кашмир будет восстановлена. Мы готовы к мирному урегулированию спора вокруг штата», — приводит её слова ТАСС.

При этом Малиха Лодхи назвала действия Индии в регионе «оккупацией».

Ранее начальник штаба Сухопутных войск Пакистана генерал Камар Джавед Баджва заявил, что пакистанские военные намерены поддерживать население штата Джамму и Кашмир.

«Армия Пакистана до самого конца будет твёрдо поддерживать праведную борьбу жителей Кашмира. Мы готовы к любым действиям для выполнения наших обязательств», — подчеркнул генерал.

Индийские военные на параде в Джамму и Кашмире

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Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об обеспокоенности возможной эскалацией ситуации и выразил надежду, что роста напряжённости удастся избежать. При этом Полянский отметил, что Нью-Дели и Исламабад должны самостоятельно, без вмешательства извне урегулировать спорные вопросы.

«Мы выступаем за двусторонний трек между Индией и Пакистаном. Это двусторонний вопрос», — подчеркнул российский дипломат.

О необходимости деэскалации говорил и глава МИД России Сергей Лавров, который 14 августа провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Пакистана Мехмудом Куреши.

«С российской стороны подчёркнута необходимость деэскалации напряжённости и безальтернативность урегулирования имеющихся разногласий между Пакистаном и Индией на двусторонней основе политико-дипломатическими средствами», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

На данный момент мировое сообщество не рискует встревать в конфликт между Индией и Пакистаном, отметил Алексей Куприянов.

«Пока ни одна страна, кроме Китая, не выразила публично своего недовольства действиями Индии в Кашмире. Например, американские и британские СМИ регулярно публикуют критические статьи в адрес Нью-Дели, иногда довольно резкие, но при этом со стороны политиков этих стран никаких официальных заявлений не делается», — пояснил он.

При этом политолог предположил, что, учитывая попытки администрации Трампа выйти на индийские рынки, не исключено, что США каким-то образом могут вмешаться в ситуацию.

«Силой у них сделать это не получится, но они могут попытаться разыграть роль миротворца. Трамп уже на это намекал неоднократно. Но Индия традиционно против того, чтобы какая-то третья страна вмешивалась в кашмирскую проблему», — сказал эксперт.

Кроме того, Алексей Куприянов напомнил, что после пересмотра статуса Кашмира власти Пакистана, в свою очередь, сделали несколько резких заявлений, которые носят характер угрозы.

«Это и слова о том, что индийцы готовят провокации, а пакистанская армия готова дать им отпор. И заявление, что пакистанская армия никогда не бросит народ Кашмира в его борьбе за свободу. Поэтому нынешнее заявление министра обороны Индии — некий намёк на то, что Исламабаду не стоит разбрасываться подобными фразами, поскольку Нью-Дели может воспринять их всерьёз», — заключил эксперт.