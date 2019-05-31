«Рассчитывают на благоприятное отношение»: США выделят $10 млн на улучшение условий работы украинских активистов

Соединённые Штаты выделят $10 млн на «улучшение условий функционирования» организаций гражданского общества и укрепление их институциональных возможностей на Украине. Об этом говорится в новом проекте Агентства США по международному развитию (USAID), с текстом которого ознакомился RT. Согласно документу, такие организации на Украине сталкиваются с трудностями из-за чрезмерной административной нагрузки. Кроме того, активисты часто становятся объектами притеснения, а в преддверии парламентских выборов 2019 года частота подобных нападок, «скорее всего, лишь повысится, а их жестокость — усилится», утверждают в USAID. Между тем опрошенные RT эксперты отметили, что похожие проекты финансируются Штатами на Украине уже много лет, однако зачастую остаётся неясным, на какую именно деятельность идут гранты.

Агентство США по международному развитию (USAID) выделит $10 млн на улучшение «условий функционирования» гражданского общества на Украине. Как указывается в заявке, грант будет разыгрываться среди «местных украинских организаций». Сам же проект рассчитан на пять лет.

«Целью данных мероприятий (в области оказания секторальной поддержки гражданскому обществу на Украине. — RT) является улучшение условий функционирования гражданского общества и укрепление институциональных возможностей организаций гражданского общества (ОГО) в целях повышения автономности гражданского сектора на Украине», — говорится в документе.

Последние 25 лет подобные организации были двигателем «демократических реформ» на Украине, однако на сегодняшний день украинские ОГО по-прежнему испытывают ряд трудностей, говорится в заявке агентства.

Согласно документу, украинским активистам необходима помощь в укреплении «институционального потенциала». Именно поэтому Соединённые Штаты намерены улучшить организационные способности подобных организаций, поработав над их финансовым менеджментом, выстраиванием коммуникаций с общественностью и стратегическим планированием.

Кроме того, американское агентство также намерено заняться созданием «благоприятных для гражданского общества правовых условий». Так, подрядчикам предстоит устраивать информационные кампании на местном, региональном и национальном уровнях для содействия законодательным реформам, касающимся украинских организаций гражданского общества.

Кроме того, в документе USAID указывается, что эти меры необходимы, так как «в отношении ситуации с созданием на Украине благоприятных для гражданского общества правовых условий сохраняется неопределённость». Особое беспокойство в Штатах также вызывают законопроекты на Украине, направленные на ограничение доступа к иностранному финансированию.

«Организации гражданского общества на Украине по-прежнему сталкиваются с трудностями из-за чрезмерной административной нагрузки и новых требований о предоставлении группами по борьбе с коррупцией отчётности в электронной форме. Кроме того, в парламентской повестке регулярно появляются законопроекты о внесении поправок в законодательство, предполагающие повышение требований к отчётности и ограничение доступа к иностранному финансированию», — указывается в документе USAID.

В 2017 году президент Украины Пётр Порошенко подписал принятый Верховной радой закон, обязавший неправительственные общественные организации декларировать доходы в электронном виде.

Тогда в американском посольстве заявили, что из-за такого решения могут пострадать «члены гражданского общества».

Посольство США в Киеве

© Sergei SUPINSKY / AFP

«Безнаказанное притеснение» активистов

Украинские организации гражданского общества часто становятся объектами нападок, а перед парламентскими выборами 2019 года количество атак может увеличиться, говорится в документе Агентства США по международному развитию.

«Безнаказанное притеснение организаций гражданского общества и нападки на них становятся на Украине всё более распространенным явлением. В преддверии (парламентских. — RT) выборов 2019 года частотность таких нападок, скорее всего, лишь повысится, а их жестокость усилится», — отмечают в USAID.

В то же время обеспокоены в американском агентстве и радикализацией гражданских активистов на Украине. Отмечается, что за последние несколько лет в Незалежной появились ультраправые стороны, пропагандирующие насилие и нетерпимость. Такая тенденция, говорится в документе, может вредить украинским гражданским организациям, однако как бороться с такой тенденцией, остаётся «неясным» для USAID.

Как отметил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин, нет информации, каким именно организациям гражданского общества будут выделены средства USAID.

«Самое лукавое слово в этой инициативе — «активисты». Кого считать активистами с точки зрения USAID? Это очень лукавая фраза, за которой скрывается то, что США оставляют за собой право выделять дополнительные $10 млн на поддержку кого угодно, кто только высказывается на Украине за интересы Соединённых Штатов», — подчеркнул эксперт.

Между тем деятельность американского агентства в разных странах неоднократно подвергалась критике. Так, в прошлом году стало известно, что часть средств, выделенных США на оказание гуманитарной помощи населению Сирии и Ирака, могла попасть в руки террористов, так как Агентство по международному развитию США не внедрило единую политику по оценке рисков утечки финансовых средств при работе с неправительственными организациями, которую ранее разработал Госдеп.

«Надолго остаться на Украине»

США намерены «надолго остаться на Украине», чтобы поддержать «демократическую и процветающую» страну. С таким заявлением 20 апреля 2019 года, за день до второго тура президентских выборов на Украине, выступил спецпредставитель Госдепа Курт Волкер.

«В преддверии намеченных на воскресенье выборов мне хотелось бы вновь повторить, что США здесь надолго, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую и безопасную Украину», — заявил Волкер.

Напомним, в апреле стало известно, что Вашингтон выделит от $16 млн до $18 млн на проект USAID для продвижения собственных «приоритетных целей на Украине».

А в начале мая выяснилось, что Госдеп США потратит по меньшей мере $900 тыс. «на укрепление демократических процессов» в ходе местных выборов на Украине в 2020 году.

«Развиваться» Вашингтон помогает не только Украине. Например, США также планируют поддержать «гражданское общество» на северо-востоке Сирии.

Штаты также планировали «расширить» избирательные права грузин и проследить за парламентскими выборами в Грузии в 2024 году. В Молдавии американское посольство намеревалось повысить качество контента независимых СМИ. А в 2018 году в Ереване за счёт США был организован молодёжный семинар CampСamp, на котором участников из стран СНГ учили, как совершать госперевороты.

Новая инициатива USAID является одним из сотен других проектов агентства, направленных на укрепление своих интересов в других государствах, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Это, собственно говоря, то, чем и занимается Агентство США по международному развитию. Они работают с неправительственными, с негосударственными и некоммерческими структурами. И именно они организуют специальные программы для активистов, для будущих лидеров. Они также организуют специальные программы для отдельных категорий населения, для научных работников, журналистов. Так что у них это достаточно разветвлённая программа, направленная на работу с различными категориями населения, в основном с молодёжью, которая, как они рассчитывают, будет благоприятно относиться к Соединённым Штатам», — заключил эксперт.

Он также отметил, что это целенаправленная, длительная, рассчитанная на перспективу работа, которую они проводят во многих странах.