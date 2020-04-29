«Рассчитываю на вашу поддержку»: Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

Как минимум до понедельника, 11 мая, в Москве будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. По его словам, городские власти начнут ослаблять ограничительные меры, как только улучшится эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что действующие в стране ограничения позволили избежать «взрывного роста заболеваемости» коронавирусом. Ранее о продлении режима нерабочих дней до 11 мая объявил президент России Владимир Путин.

Режим повышенной готовности в Москве продлён до понедельника, 11 мая, включительно. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник также призвал москвичей оставаться дома во время майских праздников.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведёт к ещё большему количеству заболевших и умерших», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что количество москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция», несмотря на снижение динамики прироста, за неделю стало больше на 70%, при этом в больницах находится около 17 тыс. инфицированных, несколько сотен — в реанимации и на искусственной вентиляции лёгких, при этом ежедневно в Москве умирает от осложнений, связанных с COVID-19, по 30—40 человек.

«Как только уровень заболеваемости пойдёт на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить», — заключил градоначальник.

В обновлённом указе также ужесточены требования к соблюдению тишины в жилых домах — на проведение шумных ремонтных работ предоставляется не более четырёх часов в будни (с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00). К тому же до 31 июля приостановлена организация детского отдыха. Также в ближайшие дни начнётся выплата «детских» доплат безработным гражданам в размере трёх тыс. рублей в месяц.

Президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, прошедшего в режиме видеоконференции

РИА Новости

© Алексей Дружинин

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с руководителями регионов России, посвящённое противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства объявил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая (с учётом майских праздников) и призвал граждан России к дисциплинированности, поскольку пик заболеваемости СОVID-19 в стране ещё не пройден.

«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений после 12 мая, разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан, национальный план масштабной нормализации деловой жизни в стране и установить 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания указала, что принятые властями России превентивные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 позволили избежать «взрывного роста заболеваемости».

Кроме того, благодаря этим мерам за прошедший месяц темп прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снизился в 3,5 раза — с 27% до «семи с небольшим процентов». Главный санитарный врач РФ констатировала, что уровень летальности в стране — один из самых низких в мире, «он не превышает процента».

«Мы, безусловно, выполним ваше поручение к 5 мая для того, чтобы сориентировать регионы. Эти правила, если они будут приняты, должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведёт к точке, откуда мы вышли, к возврату к жёстким режимам», — добавила она.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что за последнюю неделю динамика инфицирования в столице и по стране сократилась в два раза, но по-прежнему остаётся «серьёзной».

«Одним из серьёзных регионов риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что, по сути дела, 30 миллионов человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, из Московской области в Москву — на работу, к родным и близким. Понятно, что сейчас ограничены передвижения, но тем не менее», — добавил столичный градоначальник.

Согласно данным на 28 апреля, Россия вышла на восьмое место в мире по общему количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — 93 558. При этом число летальных исходов достигло 867, а выздоровели уже 8456 человек. В Москве зафиксировано 48 426 случаев инфицирования, в том числе 3075 — за последние 24 часа, в Подмосковье — 10 231 случай заражения (523 — за прошедшие сутки).

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В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился с предостережением к гражданам относительно проведения досуга во время майских праздников. Он с сожалением заметил, что в последнее время фиксируется рост случаев заражения коронавирусом внутри семей.

«Я хочу ещё раз, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, всё-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — сказал он.

Завершая видеосовещание, глава государства обратился к гражданам РФ. Владимир Путин согласился, что любые запреты, в том числе оправданные, раздражают и злят, но напомнил об известной формуле: «Свобода каждого ограничена свободой других».

«В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам», — пояснил президент.

Глава государства добавил, что после эпидемии жизнь в России обязательно наладится и совместными усилиями это можно сделать «как можно скорее».

Почему экс-президента Армении 500 дней держат в тюрьме без суда? Он также обратил внимание, что в период режима самоизоляции состоится «священный праздник — День Победы». По его словам, 9 Мая будет организован парад авиационной техники в честь героев Великой Отечественной войны, а вечером в городах будет дан праздничный салют.

«Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего — вдвойне — для наших ветеранов», — заявил Владимир Путин.