Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как воюют американцы на Донбассе – рассказывает солдат ВСУ
МИД Украины взбесили результаты американских опросов в Крыму (Обзор ИноСми)
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
Элитка с Куршевеля привезла коронавирус в Москву, но сбежать от заразы не успела
Главная / В России

«Рассчитываю на вашу поддержку»: Собянин продлил режим повышенной готовности в Москве до 11 мая

29 апреля 2020, 00:05  •  72 • В России
Как минимум до понедельника, 11 мая, в Москве будет действовать режим повышенной готовности. Соответствующий указ подписал Сергей Собянин. По его словам, городские власти начнут ослаблять ограничительные меры, как только улучшится эпидемиологическая ситуация. Вместе с тем главный санитарный врач РФ Анна Попова отметила, что действующие в стране ограничения позволили избежать «взрывного роста заболеваемости» коронавирусом. Ранее о продлении режима нерабочих дней до 11 мая объявил президент России Владимир Путин.
 
РИА Новости © Максим Блинов
 

Режим повышенной готовности в Москве продлён до понедельника, 11 мая, включительно. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник также призвал москвичей оставаться дома во время майских праздников.

«Я каждый день читаю обращения и просьбы ослабить режим ограничительных мер. Поверьте, мне нисколько не меньше вашего хочется это сделать. Но в сегодняшней ситуации это будет просто безответственным и популистским решением, которое в дальнейшем неминуемо приведёт к ещё большему количеству заболевших и умерших», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что количество москвичей с диагнозом «коронавирусная инфекция», несмотря на снижение динамики прироста, за неделю стало больше на 70%, при этом в больницах находится около 17 тыс. инфицированных, несколько сотен — в реанимации и на искусственной вентиляции лёгких, при этом ежедневно в Москве умирает от осложнений, связанных с COVID-19, по 30—40 человек.

«Как только уровень заболеваемости пойдёт на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить», — заключил градоначальник.

В обновлённом указе также ужесточены требования к соблюдению тишины в жилых домах — на проведение шумных ремонтных работ предоставляется не более четырёх часов в будни (с 09:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00). К тому же до 31 июля приостановлена организация детского отдыха. Также в ближайшие дни начнётся выплата «детских» доплат безработным гражданам в размере трёх тыс. рублей в месяц.

  • Президент РФ Владимир Путин во время совещания с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса, прошедшего в режиме видеоконференции
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание с руководителями регионов России, посвящённое противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства объявил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая (с учётом майских праздников) и призвал граждан России к дисциплинированности, поскольку пик заболеваемости СОVID-19 в стране ещё не пройден.

«Установить с 6 по 8 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, правительству поручено к 5 мая подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений после 12 мая, разработать новый пакет мер поддержки бизнеса и граждан, национальный план масштабной нормализации деловой жизни в стране и установить 28 апреля новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания указала, что принятые властями России превентивные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 позволили избежать «взрывного роста заболеваемости».

Кроме того, благодаря этим мерам за прошедший месяц темп прироста новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в России снизился в 3,5 раза — с 27% до «семи с небольшим процентов». Главный санитарный врач РФ констатировала, что уровень летальности в стране — один из самых низких в мире, «он не превышает процента».

«Мы, безусловно, выполним ваше поручение к 5 мая для того, чтобы сориентировать регионы. Эти правила, если они будут приняты, должны неукоснительно исполняться. Неукоснительно. Любое отклонение приведёт к точке, откуда мы вышли, к возврату к жёстким режимам», — добавила она.

В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин также подчеркнул, что за последнюю неделю динамика инфицирования в столице и по стране сократилась в два раза, но по-прежнему остаётся «серьёзной».

«Одним из серьёзных регионов риска являются регионы Центрального федерального округа. Потому что, по сути дела, 30 миллионов человек, которые находятся на этой территории, образуют большую агломерацию. И вопрос там не только в дачниках. Большое количество людей приезжает в Московскую область, из Московской области в Москву — на работу, к родным и близким. Понятно, что сейчас ограничены передвижения, но тем не менее», — добавил столичный градоначальник.

Согласно данным на 28 апреля, Россия вышла на восьмое место в мире по общему количеству подтверждённых случаев заболевания коронавирусом — 93 558. При этом число летальных исходов достигло 867, а выздоровели уже 8456 человек. В Москве зафиксировано 48 426 случаев инфицирования, в том числе 3075 — за последние 24 часа, в Подмосковье — 10 231 случай заражения (523 — за прошедшие сутки).

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

В свою очередь, министр здравоохранения Михаил Мурашко обратился с предостережением к гражданам относительно проведения досуга во время майских праздников. Он с сожалением заметил, что в последнее время фиксируется рост случаев заражения коронавирусом внутри семей.

«Я хочу ещё раз, пользуясь случаем, предостеречь граждан от поездок на майские праздники к родным и близким, потому что за последний месяц мы, к сожалению, фиксируем внутрисемейные формы заражения. Поэтому крайне важно для сохранения жизни, особенно дорогих и горячо любимых нами членов семьи старшего возраста, всё-таки обезопасить их и уберечь от дополнительных рисков», — сказал он.

Завершая видеосовещание, глава государства обратился к гражданам РФ. Владимир Путин согласился, что любые запреты, в том числе оправданные, раздражают и злят, но напомнил об известной формуле: «Свобода каждого ограничена свободой других».

«В борьбе с инфекцией она, эта формула, более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определённом смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам», — пояснил президент.

Глава государства добавил, что после эпидемии жизнь в России обязательно наладится и совместными усилиями это можно сделать «как можно скорее».

Почему экс-президента Армении 500 дней держат в тюрьме без суда?

Он также обратил внимание, что в период режима самоизоляции состоится «священный праздник — День Победы». По его словам, 9 Мая будет организован парад авиационной техники в честь героев Великой Отечественной войны, а вечером в городах будет дан праздничный салют.

«Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдём возможность сказать им самые тёплые слова. А всё, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведём и главный парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего — вдвойне — для наших ветеранов», — заявил Владимир Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
28 апреля 2020, 13:35
Эксперт: Американцы в Арктике с 10 километров прыгать не будут
28 апреля 2020, 14:05
6411 случаев за сутки: Россия вышла на восьмое место в мире по числу заразившихся коронавирусом
28 апреля 2020, 20:35
Зеленский подписал закон о продаже земли на Украине
28 апреля 2020, 15:05
«Кто-то на верёвке поднимает продукты»: в Омске на карантин посадили целый подъезд
28 апреля 2020, 18:35
Почему экс-президента Армении 500 дней держат в тюрьме без суда?
28 апреля 2020, 14:35
На дембель - в маске и с билетом: Минобороны уточнило правила увольнения с военной службы
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 апреля 2020, 22:10
"На лицах многих - страх": Кто не слушал Путина на совещании и что увидел п...
28 апреля 2020, 22:10
Искусственный интеллект начнёт бороться с коронавирусом уже завтра - Собянин
28 апреля 2020, 23:05
Инопланетный манёвр: почему Пентагон снова поднял тему неопознанных летающих объектов
28 апреля 2020, 22:10
"Мы обязаны действовать на опережение": Путин озвучил новые поручения прави...
28 апреля 2020, 23:44
Пусть Зеленский с нами выедет на вызов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 апреля 2020, 18:10
В Киеве призвали снести памятник герою-освободителю
26 апреля 2020, 07:39
Плохая новость для США: на каждом корабле РФ — «сюрприз» от Шойгу
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе
22 апреля 2020, 16:35
«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу
22 апреля 2020, 03:10
"Украина всех перехитрила. Опять": Блогер о претензиях "Нафтогаза" на "бесплатную" российскую нефть
25 апреля 2020, 08:04
Удар в спину от Европы. Меркель послала украинского премьера и срочно позвонила Путину
25 апреля 2020, 18:10
«На украинском народе лежит родовая карма Владимира Великого»: Печальное предсказание мольфара Нечая для Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.