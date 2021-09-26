«Рассчитываю на совместную работу в интересах России»: о чём Путин говорил на встрече с лидерами прошедших в Думу партий

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл встречу с лидерами пяти политических партий, которые по итогам выборов попали в Госдуму VIII созыва. Глава государства констатировал, что голосование прошло открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Комментируя опасения, связанные с электронным голосованием, президент подчеркнул, что такой способ волеизъявления прежде всего удобен для людей, и власти должны сделать всё для того, чтобы всё было «максимально прозрачно и и максимально честно». Он призвал все политические силы в стране принять участие в работе по повышению качества контроля за электронным голосованием. Путин также предложил, чтобы председателем нижней палаты парламента был выбран Вячеслав Володин, занимавший этот пост предыдущие пять лет.

В субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин провёл встречи с лидерами политических партий, прошедших в Государственную думу VIII созыва, а также с главами регионов, избранными на свои посты по итогам единого дня голосования.

В приветственном слове руководителям думских фракций Путин отметил, что парламентские выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке (по данным ЦИК, она составила 51,72% — почти на 4% больше, чем пять лет назад). Глава государства также обратил внимание на состав нижней палаты парламента.

«Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил», — отметил президент.

Напомним, что с 17 по 19 сентября россияне выбирали депутатов Госдумы, членов парламентов в 39 субъектах РФ, а также руководителей девяти регионов. В Госдуму прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21. «Новые люди» получили 13 мест, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату.

Путин поздравил всех прошедших в Думу с успехом, а «Единую Россию» — с убедительной победой, отметив, что политическое объединение доказало, что «по-прежнему является лидером».

Президент констатировал, что выборы проходили на фоне пандемии, снижения реальных доходов людей и нестабильности на мировых рынках. По его словам, только сейчас удалось вывести экономику на докризисный уровень, а власти всё это время старались максимально смягчить удар и оказывать масштабную помощь нуждающимся.

«Это удалось сделать во многом благодаря тесной, слаженной работе правительства и парламента, причём в самые критичные моменты все фракции работали солидарно, и результатом стала взвешенная, ответственная социально-экономическая политика», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что впереди парламент ждёт напряжённая работа на благо России и её граждан, поскольку в соответствии с обновлённой Конституцией роль Госдумы существенно возросла.

«У нас много общих вызовов, много задач. Нужно до минимума свести уровень бедности в стране, вытащить из неё значительное число людей. Нужно улучшить условия жизни, развития, обучения, да и просто питания детей в семьях с низкими доходами, повысить уровень и доступность для всех качественного, современного образования, здравоохранения, продолжить изменения в структуре экономики в пользу передовых, высокотехнологичных отраслей — это чрезвычайно сложная, но абсолютно приоритетная задача. И нужно, безусловно, повысить темпы роста экономики», — заявил Путин.

Электронное голосование

Комментируя опасения касательно электронного голосования, высказанные лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, глава государства отметил, что вопрос заключается не в том, в какой форме проводятся выборы, а в контроле за качеством проведения этих мероприятий.

«Если есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это организовать... В принципе я прислушался к тем, кто сказал, что это: а) неизбежно; б) удобно для людей; в) мы сделаем всё для того, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно», — пояснил президент.

Он также выразил мнение, что определённые вопросы по электронному голосованию в Москве могли быть вызваны не сомнением в его качестве, а тем, что «кому-то не понравился результат».

Об эффективности такой формы волеизъявления также высказался зампред Совета безопасности России, глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Он предположил, что такая форма голосования со временем станет основной.

«Нет никаких сомнений — весь мир движется к электронному голосованию. Ход времени, развитие новых технологий не остановить. Рано или поздно голосование практически полностью перейдёт в электронную форму, особенно в таких больших и очень сложных странах, как Российская Федерация», — сказал он.

По его словам, вопрос о количестве дней для голосования стоит обсуждать отдельно, однако в «текущей пандемической ситуации это неизбежность».

Выдвижение Володина

В ходе беседы с парламентариями президент также выразил мнение, что Вячеслав Володин, последние пять лет занимавший пост председателя Госдумы, достоин сохранить этот пост в новом составе нижней палаты.

«В конечном итоге вам решать этот вопрос... но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, VIII созыва», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что Госдума под председательством Володина показала, что может консолидировать силы на основных направлениях развития страны, особенно это проявилось в сложный период борьбы с пандемией коронавируса.

В заключение встречи президент заявил: «Ещё раз поздравляю вас с избранием в Государственную думу. Желаю вам успехов и рассчитываю на совместную консолидированную работу в интересах граждан страны, в интересах России».

Встреча с губернаторами

Позднее, также в режиме видеоконференции, состоялась встреча Путина с избранными главами девяти регионов РФ. Президент заявил, что он поддержит их вне зависимости от их партийной принадлежности.

«Когда вы уже стали губернатором, а не кандидатом в губернаторы, уже не важно, какая партия вас выдвинула. Важно, что люди за вас проголосовали и ждут от вас компетентной, солидной, серьёзной, глубокой, профессиональной работы на новом высоком посту», — сказал Путин в беседе с главой Ульяновской области Алексеем Русских.

Обращаясь к главам регионов, президент напомнил, что госслужба представляет собой служение избирателям.

«Самое главное, всегда помнить, что государственная служба — давайте ещё раз об этом скажем — служба, а производный глагол от этого слова — «служение». Так вот, служба — это в первую очередь служение. Служение людям, которые доверили вам такое высокое положение и рассчитывают на вашу эффективную работу», — подчеркнул президент.

Напомним, что победу на выборах глав регионов одержали действующие руководители субъектов Федерации. В Ульяновской области Алексей Русских набрал 83,16% голосов, Рамзана Кадырова в Чечне поддержали 99,7% проголосовавших, в Тверской области Игорь Руденя заручился поддержкой 52,33% избирателей, в Хабаровском крае Михаилу Дегтярёву отдали предпочтение 56,81% пришедших на выборы, а Владислав Ховалыг был избран главой Тувы, набрав 86,81%. Алексей Дюмин победил в Тульской области, набрав 83,9% голосов, Вячеслав Гладков — в Белгородской области с 78,79%, Артём Здунов — в Мордовии с 78,26%, а в Пензенской области одержал победу Олег Мельниченко (72,38%).