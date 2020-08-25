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«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят профессиональный подход»: МИД РФ прокомментировал ситуацию с Навальным

25 августа 2020, 23:05  •  58 • В мире
МИД России назвал «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии Алексея Навального. В ведомстве также призвали немецких медиков не допустить использования результатов лабораторных исследований в политизированных целях.
 
© Odd ANDERSEN / AFP
 

МИД России прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным и назвал «глубоко оскорбительными» обвинения в адрес омских врачей по поводу якобы имевших место попыток «сокрыть истину» о состоянии блогера.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) незамедлительно оказали Навальному высококвалифицированную помощь, а полные данные истории болезни пострадавшего были переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки пациента в берлинскую клинику «Шарите».

«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — говорится в заявлении министерства.

В МИД уточнили, что 25 августа в Москве состоялись российско-американские консультации с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом, в ходе которых был затронут вопрос о состоянии здоровья Навального. В ведомстве сообщили, что американская сторона заранее определила случившееся как «инцидент» и заявила, что «в случае подтверждения версии о его отравлении как оппозиционера Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

«Обратив внимание собеседника на недопустимость голословных обвинений, подчеркнули, что российское руководство выступает за самое тщательное и максимально объективное расследование произошедшего», — заявили в министерстве.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что обратили внимание «на подозрительную поспешность, с которой в Вашингтоне и Брюсселе была подхвачена версия об умышленном отравлении Навального».

«Неизбежно возникает вопрос: кому это выгодно? Российскому руководству — явно нет. Более того, мы вновь напомнили о нашей готовности открыто, непредвзято и с реально установленными фактами на руках рассмотреть не только данный конкретный случай, но и так называемые дела Литвиненко и Скрипалей, о которых сейчас вновь дружно и как по команде вспомнили западные СМИ», — подчеркнул МИД.

Напомним, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал власти России организовать «независимое и прозрачное расследование отравления» Алексея Навального. Он заявил, что об отравлении Навального якобы свидетельствуют предварительные результаты анализов берлинской клиники «Шарите». С призывом «провести тщательное расследование инцидента» также выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления западных политиков, отметил, что они могут свидетельствовать о возможной провокации для обвинений в адрес России. Он также сообщил, что комитет палаты по безопасности и противодействию коррупции проанализирует инцидент с Навальным.

«Нам необходимо всесторонне изучить случившееся. Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — сообщил Володин.

20 августа в аэропорту Омска совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Томск — Москва. На его борту находился Алексей Навальный, которому внезапно стало плохо во время полёта. Мужчину экстренно госпитализировали в местную больницу. Навальный находился без сознания, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжёлое. 

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что все анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ. 

Родственники настаивали на переводе Навального в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа, после того как врачи омской больницы сочли состояние пациента стабильным.

В ходе прошедшей 24 августа пресс-конференции Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко вновь подчеркнули, что томская и московская лаборатории не выявили в организме Навального химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов.

В то же время врачи клиники «Шарите» выпустили заявление, в котором сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. В «Шарите» уточнили, что Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме.

В Минздраве Омской области отреагировали на заявление клиники, сообщив, что проведённые при поступлении пациента исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, показали отрицательный результат.

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