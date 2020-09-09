Рассчитаться по долгам: В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Лукашенко

В преддверии грядущей встречи между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Кремле озвучили основные темы, которые будут затронуты во время двустороннего саммита.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на то, что речь идёт о вопросах, которые "каждый раз обсуждаются на встрече двух президентов". Среди наиболее актуальных - непростая протестная ситуация в Белоруссии, которая возникла после выборов главы государства.

"Белоруссия переживает такие непростые дни", - обратил внимание представитель Кремля, добавив, что общение двух лидеров на этом фоне "приобретает ещё большую актуальность и важность".

Пройдутся президенты во время саммита и по дорожной карте интеграции, и по ценам на энергоресурсы. Затронут и тему рефинансирования белорусского госдолга перед Россией.

"Безусловно, конечно, тем более что это обсуждалось", - ответил Песков на уточняющий вопрос ТАСС, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ.