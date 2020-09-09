|
Рассчитаться по долгам: В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Лукашенко
09 сентября 2020, 13:20 • 163 • Политика
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, во время встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко Владимир Путин в том числе обсудит и тему рефинансирования белорусского госдолга перед нашей страной. Какие ещё вопросы обсудят Путин и Лукашенко, рассказали в Кремле.
В преддверии грядущей встречи между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко в Кремле озвучили основные темы, которые будут затронуты во время двустороннего саммита.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков обратил внимание на то, что речь идёт о вопросах, которые "каждый раз обсуждаются на встрече двух президентов". Среди наиболее актуальных - непростая протестная ситуация в Белоруссии, которая возникла после выборов главы государства.
"Белоруссия переживает такие непростые дни", - обратил внимание представитель Кремля, добавив, что общение двух лидеров на этом фоне "приобретает ещё большую актуальность и важность".
Пройдутся президенты во время саммита и по дорожной карте интеграции, и по ценам на энергоресурсы. Затронут и тему рефинансирования белорусского госдолга перед Россией.
"Безусловно, конечно, тем более что это обсуждалось", - ответил Песков на уточняющий вопрос ТАСС, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга перед РФ.
163
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 сентября 2020, 02:15
|
03 сентября 2020, 05:10
|
05 сентября 2020, 21:20
|
03 сентября 2020, 03:20
|
06 сентября 2020, 07:25
|
08 сентября 2020, 12:35
|
05 сентября 2020, 01:10