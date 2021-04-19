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Рассчитана следующая атака по русским: Держать удар предстоит самому богатому министру России
19 апреля 2021, 12:10 • 170 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитал следующую атаку по русским со стороны США. Судя по всему, держать удар предстоит самому богатому министру России - главе Минпромторга Денису Мантурову. Володин полагает, что "удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль".
После очередных американских санкций против России спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём авторском Telegram-канале спрогнозировал, куда США нанесут свой новый удар по русским.
Политик отметил, что Вашингтону и его "сателлитам" сильная Россия, отстаивающая свои интересы суверенного государства, не только выгодна, но даже сама мысль о подобающем для нашей страны месте в мире неприемлема.
"Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно", - подчеркнул парламентарий.
Прогнозируя следующий удар Соединённых Штатов по России, спикер Госдумы высказал уверенность в том, что "следует ожидать другие претензии к нашей стране". И, судя по всему, держать удар предстоит самому богатому министру России - главе Минпромторга Денису Мантурову.
"Предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие", - высказал свою точку зрения Володин, призвав "сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне" в нашу страну.
Напомним, Мантуров, по ранее обнародованным налоговым декларациям, заработал около 740 млн рублей и стал самым богатым министром России. На госслужбу он пришёл небедным человеком, но передал принадлежащую ему собственность в доверительное управление. Именно оно принесло министру большую часть дохода.
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