Рассчитана следующая атака по русским: Держать удар предстоит самому богатому министру России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитал следующую атаку по русским со стороны США. Судя по всему, держать удар предстоит самому богатому министру России - главе Минпромторга Денису Мантурову. Володин полагает, что "удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль".

После очередных американских санкций против России спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём авторском Telegram-канале спрогнозировал, куда США нанесут свой новый удар по русским.

Политик отметил, что Вашингтону и его "сателлитам" сильная Россия, отстаивающая свои интересы суверенного государства, не только выгодна, но даже сама мысль о подобающем для нашей страны месте в мире неприемлема.

"Именно с этим связана истерика, а по-другому не назовешь заявления, которые звучат практически каждодневно", - подчеркнул парламентарий.

Прогнозируя следующий удар Соединённых Штатов по России, спикер Госдумы высказал уверенность в том, что "следует ожидать другие претензии к нашей стране". И, судя по всему, держать удар предстоит самому богатому министру России - главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие", - высказал свою точку зрения Володин, призвав "сделать всё, чтобы не допустить вмешательства извне" в нашу страну.

Напомним, Мантуров, по ранее обнародованным налоговым декларациям, заработал около 740 млн рублей и стал самым богатым министром России. На госслужбу он пришёл небедным человеком, но передал принадлежащую ему собственность в доверительное управление. Именно оно принесло министру большую часть дохода.