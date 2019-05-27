Рассчитан на 50 млн тонн грузов: Путин одобрил проект калининградского морского порта, который вынашивали 20 лет

Газета "Коммерсант" сообщила, что президент РФ Владимир Путин поддержал проект по строительству глубоководного порта в калининградском посёлке Янтарный.

Этот бизнес-проект в Калининградской области вынашивали в течение 20 лет. В начале 2019 года губернатор Антон Алиханов сообщал, что власти вновь вернулись к идее строительства порта с контейнерным терминалом. Тогда он отмечал, что проект потребует около 180 млрд рублей инвестиций. Помимо морских контейнеров, порт в Янтарном должен принимать и наличные грузы, уточнял он, подчёркивая заинтересованность европейских и азиатских партнёров.

Замминистра транспорта РФ Виктор Олерский ранее сообщал, что федеральные власти не отказываются от проекта в Янтарном окончательно, но ждут, когда им заинтересуются конкретные инвесторы. Он также отмечал, что идея морского порта в Янтарном должна быть доработана с точки зрения конкуренции — поскольку, например, перегружать через калининградский порт уголь было бы невыгодно.

Теперь, отмечает "Коммерсант", правительству региона дано указание до 1 июля подготовить и представить федеральному правительству бизнес-план с тем, чтобы до 1 сентября можно было определиться с параметрами участия в проекте государства и условиями привлечения иностранных инвесторов.

Напомним, в 2018 году в калининградском городе Пионерский началось строительство международного морского терминала. Предполагается, что он будет принимать суда длиной до 317 метров и обслуживать до 300 тысяч пассажиров в год. Грузовой оборот терминала оценивается в 90 тысяч единиц в год.