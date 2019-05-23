«Рассчитан и спланирован»: как скандал с вице-канцлером Штрахе привёл к перестановкам в кабмине Австрии

Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые станут временно исполнять обязанности министров республики. Об этом сообщает агентство APA. Ранее стало известно об отставке всех глав министерств от Австрийской партии свободы (АПС). О необходимости перестановок в кабмине руководство страны заявило после того, как разразился скандал вокруг Хайнца-Кристиана Штрахе, занимавшего пост вице-канцлера Австрии и председателя АПС. Как отмечают аналитики, накануне выборов в Европейский парламент Вене может быть выгодна отставка членов правительства, представлявших эту политическую силу.

В Австрии ведомство федерального канцлера определилось со списком экспертов, которые станут временно исполняющими обязанности министров на период действия в стране переходного правительства. Об этом сообщает австрийское новостное агентство APA.

По его данным, место главы австрийского МВД займёт экс-председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, министром обороны станет офицер Йоханн Луиф. Коме того, Министерство транспорта, инноваций и технологий возглавит руководитель управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, Министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей — экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.

Накануне австрийский президент Александер Ван дер Беллен заявил, что все главы министерств от Австрийской партии свободы уйдут в отставку.

«Министры от Австрийской партии свободы и государственный секретарь просят об освобождении с постов. Министр иностранных дел объявила о готовности продолжить работу на время переходного периода», — заявил президент республики.

Подыскивать кандидатуры на освободившиеся министерские посты Беллен поручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу.

О необходимости перестановок австрийское руководство заявило после того, как в стране разразился скандал вокруг Хайнца-Кристиана Штрахе, занимавшего пост вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы (входила в правительственную коалицию вместе с Австрийской народной партией во главе с Курцем).

Хайнц-Кристиан Штрахе, занимавший пост вице-канцлера Австрии и председателя Австрийской партии свободы

Reuters

© Leonhard Foeger

В немецких изданиях Spiegel и Sueddeutsche Zeitung 17 мая появилась информация, что Штрахе якобы вёл переговоры в 2017 году с некоей женщиной, которую просил приобрести австрийскую газету Kronen Zeitung для получения «помощи» на предстоящих выборах в парламент. СМИ также опубликовали предполагаемую видеозапись этой встречи.

После публикации данного сообщения Верховная прокуратура Австрии начала проверку сведений о возможном незаконном источнике финансирования АПС. Вслед за прокурором требования объяснить тайные финансовые сделки последовали и от Счётной палаты республики. А на прошлой неделе президент Австрии выступил с призывом провести досрочные выборы в австрийский парламент в начале сентября. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

Дискредитировать коалицию

Как отметил сам Штрахе, скандал был «срежиссирован», а перед его организаторами стояла задача привести правительство Австрии к отставке. Именно это, по его словам, он предвидел, потому и решил покинуть свой пост, чтобы избежать распада коалиции.

«Моя персона не должна стать предлогом для подрыва работы правительства, потому что именно это и было целью этой грязной кампании», — заявлял политик.

Он также добавил, что разгоревшийся скандал — это «ловушка», чтобы разрушить правительство страны. По его словам, публикацию видео необходимо расценивать как «попытку политического убийства».

«Определённые отрезки видео были вырезаны из общего контекста и нацелены против нас», — отметил вице-канцлер.

Рекламные постеры Австрийской партии свободы

Reuters

© Leonhard Foeger

Напомним, Австрийская партия свободы является ультраправой и выступает за национальные интересы австрийцев, поддерживая идею ужесточения контроля над иммиграцией.

Заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер считает, что «бурная реакция» Вены на скандал вокруг видеозаписи может быть обусловлена желанием австрийского руководства убрать со своего пути Австрийскую партию свободы в преддверии выборов в Европарламент.

«Весь этот скандал, если бы не приближающиеся выборы в Европарламент, никакого значения бы не имел, таких сенсаций в Европе появляется сколько угодно», — отметил Швейцер.

Однако, по его мнению, скандальные публикации о Штрахе вряд ли как-то повлияют на исход европейских выборов. Наоборот, австрийцы могут посчитать вице-канцлера пострадавшим и проголосовать за АПС, считает эксперт.

Скандальными публикациями об австрийском вице-канцлере воспользовались противники АПС, чтобы дискредитировать членов правящей коалиции, потому что в последние годы партия значительно усилила свои позиции в республике, считает Константин Воронов.

«Массовые отставки можно связать с тем, что Австрийская партия свободы проводит евронационалистический курс и требует контроля миграционных потоков. У Австрии была похожая ситуация, когда из-за лидера националистов разразился большой скандал, вследствие чего страна подверглась изоляции, а в Евросоюзе её прессинговали», — отметил эксперт.

Как отмечают аналитики, тот факт, что день публикации скандальных материалов о вице-канцлере Австрии совпал с возвращением в республику австрийского президента после встречи с Владимиром Путиным, нельзя назвать случайным.

Напомним, в середине мая Беллен заявил по итогам переговоров с президентом РФ, что антироссийские санкции вредят экономике стран ЕС и других государств, вовлечённых в санкционную политику, направленную против Москвы.

«Что касается санкций, вы знаете так же хорошо, как и я, что здесь есть определённые предпосылки политические, ситуация с Крымом и так далее... согласен с тем, что они причиняют всем вред», — отметил австрийский президент.

Президент Австрии Ван дер Беллен

Reuters

© Lisi Niesner

Он также добавил, что Вена столкнулась с большими трудностями в торговой сфере из-за санкционных ограничений в отношении Москвы.

«Публикация скандального видео в день возвращения Беллена в республику — ход Вашингтона, которому не нравится позиция Австрии. Она не антиамериканская, но весьма скептически и критически относящаяся к Трампу и его администрации, а главное — к антиевропейским действиям США», — заявил Владимир Швейцер.

По мнению Константина Воронова, скандал вокруг видеозаписи со Штрахе можно считать рукотворным.

«Он был хорошо рассчитан и спланирован «режиссёрами». Противники АПС постарались подгадать и использовать шумиху для дискредитации Австрийской партии свободы. Два года держали фотографии, чтобы они появились в СМИ только сейчас — перед предстоящими выборами в Европарламент», — заявил Воронов.