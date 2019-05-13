Рассадка в самолёте семьями: После ЧП в Шереметьеве депутат предложил ввести новое обязательство

После того, как 5 мая в московском аэропорту Шереметьево сгорел при посадке Sukhoi Superjet 100 и погиб 41 человек, в Сети предложили рассаживать в самолёте людей семьями. Эту же инициативу выдвинут и депутат Госдумы Василий Власов в своём обращении к министру транспорта РФ Евгению Дитриху.

В частности, парламентарий говорит о введении нового обязательства для авиакомпаний: рассаживать членов семьи в самолётах рядом друг с другом. Сейчас же, как напомнил Власов, нередко бывает так, что они могут быть раскиданы по борту. Например, дети - в одном конце, родители - в другом.

"Это может иметь неблагоприятные последствия в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - предупреждает депутат.

По мнению парламентария, в случае ЧП в самолёте, это может только посеять панику и усилить и без того нервозную обстановку на борту воздушного судна. Так дети будут искать родителей, а родители детей.

"Такая нервная обстановка будет способствовать панике, а также повышается риск несоблюдения правил безопасности в чрезвычайных ситуациях, и, соответственно, повышается риск для жизни и здоровья граждан. Со своей стороны считаю целесообразным введение соответствующей обязанности для авиакомпаний по рассадке в самолете семей рядом друг с другом. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", - цитирует текст обращения парламентария РИА Новости.

Напомним, 5 мая в Шереметьево произошла аварийная посадка самолёта рейса Москва - Мурманск. Самолёт Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт через 30 минут после взлёта - из-за проблем со связью. При приземлении он сильно ударился шасси о взлётно-посадочную полосу. Спецслужбы не дежурили, ожидая приземления лайнера, так как угрозы не было, уточняют эксперты Царьграда. Пожар произошёл уже во время жёсткой посадки.

По предварительным данным, которые подтвердил независимый технический эксперт, член Ассоциации технических экспертов России Юрий Антипов, у самолёта при ударе о землю произошёл подлом шасси, который мог привести к повреждению топливных баков и возгоранию борта. Установлено, что возгорание произошло не в воздухе. Выжило только 37 человек, включая 4 членов экипажа. 41 человек погиб.

По факту происшествия СК РФ возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц". Следователи рассматривают три основные версии произошедшего. Первая - недостаточная квалификация пилота. Кроме того, в СКР полагают, что недостаточно эффективно сработали диспетчеры и лица, занятые в техосмотре судна. Вторая версия связана с неисправностью самолёта. Третья - с неблагоприятными метеоусловиями.