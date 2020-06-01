Распылили намеренно: МИД вступился за пострадавшего от полиции США русского журналиста

Российское Министерство иностранных дел обратило внимание на необоснованную жестокость, которую проявляют по отношению к журналистам, освещающим протесты в США, полицейские. Ведомство призвало профильные международные структуры отреагировать на подобные участившиеся инциденты. В частности, в МИД призвали расследовать нападение на российского журналиста Михаила Тургиева.

В дипведомстве считают, что применение слезоточивого газа, перцового спрея и резиновых пуль в отношении представителей СМИ неприемлемо. В частности, в МИД заявили, что сотрудники полиции США намеренно распылили в лицо корреспонденту РИА "Новости" Михаилу Тургиеву перцовый спрей, несмотря на идентификацию его как журналиста.

"Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов", - подчеркнули в МИД.

В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи задержания 25 мая в Миннеаполисе Джорджа Флойда, подозреваемого в использовании фальшивых купюр. Белые полицейские надели на афроамериканца наручники и повалили его на дорогу. Один из них надавил задержанному коленом на шею, игнорируя крики Флойда, что тот не может дышать. Вскоре афроамериканец умер в одной из больниц города. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.