Распутный танец рэп-певиц на "Грэмми" возмутил критиков в США

Ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон назвал номер певиц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню WAP "способом деградировать американскую культуру", выступление также может "причинить вред детям".

Распутным танцем рэп-исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на музыкальной церемонии Grammy возмутились в США.

Ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон назвал номер певиц на песню WAP "попыткой деградировать американскую культуру", выступление также может "причинить вред детям", передаёт Daily Mail.

Сообщается, что две исполнительницы в откровенных костюмах и их танцовщики демонстрировали откровенные движения на шесте для стриптиза, после чего исполнили распутные движения на декорации в виде огромной кровати. Журналист назвал выступление дуэта граничащим с порнографией.

По мнению Карлсона, такие номера способствуют "нормализации порно-культуры и сексуальной эксплуатации женщин".

"Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов", - согласилась с оценкой дуэта Карди Би и Megan Thee Stallion общественная деятельница Кэндис Оуэнс.

Критики выступления в США подчеркнули, что несмотря на популярность песни, телеканал CBS не должен был допустить такого распутного номера на церемонии Grammy.

В конце 2020 года песня WAP двух рэп-исполнительниц была признана "Би-би-си" композицией года, она занимает высокое положение в чартах стран Запада.