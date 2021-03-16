|
Распутный танец рэп-певиц на "Грэмми" возмутил критиков в США
16 марта 2021, 16:55 • 147 • В мире
Ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон назвал номер певиц Карди Би и Megan Thee Stallion на песню WAP "способом деградировать американскую культуру", выступление также может "причинить вред детям".
Распутным танцем рэп-исполнительниц Карди Би и Megan Thee Stallion на музыкальной церемонии Grammy возмутились в США.
Ведущий консервативного телеканала Fox News Такер Карлсон назвал номер певиц на песню WAP "попыткой деградировать американскую культуру", выступление также может "причинить вред детям", передаёт Daily Mail.
Сообщается, что две исполнительницы в откровенных костюмах и их танцовщики демонстрировали откровенные движения на шесте для стриптиза, после чего исполнили распутные движения на декорации в виде огромной кровати. Журналист назвал выступление дуэта граничащим с порнографией.
По мнению Карлсона, такие номера способствуют "нормализации порно-культуры и сексуальной эксплуатации женщин".
"Мы наблюдаем разрушение американских ценностей, американских принципов", - согласилась с оценкой дуэта Карди Би и Megan Thee Stallion общественная деятельница Кэндис Оуэнс.
Критики выступления в США подчеркнули, что несмотря на популярность песни, телеканал CBS не должен был допустить такого распутного номера на церемонии Grammy.
В конце 2020 года песня WAP двух рэп-исполнительниц была признана "Би-би-си" композицией года, она занимает высокое положение в чартах стран Запада.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
147
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2021, 09:55
|
12 марта 2021, 06:35
|
10 марта 2021, 20:40
|
12 марта 2021, 04:45
|
12 марта 2021, 10:15
|
15 марта 2021, 00:35
|
11 марта 2021, 15:00