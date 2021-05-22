«Распространённое в Брюсселе чувство предубеждённости»: депутат ЕП усомнился в политике санкций в отношении России

Введённые Европейским союзом санкции против России в 2014 году негативно отразились на показателях торговли между сторонами. Такое мнение выразил депутат Европарламента от Греции Эммануил Фрагкос в своём обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT. Политика взаимных ограничений не принесла и того политического результата, на который изначально надеялись на Западе, добавили опрошенные RT специалисты. В то же время санкции стали для России поводом переформатировать экономику, подчеркнули эксперты.

Европарламентарий Эммануил Фрагкос поднял вопрос о результативности санкционной политики Евросоюза в отношении России. Об этом говорится в его запросе, направленном Европейской комиссии, с которым ознакомился RT.

По словам евродепутата, в 2019 году товарооборот между ЕС и Россией достиг отметки в €232 млрд — Брюссель тогда был крупнейшим торговым партнёром Москвы.

В свою очередь, Россия была пятой в списке самых крупных партнёров Евросоюза.

«К сожалению, санкции отразились на взаимной торговле в целом, и, в частности, на определённых видах экспортных товаров, например, на экспорте греческих фруктов и овощей», — констатировал евродепутат.

Более того, Фрагкос выразил мнение, что в настоящее время можно говорить о «широко распространённом в Брюсселе чувстве предубеждённости», которое ведёт к абсолютному непониманию позиций России.

«Официальные контакты между Европой и Россией в настоящее время отличаются взаимным подозрением, однако многие государства-члены подходят к ситуации с реализмом и стремятся к улучшению отношений с Россией», — добавил при этом парламентарий.

Навредить интересам европейцев в этом отношении может, в первую очередь, «намеченный под руководством США курс на новую холодную войну», отметил депутат. В этой связи крайне важно понимать, «что именно учитывается при принятии стратегических решений», подчеркнул Фрагкос.

Учитывая сказанное выше, он обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, дала ли занимаемая ЕС позиция в отношении к России какие-либо положительные результаты в течение последних пяти лет.

«Представила ли Еврокомиссия Совету ЕС расчёты касательно перспектив торговли и секторов, которые выиграли бы от снятия санкций, а также перспектив торговли с Евразийским экономическим сообществом?» — также поинтересовался Фрагкос.

Голос здравого смысла

В поддержку идеи нормализации отношений с Россией в Европе выступали неоднократно, причём такую позицию выражали самые разные европейские политики.

Так, в апреле вице-спикер парламента Черногории Страхинья Булайич заявил, что санкции ЕС противоречат национальным интересам страны, в том числе «с чисто экономической точки зрения».

О несостоятельности и вреде антироссийских санкций осенью прошлого года заявляли также в Италии и Германии. Например, об этом говорили член комитета итальянского сената по международным делам и вопросам миграции Джанлука Феррара и председатель комитета по экономике и энергетике немецкого парламента Клаус Эрнст.

Аналогичную позицию в разное время озвучивали в том числе ряд политиков из Греции, Чехии, Австрии и Франции.

Напомним, Европейский союз ввёл санкции в отношении России в 2014 году на фоне разрастания вооружённого противостояния в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией, в поддержку которого проголосовали большинство жителей полуострова.

С тех пор ограничительные меры действуют по трём направлениям: секторальные санкции, персональные, а также рестрикции против Крыма и Севастополя.

В связи со сложившейся ситуацией Москва была вынуждена принять ответные меры.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в вопросе применения ограничительных мер, европейские партнёры ориентируются на «дурной пример», который подают США.

«Вы знаете, мы видим, как Евросоюз всё больше и больше идёт по пути подмены дипломатического искусства санкциями... Усматриваем в этом не просто пример, который американцы подают, но и результат прямого давления США на своих европейских коллег и союзников», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

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По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, западные партнёры проявляют некоторую наивность, полагая, что с помощью давления на Россию можно удовлетворить собственные политические амбиции.

«Я считаю, что такое заблуждение — идеологическое и концептуальное — бесперспективно. Это было понятно ещё в 2014 году, когда эти ограничения были введены... Откровенно говоря, и тогда возникал вопрос: собственно, на что в Европе надеются», — сказал эксперт в разговоре с RT.

По его мнению, основными генераторами идеи ужесточения диалога с Москвой в ЕС выступают страны Прибалтики, Польша и Великобритания — до выхода из состава интеграционного объединения.

Ещё одной стороной, преследующей ту же цель, являются США, добавил Оленченко.

Неутешительная статистика

Стоит отметить, что по данным Евростата, ещё в 2014 году — в «досанкционный» период — Россия была третьим по величине торговым партнёром Евросоюза. На долю страны в то время приходилось 8% (около €285 млрд) от общего объёма товарооборота ЕС.

По итогам 2020 года — спустя несколько лет после введения ограничений — Россия опустилась на пятую строчку среди основных торговых партнёров Евросоюза, а доля в товарообороте уменьшилась до 4,8%.

Всего же взаимный объём торговли составил €174 млрд.

В то же время, согласно оценке Федеральной таможенной службы России, в 2014 году Евросоюз был крупнейшим торговым партнёром России — тогда на долю ЕС приходилось 48,2% российского товарооборота.

В 2020 году Евросоюз по-прежнему оставался главным торговым партнёром Москвы, однако его доля в товарообороте опустилась до 38,5%.

Как полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев, продление санкций негативно скажется на экономике обеих сторон.

«Если отношения не совершенствуются, не развиваются и не углубляются, или хотя бы не сохраняются на том уровне, который существует, — это плохо, потому что мир идёт вперёд, и отношения между странами и отдельными хозяйствующими субъектами тоже должны развиваться. Поэтому любое продление санкций — оно негативно и для России, и для стран Европы», — констатировал специалист в беседе с RT.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников, в свою очередь, напомнил, что прошлый год дал старт переоценке ценностей в санкционной политике западных партнёров в отношении к России.

«Существует некое раздражение по поводу санкций, причём не только в отношении России — то же касается Ирана, Китая. Санкции снимают дополнительные возможности для восстановления глобальной экономики и международной торговли в текущем году», — объяснил он RT.

Впрочем, как отметил Оленченко, введение санкций стало для России поводом перестроить экономику, переформатировать внешнеполитические и внешнеэкономические связи. Этого в своё время не сделал ЕС, который продолжает находиться «в режиме ожидания», подчеркнул эксперт.