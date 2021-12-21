«Распространять среди оппозиционных каналов»: Anonymous раскрыла планы Британии по компрометации российских военных

Хакеры из международной группировки Anonymous опубликовали в сети внутренние документы подрядчика британской разведки — компании ARK. Согласно им, ARK создала подразделение для «информационной войны», чтобы его сотрудники опровергали данные о действиях российских военных в Сирии. Распространять такие опровержения планировалось через русскоязычные оппозиционные медиа и соцсети. Проект получил название Aurelius.

Согласно опубликованным данным, ARK была учреждена в Арабских Эмиратах ещё в 2018 году. Её гендиректор — Алистер Харрис. Он, по информации хакеров, — бывший оперативник MI6, который инсценировал химические атаки в Сирии. Его фирма — один из подрядчиков британского государственного Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности (CSSF). Годовой оборот фонда превышает £1,2 млрд, а задачи организации ставит Совет национальной безопасности, куда входит руководство разведывательного сообщества Великобритании.

Проект Aurelius, детали которого раскрыли хакеры, создан внутри ARK и занимается медиаповесткой. Его цель — опровергать и предоставлять альтернативное мнение о действиях российских военных в Сирии.

«Мы знаем, что присутствие России в Сирии более дорогостоящее и менее успешное, чем признаёт Кремль», — написано в презентации проекта Aurelius в документах ARK.

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По мнению авторов проекта, из-за плотного контроля Кремля за деятельностью СМИ в России любое неугодное российским властям изображение конфликта в Сирии не доходит до аудитории. Aurelius призван показывать россиянам версию, очерняющую российских военных.

Для этого планируется собирать неотредактированные материалы у сирийской оппозиционной прессы либо поручать сирийским оппозиционным медиаактивистам собирать «сырой» материал, который будет противоречить заявлениям российской стороны.

Для того чтобы довести собранные материалы до российской аудитории, планируется привлечь «российских активистов», базирующихся на Украине, у которых есть связи с российскими медиа и лидерами мнений.

«Базирующаяся на Украине команда будет распространять готовые материалы среди соответствующих российских оппозиционных каналов социальных сетей, традиционных СМИ и тех, кто формирует общественное мнение», — говорится в документах.

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Из документов Anonymous непонятно, работает ли Aurelius уже или его только планируется запустить.

Официально ARK занимается «миром во всём мире»: помогает правительствам стран, где идут затяжные конфликты или сложилась напряжённая политико-экономическая ситуация. Среди последних проектов — «Повышение уровня общественной безопасности в Иордании» (обучали местных полицейских обращению с оружием), «Предотвращение и противодействие жестокому экстремизму» в странах Ближнего Востока, Азии и Африки.

Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов называет ARK частной военной компанией — у неё связи с бандформированиями в Сирии и с бывшими сотрудниками британской разведки. Кроме того, ARK финансировала «Белые каски» — организацию, которая позиционирует себя как добровольческий отряд помощи мирным сирийцам, а на самом деле выполняет спорные задачи на деньги британской короны.

ARK уже занималась медиаповесткой. Через «Белые каски» компания может быть причастна к публикации фейковой видеозаписи о последствиях химической атаки в Сирии. На видео 11-летнего мальчика Хасана, якобы только что выведенного из-под удара химического боеприпаса, моют в больнице водой из пожарного шланга. RT тогда разыскал этого мальчика и его отца. Они рассказали, что запись была постановочной, причём парня использовали вслепую, без ведома отца.