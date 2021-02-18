Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Подполковник СБУ Влад Мулык: Мы знаем, кто заказчик расстрела Майдана
Это русский город! — бармен поставила на место украиномовную посетительницу
Келейные переговоры в Эмиратах закончились для Владимира Зеленского полным прова...
«Какое наступление?» — боевики ВСУ рассказали о реальном положении дел на линии ...
Главная / В России

«Распространяли воинствующую идеологию»: ФСБ задержала членов террористической организации в десяти регионах России

18 февраля 2021, 19:45  •  74 • В России
Федеральная служба безопасности России задержала членов запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в десяти регионах страны. Боевики распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию и вербовали в свои ряды российских мусульман. Помимо этого, сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Воронеже, где задержали сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств.
 
РИА Новости © ФСБ РФ
 

Федеральная служба безопасности России задержала членов запрещённой террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в десяти регионах страны. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Спецоперация была проведена совместно с подразделениями Федеральной службы войск нацгвардии и МВД России, участники организации были задержаны в Крыму, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском и Краснодарском краях, а также в республиках Башкортостан, Дагестан, в Орловской, Калужской и Ивановской областях.

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий установлено, что члены структуры, в том числе посредством сети Интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации», — сообщили в ФСБ.

В службе разъяснили, что для пропаганды члены организации использовали доктрину создания так называемого «всемирного халифата», устанавливаемого путём свержения светских правительств в ходе военных переворотов. Силовики, проводившие обыски в домах экстремистов, изъяли запрещённые в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи и электронные носители информации.

В отношении семи задержанных возбуждены уголовные дела, следственные действия продолжаются.

Помимо этого, сотрудники ФСБ провели спецоперацию в Воронеже, где совместно с министерством внутренних дел и Следственным комитетом пресекли деятельность сторонников украинской молодёжной радикальной группы МКУ. Участники группы, уточнили в ведомстве, причастны к пропаганде идеологии неонацизма, массовых убийств и провоцированию межнациональных конфликтов.

При обысках у них были обнаружены экстремистская литература, символика националистических организаций и холодное оружие, а в гараже одного из задержанных находился предмет, напоминающий миномётную мину времён Великой Отечественной войны.

В свою очередь в СК рассказали, что в январе 2020 года 19-летний  житель Воронежа создал преступную группу с целью возбуждения национальной розни. Для этого он и его сообщник с помощью трафарета наносили на стены домов в разных районах города экстремистские надписи. Одного из членов группы также подозревают в нападении и избиении молодого человека.

«Возбуждены два уголовных дела в отношении троих местных жителей в возрасте 18, 19 и 33 лет и иных неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2  ст.282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой)», — сообщили в ведомстве, уточнив, что дела соединены в одно производство.

Напомним, за последние несколько месяцев ФСБ предотвратила ряд попыток подготовки террористических актов на территории России.

Накануне служба сообщила о задержании 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»**, планировавших теракты на Северном Кавказе. Радикалы были задержаны на территории Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Помимо запланированных атак, боевики предпринимали попытки вербовки местных жителей. При обысках у них был изъят пояс смертника с поражающими элементами, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства общей массой более 3 кг в тротиловом эквиваленте.

До этого силовики пресекли деятельность группы россиян, собиравших финансирование для поддержки организации «Исламское государство»***, в Крыму и Татарстане. Там группа лиц, разделявшая идеи террористов, в период с 2015 по 2019 год под видом благотворительности собирали через интернет денежные средства, которые направляла за рубеж на поддержку боевиков.

Против россиян были возбуждены уголовные дела по статье о содействии террористической деятельности. 

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

** *«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
17 февраля 2021, 08:00
«Повышенная надёжность»: что представляет собой компактный пистолет Лебедева
18 февраля 2021, 01:25
«Прорыв в современном танкостроении»: как Россия готовится продвигать танк Т-14 «Армата» на мировом рынке
17 февраля 2021, 09:50
Грант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания «Проект»
17 февраля 2021, 02:30
Скрытное передвижение, засады и налёты: как российская армия совершенствует методы борьбы с террористами
17 февраля 2021, 14:25
Из тайника изъяли пояс смертника: ФСБ задержала планировавших теракты на Северном Кавказе
18 февраля 2021, 07:50
Школа российских асов: как проходит подготовка лётчиков боевой авиации ВКС в Липецком авиацентре
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 февраля 2021, 21:30
Россиян предупредили о девальвации рубля
17 февраля 2021, 09:00
Американцы решили, что за Украину должны погибать грузины и молдаване
16 февраля 2021, 09:51
Россия променяла ядерный поезд на летающий Чернобыль
14 февраля 2021, 00:05
«Без зеленых человечков»: Киеву предсказали потерю Донбасса
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
15 февраля 2021, 09:05
«Все разбегутся. От Украины останется бандеровский Киев с Галичиной»
13 февраля 2021, 18:35
Названа главная ошибка Запада в отношении России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.