«Распространяли террористическую идеологию»: ФСБ пресекла деятельность ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Калужской области

Сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией пресекли в Калужской области деятельность ячейки международной террористической группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами»*. Её члены распространяли среди жителей региона террористическую идеологию и пытались вербовать в свои ряды местных мусульман. Как сообщили в ФСБ, радикалы выступали за создание так называемого всемирного халифата и разрушение институтов светского общества. Возбуждено уголовное дело.

В Калужской области пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России. Операция была проведена совместно с сотрудниками Росгвардии.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что члены террористической структуры «осуществляли антиконституционную деятельность... направленную на свержение насильственным путем действующей власти». Отмечается, что действия террористов были основаны на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.

«С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман», — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что в ходе обысков в местах жительства задержанных были обнаружены и изъяты пропагандистские материалы «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», средства связи, а также электронные носители с информацией.

«Следственным подразделением территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — заявили в пресс-службе ведомства.

РИА Новости

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Как отметил ветеран группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса Андрей Попов, пресечению деятельности террористических ячеек, помимо работы правоохранительных органов, способствует бдительность граждан.

«Из оперативной съёмки мы видим, кто эти люди, за которыми впоследствии могут стоять теракты. Это пропагандисты, которые распространяют извращённое видение ислама, подгоняют религиозные постулаты под свои преступные цели и задачи. Этим они формируют базу сторонников, из которых потом подбирают непосредственных исполнителей преступлений. Большое участие в выявлении таких пропагандистов в данном случае сыграли обычные граждане, бдительные, которые имеют мужество сообщить в правоохранительные органы о своих подозрениях», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Ранее в январе Южный окружной военный суд приговорил к тюремным срокам трёх жителей Крыма, создавших ячейку террористической группировки «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». По данным следствия, злоумышленники склоняли к участию в организации местных жителей и вели скрытную деятельность для создания условий к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

«В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: Энверу Омерову — 18 лет, Джаппарову — 17 лет, Ризе Омерову — 13 лет в исправительной колонии строгого режима», — говорилось в решении суда.

Борьба с терроризмом в России

8 декабря 2020 года состоялось заседание Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба, в ходе которого председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2020 году на территории Российской Федерации не было допущено террористических актов. В частности, на стадии приготовления сотрудники силовых структур предотвратили 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт.

Во время проведённых российскими силовиками контртеррористических операций нейтрализованы 49 злоумышленников, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник терроризма. Было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов.

20 декабря президент России Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры Службы внешней разведки (СВР) по случаю Дня работников органов безопасности назвал международный терроризм одним из важнейших вызовов для страны.

«К нему у нас, у нашего народа свои, особые счёты. Мы помним всех, кто погиб, защищая Россию от этого жестокого врага, с которым страна наша столкнулась в самый сложный период своей истории», — заявил Путин.

По его словам, для борьбы с этой угрозой в России создана «мощная общегосударственная система».

«Ещё относительно недавно, я уже не говорю про середину 1990-х или про начало 2000-х годов, но ещё в 2010 году в России было зарегистрировано 779 преступлений террористической направленности. В 2015 году их было уже 36. А за 11 с половиной месяцев текущего года (2020-го. — RT) — два. За этой статистикой огромная, повседневная, опасная и тяжёлая работа, её новое качество», — подчеркнул глава государства.

* «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.