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Распространение вирусной инфекции за две недели сократило экономику Франции на 32%

10 апреля 2020, 01:35  •  14 • В мире
Банк Франции сообщает о падении темпов французской экономики в первом квартале текущего года на 6% из-за пандемии коронавируса. Это наихудшая динамика с 1945 года.
За последние две недели разгула эпидемии валовой внутренний продукт страны потерял 32%. Похожие тенденции наблюдались во время студенческих беспорядков 1968 г., вылившихся в 10-миллионную забастовку, но даже тогда цифры были ниже сегодняшних – 5,3%.
По прогнозам банкиров, каждые две недели ограничения деловой активности в стране приводят к падению экономики на 1,5%. Больше всех страдают строительная, транспортная, ресторанная и гостиничная отрасли.
Родина французской революции пострадала от коронавируса в расчёте смертей за одни сутки сильнее других государств. 7 апреля здесь умерли 1417 человек. Это абсолютный рекорд с начала разгула эпидемии в мире, хотя ранее Италия, Испания и США опережали Францию по этому показателю. Всего эпидемия забрала жизни 10328 французов, количество заражённых – 73488 человек.
57% заболевших – люди старше 65 лет, на них приходится 90% всех летальных случаев.
Несмотря на то, что Франция – вторая после Германии экономика Европы, её ресурсов для эффективной борьбы с пандемией недостаточно. Опасаясь экономических последствий карантина, Париж ввёл ограничительные меры только 17 марта, когда количество заражённых достигло 6,5 тыс., а умерших – 150. Пандемия поразила даже заморские территории Франции – 145 заболевших, 14 умерших (8 в Гваделупе, 4 на Мартинике и 2 на о. Майотта).
Тяжёлая ситуация сохраняется и в Германии. За сутки 7 апреля там было зафиксировано 247 летальных исходов. Коронавирусом больны 108202 немца (+4974 за сутки), умерли 2108. 26% всех случаев зарегистрированы в Баварии – одном из наиболее экономически развитых регионов страны.
Проблемы двух главных европейских экономик грозят всему Европейскому союзу серьёзным спадом, масштабы которого ещё только предстоит оценить.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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