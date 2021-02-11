Распродажа греческих портов – что кому достанется

Портовые мощности скупают Китай, США. Россия пока в стороне

«Порты Греции становятся геополитической и финансовой площадкой, вызывающей интерес у всех крупных держав», – пишет интернет-газета «Русские Афины». – Компании из США, Китая и России, а также из Израиля, Италии и Германии нацелились на греческие порты, от Александруполиса на севере до Ираклиона на Крите и от Игуменицы и Астакоса на западе, до Волоса и Кавалы на востоке и северо-востоке».

Ажиотаж начался в 2012 году, когда в Греции был отменён закон, который оговаривал минимально необходимое участие государства в предприятиях стратегических отраслей, включая порты. Закон отменили под давлением МВФ и Евросоюза, которые ставили это одним из ключевых условий спасения Греции от её долгов.

Крупнейший порт Греции Пирей

Первыми отменой закона воспользовались китайцы. В 2016 году китайская компания COSCO купила за 368,5 миллиона долларов 51% акций крупнейшего порта Греции Пирей возле Афин. Для Китая Греция является перевалочным пунктом Нового шёлкового пути между Европой и Ближним Востоком. Находящийся в северной части Средиземного моря Пирей ближе всего к Суэцкому каналу. Отсюда Пекину удобно осваивать рынок Евросоюза. Китайская корпорация Huawei уже открыла свой логистический центр в Пирее.

Две трети (67%) акций порта Салоники, второго по величине порта страны, контролируются компанией Belterra Investments, принадлежащей российскому бизнесмену греческого происхождения Ивану Саввидису. Американцы попытались «отжать» у Саввидиса этот порт, но потом был достигнут компромисс. СМИ обратили внимание, что посол США в Афинах Джеффри Пайетт посетил Управление порта Салоник (OLTH) и выступил с заявлением, в котором поблагодарил OLTH «за помощь».

Джеффри Пайетт в Салониках

Тендеры на другие важные порты – Александруполис, Игуменица, пирс Philippos в Кавале – сейчас находятся в стадии предварительной оценки, которая закончится в конце февраля. Затем до конца года завершится следующий этап с подачей обязывающих предложений.

На торговый порт Александруполиса, где США создают свою военную базу, претендуют американские компании. Американцы уже «застолбили» немалую долю в портах Игуменица, Кавала и, возможно, порта Волос. На порт Игуменица есть и другие претенденты: итальянская Grimaldi Group, Attica Group, крупнейшая группа пассажирских перевозок Греции, альянс греческих грузоотправителей, немецкая пассажирская судоходная компания.

Лихорадка с распродажей греческих портов связана с двумя причинами. Во-первых, с финансовыми трудностями, когда не видно других источников пополнения казны, кроме распродажи госимущества. Во-вторых, с обнаружением в Восточном Средиземноморье запасов углеводородов. Их разработка приведёт к росту грузоперевозок, и коммерческая ценность портов возрастёт.

Заинтересован в приобретении греческих портов и Израиль. Он поощряет переговоры между израильскими бизнес-группами и Грецией о возможном участии в тендерах, таких как тендер на порт Волос, выкуп других портов, таких как Астакос в западной Греции и Элефсина недалеко от Афин, или союзы с американскими фирмами, такими как ONEX, которая контролирует верфь на Сиросе и претендует на верфь в Элевсине.

Греция готовит также к сдаче в аренду порта Ираклион на Крите и порта Корфу. Итальянская группа Grimaldi очень заинтересована в Ираклионе. Порт Лаврио к юго-востоку от Афин также считается привлекательным. Есть интерес к этим портам со стороны компаний, которые хотят возродить международные маршруты между Грецией и Турцией, Грецией и Сирией и другими странами Средиземноморья.

Распродажа поставлена на широкую ногу. Помимо упомянутых крупных портов, в Греции имеется 38 периферийных малых портов, организованных в форме муниципальных обществ, в чьём управлении находятся ещё более 1000 малых портов, причалов, яхтенных стоянок, вокзалов. Около 800 малых портов планируются к продаже.

Россия пока в стороне от борьбы за греческие порты, хотя в прошлом именно наша страна была пионером и в поставках в Грецию природного газа, и строительства в Греции электростанций. Как сообщали СМИ, Россия была заинтересована в приобретении нефтяной компании Hellenic Petroleum, а также газовой корпорации DEPA, но это не понравилось американцам. В итоге Газпром даже не подал заявку на приватизацию. Неудачной была и попытка российских компаний купить Hellenic Petroleum. Ну а выходец из Ростова Саввидис, имеющий греческое гражданство, интересы России не представляет.

Порт Салоник тоже продан

Среди прошедших во второй этап конкурса по приватизации порта Салоники компаний были и Российские железные дороги (РЖД), но на втором этапе стало ясно, что этот порт, откуда ведут кратчайшие пути вглубь Балкан, РЖД не получит. США оказали на Грецию мощное давление, чтобы не позволить России приобрести в этой стране активы, имеющие хоть какое-то стратегическое значение. Точно так же РЖД не позволили приватизировать и выставленные на продажу греческие железные дороги, а «Газпрому» – греческие газовые компании ДЕПА и ДЕСФА.

Фрегат «Адмирал Касатонов» в Пирее, фото AMNA

В последнее время Вашингтон проявляет к Греции повышенный интерес, а сама Греция всё больше выполняет роль сателлита США. Именно этим некоторые объясняют отказ В. Путина от приглашения приехать в Грецию в марте 2021 г. на празднование 200-летия греческой независимости. Однако 8 февраля в порт Пирей прибыл с рабочим визитом российский фрегат «Адмирал Касатонов». Контакты сторон не прекращаются.