Распродают по кускам: Что сделала Украина с наследством советской промышленности

Автор:

Аля Самитова

На Украине любят кричать о том, что им "мешает жить" наследие "проклятого совка", поэтому они страстно желают от него избавиться. И делают это, надо сказать, очень "успешно".

После развала СССР Украина не осталась "бедной родственницей". Бывшая советская республика имела один из самых мощных экономических потенциалов среди остальных "сестёр", а совокупный валовый продукт был даже побольше, чем, скажем, у Польши. И что осталось от этого спустя почти тридцать лет?

От страны с развитой экономикой к полному провалу

На Украине к 1991 году была сосредоточена третья часть промышленности Советского Союза, республика входила в десятку стран с самой развитой экономикой. А закончилось же всё антирекордом: экономика Украины за годы независимости сократилась почти на треть.

За неполные 30 лет почти всё, что страна забрала с собой при "разводе", или растерялось, или просто "убито". Даже сами украинцы вынуждены признать: год за годом страна "проедала" советское наследие, а вместо сохранения и развития существующих производств новые власти разворовывали и продавали всё, что было можно, занимаясь при этом какими-то авантюрами, которые почему-то представляли "реформами". Таким образом за три десятилетия украинская промышленность, сельское хозяйство и наука были просто стёрты в пыль.

Деиндустриализация Украины продолжается. Современную ситуацию издание Bloomberg как-то раз даже назвало "самым большим поражением". Не восстановившись после кризиса 2014 - 2015 годов, она продолжает ускоренными темпами уходить в минус. И одна из весомых причин этого – конфликт с Россией, с которой Украину связывали многолетние экономические связи.

Машиностроение, самолётостроение, космическая и оборонная промышленность некогда были ведущими отраслями, сегодня же они находятся в удручающем положении. К примеру, завод "Южмаш" из-за обвала производства скатился в глубокий кризис. Во много раз упали производственные объёмы в судостроении – знаменитый Николаевский судостроительный завод доведён до плачевного состояния, не лучше ситуация и на других предприятиях. Госпредприятие "Антонов" когда-то называли гордостью авиапрома, а сегодня и оно стало заложником экономического упадка. Если ничего не изменится, то Украина и вовсе может полностью утратить авиационную промышленность. Не лучше положение и в металлургической промышленности, а также в энергетике.

"Съеденные" железные дороги

Да и не только они – "проела" Украина, к примеру, даже "железнодорожное наследие" СССР. Некогда железнодорожная структура включала в себя 22 тысячи километров железных дорог. Сегодня вся эта сеть изношена, нехватка подвижного состава постоянно приводит к грузовым коллапсам. В прошлом году Алексей Гончарук, занимавший на тот момент пост премьер-министра страны, заявил следующее:

У нас на 90% истощена "Укрзализныця" благодаря стараниям коррупционеров, бестолковых менеджеров и руководителей. Железная дорога, которую вы сейчас видите, действительно почти уничтожена, состояние её критическое. Это в том числе из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах.

Украина "проела" даже "железнодорожное наследие" СССР. Сегодня вся эта сеть изношена, нехватка подвижного состава постоянно приводит к грузовым коллапсам. Фото: Yulii Zozulia/ Globallookpress.

При этом на Украине есть все возможности для строительства вагонов, в частности, грузовых. Однако большая часть подвижного состава выпущена ещё в СССР, собственное производство не развивается, вместо этого государство закупает втридорога американскую продукцию, количества которой недостаточно для обновления парка. К тому же с прошлого года украинские власти обложили дополнительными налогами землю под железными дорогами.

Крах Черноморского пароходства

Ещё хуже ситуация в украинском черноморском пароходстве. Сегодня оно, можно сказать, просто не существует. А ведь к моменту развала Советского Союза в пароходстве насчитывалось почти четыре сотни различных судов, ЧМП считалось самым мощным в Европе и одним из крупнейших в мире. Пассажирские корабли обслуживали 14 океанских линий, а были ещё и внутренние. Кроме того, Черноморское пароходство считалось ведущим в морском флоте Советского Союза.

После развала СССР ЧМП передали в ведение созданного Укроморфлота. К концу 1992 года финансовое положение пароходства стало критически сложным: общая задолженность только по кредитам достигла 170 миллионов долларов. В 1993 году Укрморфлот ликвидировали, а вместо него, согласно указу президента Кравчука, был создан судоходный концерн "Бласко – Черноморской морское пароходство". Ещё через несколько лет новый президент Леонид Кучма этот указ отменил, но ситуация с пароходством уже вышла из-под контроля.

Суда передавались офшорным компаниям-посредникам, затем их регистрировали в иностранной юрисдикции. Причём делалось это с согласия первого президента Украины Леонида Кравчука. Правда, уже через год он сам признал, что решение, при помощи которого начался развал пароходства, оказалось ошибочным. Однако к этому моменту украинский торговый флот уже начал таять, запущенные механизмы поглощали и средства, и суда. Если в 1993 году в его составе насчитывалось 227 кораблей, 160 из которых уже были разбросаны по всему миру, то к 2008 году их осталось уже 15, а сейчас – и вовсе одно судно.

Как исчезали украинские "вымпелы"

Как мог исчезнуть огромный флот? На самом деле всё происходило довольно просто. "Приватизаторы" и "оптимизаторы" передавали суда в руки иностранцев, после чего под каждое из них создавалась отдельная компания и оформлялся фрахт. Но стоило судам пришвартоваться в порту других стран, как их сразу арестовывали, иногда под выдуманными предлогами.

Главной же причиной, конечно, были огромные долги украинского пароходства. И эти долги Украина погашать не собиралась, да и не могла. Поэтому арестованные украинские суда быстро выставлялись на аукцион, где всегда оказывался только один покупатель, который и приобретал тот или иной корабль за смешную сумму. Почти сразу же судно выгодно перепродавалось. Схема элементарная, зато её участники, среди которых было немало украинских чиновников, фантастически обогащались. Об этом несколько лет назад писал бывший советник председателя Фонда государственного имущества Украины Владимир Ларцев:

Афера по разграблению ЧМП по циничности использованных средств, количеству и стоимости украденной госсобственности, числу задействованных высших должностных лиц, уголовной безнаказанности её организаторов и исполнителей и сегодня по праву занимает первое место… Прямо или косвенно к афере по разграблению Черноморского морского пароходства были причастны все президенты Украины, большинство глав правительства, многие бывшие и действующие министры.

О том, что отчуждение имущества украинского Черноморского пароходства было незаконным, а процедура банкротства "немотивированной", в 2008 году заявил тогдашний министр транспорта и связи Украины Константин Ефименко, потребовавший проведения прокурорской проверки по этому поводу. По мнению министра, многие долги пароходства создавались искусственно, а целью было "отчуждение государственной собственности за бесценок".

Последний рейс – на утилизацию

Наверно, стоит упомянуть и печальную историю научно-исследовательского судна "Космонавт Юрий Гагарин". К моменту распада Советского Союза этот мощный корабль, лучшее научное судно страны и, пожалуй, мира, приписанный к порту Одесса, был приватизирован Украиной.

Корабль "Космонавт Юрий Гагарин" оказался не по карману Черноморскому морскому пароходству, поэтому он перешёл в ведение Минобороны Украины, а затем встал на прикол в одесском порту Южный. Фото: Альберт Пушкарёв/ Фотоархив ТАСС.

Пока существовал СССР и, соответственно, советский Морской космический флот, "Космонавт Юрий Гагарин" с первых шагов отечественной космонавтики принимал участие в управлении полётами пилотируемых космических кораблей и орбитальных станций.

В 1991 году судно, которое оказалось не по карману Черноморскому морскому пароходству, перешло в ведение Минобороны Украины и встало на прикол в одесском порту Южный. Мощный корабль оказался никому не нужным. И уже через несколько лет этот гигант, ставший главным символом советской космической флотилии, превратился в проржавевшее, замусоренное судно, разграбленное вандалами. Находившаяся на его борту уникальная научная библиотека исчезла, судьба её сегодня неизвестна.

В июне 1996 года судно, гордое название которого было стыдливо закрашено, вышло в море в последний раз. Корабль держал курс на индийский город Аланг – крупнейший центр по утилизации кораблей. 1 марта того же года "Космонавт Юрий Гагарий" посадили на мель близь одного из алангских пляжей. Судно было разрезано на большие бесформенные куски. Металл был продан по цене 170 долларов фирме "Зюйд Меркур" (Австрия). В чьих карманах осели эти деньги – неизвестно.