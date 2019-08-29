Распродать землю туркам и сделать из страны большое казино? Что ждать от нового кабмина Украины

Верховная рада Украины в четверг, 29 августа, впервые собралась в новом составе. Президент Владимир Зеленский пришёл к фракции "Слуга народа", чтобы обсудить с соратниками состав будущего кабмина, Пётр Порошенко поскандалил с журналистом, а лидеры политических партий определились с составом фракций и депутатских групп.

Лидером фракции "Слуга народа" стал Давид Арахамия - политик, бизнесмен и общественный деятель. Он родился в Сочи, жил в Абхазии, а на Украине создал организацию, собирающую пожертвования в пользу АТО. В июле Владимир Зеленский ввёл его в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Арахамия уже успел заявить, что "Слуга народа" не будет вступать ни в какие коалиции. Партия президента, напомнил он, имеет подавляющее большинство в новом составе Рады, а делить с кем-то ответственность за свои политические решения не собирается. "У нас есть программа, и нам не нужно коалиционное соглашение", - заявил он журналистам.

Рука Коломойского

Судя по разговору Зеленского с депутатами из "Слуги народа", программа партии состоит в формировании нового правительства с точечными вкраплениями людей олигарха Игоря Коломойского. Так, например, президент предложил сохранить пост для политического соратника своего бывшего спонсора министра внутренних дел Арсена Авакова.

Свой пост также может сохранить министр финансов из кабинета Владимира Гройсмана Оксана Маркарова. На пост главы СБУ предложен руководитель студии "Квартал-95", бывший кадровый работник госбезопасности Иван Баканов. Известно, что образование он получал в Академии труда, социальных отношений и туризма. В настоящее время он уже исполняет обязанности главы СБУ и имеет звание лейтенанта, а в мае был введён в Совет по национальной безопасности Украины.

Генпрокуратуру партия собирается доверить Руслану Рябошапке, который ранее занимал пост замминистра юстиции, а в мае стал заместителем главы администрации президента. До Майдана-2014 он являлся главой департамента неправительственной организации "Transparency International Украина", по некоторым данным, тесно связанной с западными спецслужбами.

"Слуга народа" собирается предложить Верховной раде кандидатуру Алексея Гончарука на пост председателя правительства. С учетом того, что партия имеет в парламенте большинство и спрашивать мнения других партий будет только для протокола, это назначение можно считать состоявшимся.

Поддаётся манипуляциям, но либерал

У нынешнего заместителя главы президентского офиса есть редкое для официального Киева научное звание - он доктор философии в области права. 35-летний Гончарук может похвастаться четырьмя дипломами в области права и государственного управления, карьеру он начинал на Городнянском заводе продовольственных товаров.

В 2008 году основал арбитражную управляющую юридическую фирму, затем возглавлял Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам, руководил экспертным советом, который финансировался Евросоюзом. Его называют одним из самых либеральных деятелей в окружении Владимира Зеленского.

Уже занимая пост в офисе президента, Алексей Гончарук обещал устроить "всеохватывающую" приватизацию, начать распродажу земель, как обещал Зеленский туркам, а также легализовать игорный бизнес, чтобы превратить Украину в большое казино.

UNIAN отмечает, что Гончарук известен как человек без управленческого и политического опыта, который легко поддаётся манипуляциям и одновременно внушает избирателям уважение своей репутацией либерала. Его также связывают с Александром Онищенко, украинским олигархом, бежавшим из страны в 2016 году, но не утратившим до конца своего влияния. СМИ утверждают, что Онищенко, находясь в Греции, передавал спецслужбам США компромат на Петра Порошенко.

Покушение на... телефон

Экс-президент, а ныне рядовой депутат Пётр Порошенко успел отличиться уже в первый день в новом статусе. Сначала он уронил депутатское удостоверение на церемонии принятия присяги, чем вызвал суеверные пересуды, а затем поскандалил с журналистом.

Корреспондент издания "Правый контроль" Артур Журбенко утверждает, что "шоколадный король" пытался отобрать у него мобильный телефон. Это уже не первый подобный случай, напоминает РИА ФАН. Так, в феврале Порошенко сорвал шапку с девушки на встрече с избирателями, в том же месяце выбил телефон из руки человека, задавшего ему вопрос, а в марте ухватил другого соотечественника за нос.

Отметим, Порошенко не попал в руководство фракции "Европейская солидарность", её сопредседателями стали Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Украина вернётся в Россию - Вассерман

Политический эксперт Анатолий Вассерман в разговоре с Царьградом отметил, что большинству русских граждан Украины от нового состава Верховной рады, как и от предыдущих, ничего хорошего ждать не приходится.

"Это именно потому, что большинство граждан Украины - русские. И удержать русское население отдельно от остальных русских можно, только организуя какие-нибудь провокации. Поэтому политики, желающие числиться хотя бы формально независимыми, вынуждены действовать против интересов собственного народа", - полагает Вассерман.

"Ещё в конце 1991 года я сказал о тогдашних вожаках "парада суверенитетов", разваливших Россию, в тот момент именуемую Советским Союзом: чтобы ходить в чужих аэропортах по красной ковровой дорожке, они готовы красить дорожки кровью своих соотечественников. К сожалению, с тех пор ничего не изменилось. Они по-прежнему хотят быть независимыми и готовы расплачиваться за свой формальный статус реальной кровью соотечественников", - отмечает эксперт.

По мнению Анатолия Вассермана, рано или поздно это приведёт к тому, что русское большинство украинских граждан вспомнит, что оно большинство, и выберет тех, кто официально согласится отказаться от старой польской фальшивки "Украина не Россия" и вернуть Украину на родину - то есть в состав России.