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Распродать Украину по гектарам. К чему приведёт земельная реформа Зеленского

27 мая 2021, 19:45  •  168 • Политика
Эксперт рассказал, к чему приведёт земельная реформа президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, страну могут распродать иностранным компаниями по гектарам.
Речь идёт об утверждённом Зеленским законе, разрешающим передавать землю местным органам власти для последующей продаже на аукционе. Украинские чиновники видят в этом возможность пополнить государственный бюджет, однако сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает, что новый закон может привести к обнищанию украинских фермеров.
По его словам, у обычных людей нет столько средств, как у больших транснациональных корпораций. А на аукционах предпочтение будет отдаваться тем, кто больше предложит, пишут "Народные новости".
Естественно, когда начнутся продажи земли, они не смогут выдержать конкуренцию, у них не хватит денег, чтобы купить ту землю, на которую они работают, - отметил Бойко.
Напомним, что на Украине долгое время действовал мораторий на продажу земли. МВФ и Евросоюз обязали страну снять запрет и открыть рынок земли для иностранных инвесторов. Это стало обязательным условием для получения западных кредитов.

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