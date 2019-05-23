«Распределение властных полномочий»: как выборы в Европарламент могут изменить ЕС

23—26 мая в странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент. От их результатов будет зависеть состав не только законодательного, но и главного исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии. Согласно прогнозам социологов, в новом составе ЕП усилится влияние евроскептиков, а мейнстримные политические силы существенно сдадут позиции. При этом многие политики, выставившие свои кандидатуры на выборах, поддерживают курс на улучшение отношений с Россией, а их оппоненты, напротив, используют антироссийскую риторику и обвиняют Москву в попытках вмешаться в европейский избирательный процесс.

С 23 по 26 мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. От каждого члена Евросоюза в общий законодательный орган будут выбраны депутаты национальных партий, как правило, объединённых в общеевропейские коалиции — европейские партии.

У каждого государства ЕС — определённое число мандатов: от шести (у таких небольших стран, как Кипр, Люксембург, Мальта, Эстония) до 96 депутатских кресел (у Германии). Места будут распределены пропорционально голосам, полученным каждой национальной партией. Всего в Европарламенте заседает 751 депутат. Когда Великобритания выйдет из ЕС, их число сократится до 705. Каждые пять лет переизбирается весь состав законодательного органа ЕС.

Традиционно европейские страны сами выбирают, в какой конкретно из четырёх дней, отведённых на выборы, они будут проводить голосование. Например, в Нидерландах и Великобритании проголосуют в четверг. В пятницу — граждане Ирландии. В субботу — Латвии, Мальты и Словакии. Чехи будут голосовать два дня — 24 и 25 мая. Жители других стран Евросоюза проголосуют на европейских выборах в воскресенье.

Парламент и комиссия

С 27 мая избранные в ЕС депутаты имеют право начать переговоры о формировании фракций в Европарламенте. Чтобы сформировать фракцию, нужно 25 депутатов, представляющих не менее семи стран ЕС (1/4 от общего числа государств-членов).

Работа нового состава Европарламента начнётся 2 июля. В ходе первой сессии в Страсбурге будут избраны председатель Европарламента, 14 вице-председателей, определено количество постоянных комитетов и их состав.

Помимо участия в законотворческой деятельности и обсуждения важнейших для ЕС вопросов на заседаниях комитетов и в ходе пленарных сессий, депутаты ЕП играют важную роль в утверждении нового состава Еврокомиссии.

Именно это им и предстоит сделать в июле, когда главы государств и правительств ЕС предложат кандидатуру на должность председателя Еврокомиссии. Но в своём выборе они должны ориентироваться на распределение голосов в Европарламенте. Именно этот орган абсолютным большинством голосов (50% плюс 1 голос) должен утвердить преемника Жан-Клода Юнкера.

Если парламентариям не понравится выбор европейских лидеров, последние в течение месяца должны будут подыскать новую кандидатуру. Также Европарламент должен утвердить и весь состав Еврокомиссии, без чего она не сможет приступить к выполнению своих обязанностей в ноябре 2019 года.

«Эти выборы можно назвать судьбоносными. Они прямо повлияют на распределение властных полномочий, — заявил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. — Победившая партия или коалиция сформирует состав европейских органов исполнительной власти. Европарламент также принимает решения по поводу бюджета Евросоюза».

Прогнозы и опросы

18 апреля были опубликованы результаты исследования, проведённого по заказу Европарламента социологической службой Kantar Public. Специалисты объединили данные опросов в 28 странах ЕС, чтобы продемонстрировать общую картину перед выборами. Согласно прогнозам социологов, новый состав ЕП будет серьёзно отличаться от того, к которому привыкли европейцы. Значительно уменьшится представительство двух крупнейших европейских партийных блоков, когда-то в нём доминировавших: правоцентристов (EPP) и левоцентристов из общеевропейской фракции «Социалисты и демократы» (S&D).

Агитация перед выборами в Европарламент в Нидерландах

AFP

© Robin Utrecht / ANP

EPP может потерять 73 мандата, в итоге количество депутатов сократится с 217 до 180, число «Социалистов и демократов» уменьшится на 37 человек. Десяти мандатов могут недосчитаться умеренные евроскептики от блока «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR). Зато увеличат своё представительство их более радикальные коллеги из фракций «Европа свободы и прямой демократии» (EFDD) (плюс четыре мандата) и особенно «Европа наций и свобод» (ENF) (на 25 депутатских мест). Готовятся к расширению своих фракций и либералы из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) — на восемь человек, а также «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL) — на пять мандатов.

В целом правоцентристы и левоцентристы, по прогнозам социологов, останутся двумя крупнейшими политическим силами в парламенте. Однако они уже не будут контролировать более 50% мандатов, как раньше, а значит, не смогут без поддержки других партий или независимых депутатов утвердить руководство и состав Еврокомиссии.

Стоит отметить, что все эти прогнозы основаны на допущении, что все национальные партии, входящие в существующие сейчас общеевропейские фракции, продолжат своё членство в них и после выборов. Но теоретически после выборов каждый евродепутат сможет избрать любую фракцию по вкусу или попробовать создать новую с единомышленниками.

Также неясна судьба членства в EPP партии премьер-министра Виктора Орбана «Венгерский гражданский союз» (FIDESZ). В марте 2019 года Европейская народная партия из-за несогласия с внутренней политикой Орбана приостановила членство венгерской политической структуры в своих рядах.

В двух крупных европейских странах — Франции и Италии — наибольшее число голосов, вероятно, получат политические силы, не относящиеся к крупнейшим фракциям Европарламента. Лидеры симпатий французских избирателей — коалиция партии Эммануэля Макрона «Республика идёт вперёд», которая ранее не была представлена в общеевропейских органах, и член ALDE «Демократическое движение». За них готовы отдать голоса 23% французов, что соответствует 22 мандатам. На пятки Макрону наступают евроскептики из Национального объединения Марин Ле Пен — им социологи прочат 20 депутатских мест (21,2% голосов).

В Италии обе крупнейшие политические силы, которые будут представлены в Европарламенте, относятся к евроскептикам. Это парламентарии из правящей коалиции «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини (31,4% поддержки и 26 мандатов в будущем составе Европарламента) и Движение пяти звёзд другого вице-премьера, Луиджи ди Майо (21,5% и 18 мандатов).

Показательна ситуация и в Великобритании. Хотя процесс брексита должен был начаться ещё в марте, он забуксовал из-за разногласий между членами британского парламента и кабинетом Терезы Мэй. Поэтому британцы вынуждены принимать участие в европейских выборах, несмотря на то что потом должны будут покинуть ЕС.

А пока, согласно свежему опросу компании YouGov, проведённому по заказу The Times, безусловный лидер симпатий британцев перед европейскими выборами — глава Партии брексита Найджел Фарадж. За него готовы голосовать 35% опрошенных.

Русский вопрос

В контексте европейских выборов Россия обсуждается очень часто. Так, 18 мая, выступая на масштабном сборе евроскептиков в Италии, где присутствовали лидеры 11 партий из стран ЕС, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини призвал отменить антироссийские санкции. По словам политика, они только вредят странам ЕС, а эффекта на политику России не оказывают.

С другой стороны, два ведущих кандидата на пост следующего председателя Еврокомиссии — представитель Европейской народной партии немец Манфред Вебер и его оппонент из стана «Социалистов и демократов» голландец Франс Тиммерманс — не питают особых симпатий к Москве.

Манфред Вебер

Reuters

Вебер — противник строительства газопровода «Северный поток — 2». А Тиммерманс в ходе дебатов между претендентами на пост главы исполнительного органа ЕС заявил, что Россия и Китай пытаются расколоть Евросоюз.

13 мая, как сообщает Deutsche Welle, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об опасности вмешательства в европейские выборы со стороны ряда стран, в том числе России. В свою очередь, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт в тот же день в Берлине заявил, что немецкие власти повысили бдительность перед европейскими выборами и внимательно следят за активностью в интернете со стороны России.

Об «угрозе» российского влияния на предстоящие выборы предупреждают и ведущие СМИ, причём не только европейские. Так, The New York Times, ссылаясь на неких «исследователей», пишет, что серверы, с которых якобы атаковали в интернете Демократическую партию США в 2016 году, снова в деле. Теперь на них якобы хостятся сайты евроскептиков. На основании этого журналисты издания сделали вывод, что за этим стоит Кремль.

О русских троллях и активности российских медиа, в том числе RT, предупреждают France24 и Deutsche Welle в своём расследовании с пугающим названием «Разделяй и властвуй: Россия и выборы в Евросоюзе». А британская The Daily Mirror, как и подобает жёлтому изданию, пугает читателей «русскими шпионами», которые якобы пытаются повлиять на выбор европейцев.

Кроме того, мейнстримные политические партии активно обвиняют своих оппонентов в связях с Россией. Например, правящая в Нидерландах Народная партия за свободу и демократию (VVD) накануне выборов опубликовала в своём Twitter видеоролик, призывающий «не отдавать Нидерланды Путину».

Nog 7 dagen tot de Europese verkiezingen. Laat politici met een Kremlincrush Nederland niet uitleveren aan Poetin. #slechtverhaal Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...







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