Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленского облапошили или что происходит?
В Киеве ищут способ «сдвинуть с мёртвой точки» ситуацию в Донбассе
Путин посоветовал, куда надежно вкладывать деньги
Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме об отношениях с РФ
Главная / В мире

«Распределение властных полномочий»: как выборы в Европарламент могут изменить ЕС

23 мая 2019, 00:24  •  8 • В мире
23—26 мая в странах Евросоюза пройдут выборы в Европарламент. От их результатов будет зависеть состав не только законодательного, но и главного исполнительного органа ЕС — Еврокомиссии. Согласно прогнозам социологов, в новом составе ЕП усилится влияние евроскептиков, а мейнстримные политические силы существенно сдадут позиции. При этом многие политики, выставившие свои кандидатуры на выборах, поддерживают курс на улучшение отношений с Россией, а их оппоненты, напротив, используют антироссийскую риторику и обвиняют Москву в попытках вмешаться в европейский избирательный процесс.
 
Пленарное заседание Европарламента Reuters © Vincent Kessler
 

С 23 по 26 мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. От каждого члена Евросоюза в общий законодательный орган будут выбраны депутаты национальных партий, как правило, объединённых в общеевропейские коалиции — европейские партии.

У каждого государства ЕС — определённое число мандатов: от шести (у таких небольших стран, как Кипр, Люксембург, Мальта, Эстония) до 96 депутатских кресел (у Германии). Места будут распределены пропорционально голосам, полученным каждой национальной партией. Всего в Европарламенте заседает 751 депутат. Когда Великобритания выйдет из ЕС, их число сократится до 705. Каждые пять лет переизбирается весь состав законодательного органа ЕС.

Традиционно европейские страны сами выбирают, в какой конкретно из четырёх дней, отведённых на выборы, они будут проводить голосование. Например, в Нидерландах и Великобритании проголосуют в четверг. В пятницу — граждане Ирландии. В субботу — Латвии, Мальты и Словакии. Чехи будут голосовать два дня  — 24 и 25 мая. Жители других стран Евросоюза проголосуют на европейских выборах в воскресенье.

Парламент и комиссия

С 27 мая избранные в ЕС депутаты имеют право начать переговоры о формировании фракций в Европарламенте. Чтобы сформировать фракцию, нужно 25 депутатов, представляющих не менее семи стран ЕС (1/4 от общего числа государств-членов).

Работа нового состава Европарламента начнётся 2 июля. В ходе первой сессии в Страсбурге будут избраны председатель Европарламента, 14 вице-председателей, определено количество постоянных комитетов и их состав.

Помимо участия в законотворческой деятельности и обсуждения важнейших для ЕС вопросов на заседаниях комитетов и в ходе пленарных сессий, депутаты ЕП играют важную роль в утверждении нового состава Еврокомиссии.

Именно это им и предстоит сделать в июле, когда главы государств и правительств ЕС предложат кандидатуру на должность председателя Еврокомиссии. Но в своём выборе они должны ориентироваться на распределение голосов в Европарламенте. Именно этот орган абсолютным большинством голосов (50% плюс 1 голос) должен утвердить преемника Жан-Клода Юнкера. 

Если парламентариям не понравится выбор европейских лидеров, последние в течение месяца должны будут подыскать новую кандидатуру. Также Европарламент должен утвердить и весь состав Еврокомиссии, без чего она не сможет приступить к выполнению своих обязанностей в ноябре 2019 года.

«Эти выборы можно назвать судьбоносными. Они прямо повлияют на распределение властных полномочий, — заявил в интервью RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман. — Победившая партия или коалиция сформирует состав европейских органов исполнительной власти. Европарламент также принимает решения по поводу бюджета Евросоюза».

Прогнозы и опросы

18 апреля были опубликованы результаты исследования, проведённого по заказу Европарламента социологической службой Kantar Public. Специалисты объединили данные опросов в 28 странах ЕС, чтобы продемонстрировать общую картину перед выборами. Согласно прогнозам социологов, новый состав ЕП будет серьёзно отличаться от того, к которому привыкли европейцы. Значительно уменьшится представительство двух крупнейших европейских партийных блоков, когда-то в нём доминировавших: правоцентристов (EPP) и левоцентристов из общеевропейской фракции «Социалисты и демократы» (S&D).

  • Агитация перед выборами в Европарламент в Нидерландах
  • AFP
  • © Robin Utrecht / ANP

EPP может потерять 73 мандата, в итоге количество депутатов сократится с 217 до 180, число «Социалистов и демократов» уменьшится на 37 человек. Десяти мандатов могут недосчитаться умеренные евроскептики от блока «Европейских консерваторов и реформистов» (ECR). Зато увеличат своё представительство их более радикальные коллеги из фракций «Европа свободы и прямой демократии» (EFDD) (плюс четыре мандата) и особенно «Европа наций и свобод» (ENF) (на 25 депутатских мест). Готовятся к расширению своих фракций и либералы из Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) — на восемь человек, а также «Европейские объединённые левые / Лево-зелёные Севера» (GUE/NGL) — на пять мандатов.

В целом правоцентристы и левоцентристы, по прогнозам социологов, останутся двумя крупнейшими политическим силами в парламенте. Однако они уже не будут контролировать более 50% мандатов, как раньше, а значит, не смогут без поддержки других партий или независимых депутатов утвердить руководство и состав Еврокомиссии.

Стоит отметить, что все эти прогнозы основаны на допущении, что все национальные партии, входящие в существующие сейчас общеевропейские фракции, продолжат своё членство в них и после выборов. Но теоретически после выборов каждый евродепутат сможет избрать любую фракцию по вкусу или попробовать создать новую с единомышленниками.

Также неясна судьба членства в EPP партии премьер-министра Виктора Орбана «Венгерский гражданский союз» (FIDESZ). В марте 2019 года Европейская народная партия из-за несогласия с внутренней политикой Орбана приостановила членство венгерской политической структуры в своих рядах. 

В двух крупных европейских странах — Франции и Италии — наибольшее число голосов, вероятно, получат политические силы, не относящиеся к крупнейшим фракциям Европарламента. Лидеры симпатий французских избирателей — коалиция партии Эммануэля Макрона «Республика идёт вперёд», которая ранее не была представлена в общеевропейских органах, и член ALDE «Демократическое движение». За них готовы отдать голоса 23% французов, что соответствует 22 мандатам. На пятки Макрону наступают евроскептики из Национального объединения Марин Ле Пен — им социологи прочат 20 депутатских мест (21,2% голосов).

В Италии обе крупнейшие политические силы, которые будут представлены в Европарламенте, относятся к евроскептикам. Это парламентарии из правящей коалиции «Лига» вице-премьера Маттео Сальвини (31,4% поддержки и 26 мандатов в будущем составе Европарламента) и Движение пяти звёзд другого вице-премьера, Луиджи ди Майо (21,5% и 18 мандатов).

Показательна ситуация и в Великобритании. Хотя процесс брексита должен был начаться ещё в марте, он забуксовал из-за разногласий между членами британского парламента и кабинетом Терезы Мэй. Поэтому британцы вынуждены принимать участие в европейских выборах, несмотря на то что потом должны будут покинуть ЕС.

«Бредил советской угрозой»: чем запомнился первый министр обороны США Джеймс Форрестол

А пока, согласно свежему опросу компании YouGov, проведённому по заказу The Times, безусловный лидер симпатий британцев перед европейскими выборами — глава Партии брексита Найджел Фарадж. За него готовы голосовать 35% опрошенных.

Русский вопрос

В контексте европейских выборов Россия обсуждается очень часто. Так, 18 мая, выступая на масштабном сборе евроскептиков в Италии, где присутствовали лидеры 11 партий из стран ЕС, итальянский вице-премьер Маттео Сальвини призвал отменить антироссийские санкции. По словам политика, они только вредят странам ЕС, а эффекта на политику России не оказывают.

С другой стороны, два ведущих кандидата на пост следующего председателя Еврокомиссии — представитель Европейской народной партии немец Манфред Вебер и его оппонент из стана «Социалистов и демократов» голландец Франс Тиммерманс — не питают особых симпатий к Москве.

  • Манфред Вебер
  • Reuters

Вебер — противник строительства газопровода «Северный поток — 2». А Тиммерманс в ходе дебатов между претендентами на пост главы исполнительного органа ЕС заявил, что Россия и Китай пытаются расколоть Евросоюз.

13 мая, как сообщает Deutsche Welle, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об опасности вмешательства в европейские выборы со стороны ряда стран, в том числе России. В свою очередь, пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт в тот же день в Берлине заявил, что немецкие власти повысили бдительность перед европейскими выборами и внимательно следят за активностью в интернете со стороны России.

Об «угрозе» российского влияния на предстоящие выборы предупреждают и ведущие СМИ, причём не только европейские. Так, The New York Times, ссылаясь на неких «исследователей», пишет, что серверы, с которых якобы атаковали в интернете Демократическую партию США в 2016 году, снова в деле. Теперь на них якобы хостятся сайты евроскептиков. На основании этого журналисты издания сделали вывод, что за этим стоит Кремль.

О русских троллях и активности российских медиа, в том числе RT, предупреждают France24 и Deutsche Welle в своём расследовании с пугающим названием «Разделяй и властвуй: Россия и выборы в Евросоюзе». А британская The Daily Mirror, как и подобает жёлтому изданию, пугает читателей «русскими шпионами», которые якобы пытаются повлиять на выбор европейцев.

Кроме того, мейнстримные политические партии активно обвиняют своих оппонентов в связях с Россией. Например, правящая в Нидерландах Народная партия за свободу и демократию (VVD) накануне выборов опубликовала в своём Twitter видеоролик, призывающий «не отдавать Нидерланды Путину».

Nog 7 dagen tot de Europese verkiezingen. Laat politici met een Kremlincrush Nederland niet uitleveren aan Poetin. #slechtverhaal

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



8
Источник
Похожие новости
22 мая 2019, 21:24
Почему США отталкивают от себя вместе с Huawei всю Европу
22 мая 2019, 01:39
«Последний шанс»: Мэй предложила парламенту одобрить сделку по брекситу и проголосовать за проведение нового референдума
22 мая 2019, 14:54
В Крыму полагают, что Зеленскому уже вынесли смертный приговор - СМИ
22 мая 2019, 01:39
«Под надуманным предлогом»: США ввели санкции против трёх российских организаций
22 мая 2019, 18:09
США готовят удар по России в Сирии
22 мая 2019, 14:54
Дайджест СМИ: Ультиматум Турции от США, Асада заподозрили в химатаках, давление на Китай растёт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
18 мая 2019, 00:24
"Если понадобится, дайте знать": Небензя посоветовал британке в ООН обратиться к российским хирургам
19 мая 2019, 04:12
Про Евровидение
16 мая 2019, 09:24
Путин "один 9 шайб забил!": Сборную России неожиданно пристыдили после победы над Италией в ЧМ
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
17 мая 2019, 11:09
В Раду внесли постановление об увольнении Климкина
21 мая 2019, 06:24
Трамп не знает, что делать с Украиной: Кедми о крахе "смертельного удара" Вашингтона по России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.