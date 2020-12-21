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Распределение "по мозгам": Чиновников России предложили оригинально оптимизировать

21 декабря 2020, 14:45  •  104 • Политика
Эксперты ВШЭ предложили оригинальную оптимизацию российских чиновников, полагая, что власти нужны "управленческие мозги". Несколько тысяч человек исследователи рекомендуют перераспределить в соответствии с программой цифровой трансформации, а не увольнять.
Процесс цифровизации, который уже затронул многие сферы деятельности в России, исследователи предложили внедрять и в госаппарате. Оригинальную оптимизацию тысяч госслужащих предложили эксперты ВШЭ, полагая, что властям больше нужны не рутинные работяги, а "управленческие мозги".
Аналитики полагают, что "относительно безболезненно высвободить" в центральных аппаратах 52 федеральных органов власти можно порядка 2267 из 19 973 фактически занятых чиновников. То есть каждого восьмого.
Впрочем, увольнять их совсем эксперты не советуют, а рекомендуют бросить на усиление профильных и аналитических функций. Аналитики уверены, что в госаппарате больше нужны "мозги" и люди с расширенным кругозором, а не просто исполнители. А потому считают необходимым увеличить кадровый состав там, где принимаются решения, сократив численность чиновников "нижнего" уровня. В помощь чиновникам рекомендуют и искусственный интеллект.
Такой подход советуют применять в первую очередь на уровне аппарата правительства и федеральных ведомств.
"Без подобного роста "управленческого мозга" государственный организм просто не будет способен вести какую-либо политику, кроме реактивной. Он будет буквально задавлен на порядок возросшим объёмом полезной информации, которую нельзя игнорировать, но невозможно осмыслить", - цитирует РБК слова проректора ВШЭ Андрея Жулина.
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