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Распоряжение уже сделано? Иран пообещал стрелять по кораблям США

24 апреля 2020, 16:10  •  55 • В мире
В Иране ответили на заявления Дональда Трампа, который угрожал принять меры против страны. В Иране пообещали стрелять по кораблям США, если они будут представлять угрозу безопасности государства. При этом власти отметили, что уже сделали такое распоряжение Военно-морским силам.
В Иране не стали долго тянуть с ответом президенту США Дональду Трампу. В стране заявили, что будут обстреливать корабли США, если посчитают, что они несут угрозу для страны. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Причём такое распоряжение Военно-морским силам уже отдано, сообщает ТАСС.
Период затишья в отношениях США и Ирана, вызванный эпидемией коронавируса, на этой неделе вновь сменился резким обострением. На этот раз причиной стал инцидент в Персидском заливе. Иранские военные катера почти вплотную подошли к американской военно-морской базе, вызвав резкое недовольство США. Трамп в Twitter пригрозил Ирану, что отдал военным приказ стрелять на поражение в случае повторения провокации.
Президент США также поручил всему американскому правительству, а не только Пентагону предпринять меры "по обеспечению безопасности граждан от возможных разрушительных действий со стороны Ирана". Об этом на брифинге сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
"Насколько я знаю, президент призвал всех в правительстве принять соответствующие необходимые меры для безопасности наших граждан. Я уверен, что министерство обороны сделает это", - прокомментировал ситуацию Майк Помпео.

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