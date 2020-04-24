Распоряжение уже сделано? Иран пообещал стрелять по кораблям США

В Иране не стали долго тянуть с ответом президенту США Дональду Трампу. В стране заявили, что будут обстреливать корабли США, если посчитают, что они несут угрозу для страны. Об этом заявил командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Причём такое распоряжение Военно-морским силам уже отдано, сообщает ТАСС.

Период затишья в отношениях США и Ирана, вызванный эпидемией коронавируса, на этой неделе вновь сменился резким обострением. На этот раз причиной стал инцидент в Персидском заливе. Иранские военные катера почти вплотную подошли к американской военно-морской базе, вызвав резкое недовольство США. Трамп в Twitter пригрозил Ирану, что отдал военным приказ стрелять на поражение в случае повторения провокации.

Президент США также поручил всему американскому правительству, а не только Пентагону предпринять меры "по обеспечению безопасности граждан от возможных разрушительных действий со стороны Ирана". Об этом на брифинге сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Насколько я знаю, президент призвал всех в правительстве принять соответствующие необходимые меры для безопасности наших граждан. Я уверен, что министерство обороны сделает это", - прокомментировал ситуацию Майк Помпео.