«Расположение выглядит наиболее привлекательно»: что известно об игорной зоне «Золотой берег» в Крыму

Открытие игорной зоны «Золотой берег» в Крыму поможет преодолеть санкции, введённые после воссоединения полуострова с Россией, заявили в Госдуме. Ранее распоряжение о создании такой зоны недалеко от Ялты подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. По мнению экспертов, проект отличается выгодным расположением и сможет привлечь инвестиции в регион.

В Госдуме заявили, что открытие игорной зоны «Золотой берег» под Ялтой поможет преодолеть санкции, введённые в отношении полуострова после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Такое мнение высказал депутат Госдумы от региона, член комитета по финансовому рынку Андрей Козенко.

«У нас есть всё, чтобы эта категория туристов была и международная, и я уверен, что с помощью этого объекта мы сможем ещё один шаг сделать для преодоления санкций. Зарубежные туристы, которые будут сюда приезжать, будут видеть, что открытые взаимоотношения, открытая экономика лучше, чем «заборы», — приводит слова Козенко ТАСС.

Кроме того, по его мнению, если иностранцы начнут проявлять большой интерес к данной части Крыма, это поможет возобновить международное сообщение с аэропортом Симферополя.

«Я считаю, что чартерные рейсы вполне возможны», — добавил депутат.

Логистика и инфраструктура

По оценке политолога Владимира Джараллы, для развития полуострова сейчас полезны любые проекты. По его словам, важно наладить сообщение с зарубежными странами. На сегодняшний день уже существуют рейсы из Европы в Крым, но с пересадками в Москве и аэропортах Кавказа. По словам эксперта, предстоит также наладить инфраструктуру по доставке туристов от аэропорта непосредственно в игорную зону.

При этом ранее заместитель генерального директора «НТК Интурист» Сергей Толчин в комментарии RT заверил, что инфраструктура в Крыму достаточно развита, однако открытие игорной зоны сможет стимулировать её дальнейшее развитие и привлечь новых инвесторов. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов со своей стороны отметил, что на базе военного аэропорта Бельбек в Севастополе уже начали создавать гражданский терминал. Предполагается, что оттуда туристы смогут напрямую отправляться в «Золотой берег».

При правильной организации всего процесса проект может быть достаточно выигрышным, подчеркнул Джаралла.

«Все отмечают, что расположение в Крыму, в отличие от других игорных зон, выглядит наиболее привлекательным. В данном случае мы можем говорить, что только окончательная реализация проекта поможет получить ответы на все вопросы», — заключил он.

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Напомним, сейчас в России существует четыре игорные зоны: «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Приморье» в Приморском, «Янтарная» в Калининградской области и «Красная Поляна» в Сочи.

Экономический аспект

Экономист Михаил Хазин считает, что пока слишком рано судить о возможной доходности игорной зоны в Ялте, потому что никаких подробностей о внутреннем устройстве проекта пока нет.

«Говорить о доходности очень рано, потому что тут возможны самые разные варианты, которые зависят от масштаба. Можно, допустим, устроить одно казино, а можно открыть комплекс. Разумеется, это потребует инвестиций», — заявил он RT.

При этом не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций, заметил эксперт. По его мнению, развивать регион необходимо без оглядки на возможную реакцию Европы и США.

«Наша задача — развивать Крым, а уж что там при этом думает Вашингтон, нам по большому счёту не очень интересно», — заключил Хазин.

Напомним, закон о создании игорной зоны в Крыму был подписан ещё в 2014 году. В октябре 2019-го премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Она будет расположена недалеко от посёлка Кацивели на территории бывшего санатория «Фортуна». Площадь, отведённая под проект, составляет 147 тыс. кв. м.

Председатель правительства Крыма Юрий Гоцанюк сообщил, что руководство уже начало получать заявки от желающих поучаствовать в реализации проекта.