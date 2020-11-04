Расплеваться на миллиард: Ozon затеял опасную игру со Сбером?

Сбер потребовал от онлайн-ритейлера Ozon один миллиард неустойки за нарушение условий договора. Об этом стало известно после того расторжения соглашение о намерениях, заключенное между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком.

По договоренности, Сберу должна причитаться неустойка. Но в Ozon не согласны с данным пунктом. Кроме того, не исключено, что эти коммерческие распри дойдут до судебных слушаний.

Напомним, что новость о расторжении соглашения появилась еще в сентябре. Кроме того, напоминает источник Царьграда, ритейлер также отказался от системы бонусов Сбербанка "Спасибо".

Однако, несмотря на появившиеся слухи о проблемах в отношениях между ритейлером и банком, представители сторон отказывают публично давать оценку ситуации. Известно, что речь идет о коммерческом споре между компанией и банком, передает РБК.

По мнению политолога Марата Баширова, опасную игру со Сбером затеял Ozon.

"Компания пошла на IPO и подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), где указала, что из-за расторжения соглашения о намерениях со Сбером о создании общего бизнеса, Сбер теперь требует неустойку в 1 млрд руб. Озон понятно не согласен и хочет суда.

Судиться начнут в России, но если IPO выгорит, то новые акционеры Озона могут потребовать разбирательства уже в США и в итоге Сбер попадет под давление, если не под санкции. А это крайне непопулярная истории сегодня и может аукнуться разгромом Озона на опережение", - написал он в телеграм-канале "Политджойстик".