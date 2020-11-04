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Расплеваться на миллиард: Ozon затеял опасную игру со Сбером?
04 ноября 2020, 00:25 • 106 • В мире
Сбербанк требует от Ozon плату в размере 1 млрд руб. за расторжение договора. Из-за чего некогда партнеры расплевались и готовы даже судиться друг с другом, неизвестно: суть договора, не раскрывается. По мнению политолога Марата Баширова, онлайн-ритейлер затеял опасную игру со Сбером.
Сбер потребовал от онлайн-ритейлера Ozon один миллиард неустойки за нарушение условий договора. Об этом стало известно после того расторжения соглашение о намерениях, заключенное между компанией, ее основными акционерами и Сбербанком.
По договоренности, Сберу должна причитаться неустойка. Но в Ozon не согласны с данным пунктом. Кроме того, не исключено, что эти коммерческие распри дойдут до судебных слушаний.
Напомним, что новость о расторжении соглашения появилась еще в сентябре. Кроме того, напоминает источник Царьграда, ритейлер также отказался от системы бонусов Сбербанка "Спасибо".
Однако, несмотря на появившиеся слухи о проблемах в отношениях между ритейлером и банком, представители сторон отказывают публично давать оценку ситуации. Известно, что речь идет о коммерческом споре между компанией и банком, передает РБК.
По мнению политолога Марата Баширова, опасную игру со Сбером затеял Ozon.
"Компания пошла на IPO и подала заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), где указала, что из-за расторжения соглашения о намерениях со Сбером о создании общего бизнеса, Сбер теперь требует неустойку в 1 млрд руб. Озон понятно не согласен и хочет суда.
Судиться начнут в России, но если IPO выгорит, то новые акционеры Озона могут потребовать разбирательства уже в США и в итоге Сбер попадет под давление, если не под санкции. А это крайне непопулярная истории сегодня и может аукнуться разгромом Озона на опережение", - написал он в телеграм-канале "Политджойстик".
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