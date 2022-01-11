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Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана
11 января 2022, 00:55 • 48 • Политика
Ветеран МВД России прокомментировал смерть высокопоставленных силовиков в Казахстане. По его мнению, они были наказаны за беспорядки и хаос в Алма-Ате.
После погромов в Алма-Ате в Казахстане произошла серия подозрительных смертей высокопоставленных сотрудников спецслужб. Это может быть связано с их участием в антиправительственном заговоре, считает ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков Александр Рындич.
Речь идёт о гибели сразу трёх высокопоставленных силовиков. В Нур-Султане нашли мёртвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева. А генерал-майор казахстанской полиции Жанат Сулейменов свёл счёты с жизнью. Также есть информация о смерти замначальника управления полиции Турксибского района, полковника полиции Таната Назанова.
Ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков Александр Рындич указывает, что участниками погромов в Алма-Ате руководили высокопоставленные люди. А события в Казахстане развивались в сторону хаоса и анархии примерно так же, как это было в Ливии или в Сирии.
- сказал Александр Рындич беседе с "Ридусом".
Напомним, что ранее смерть силовиков с их участием в заговоре связал бывший премьер и бывший министр нацбезопасности Киргизии Феликс Кулов. Он указал, что в Казахстане сейчас происходят события исторического масштаба. И подобные события довольно часто сопровождаются гибелью высокопоставленных силовиков. В качестве примера он привёл самоубийство главы МВД СССР Бориса Пуго.
- отметил Феликс Кулов.
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