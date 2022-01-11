Расплата за заговор? Ветеран МВД России объяснил странную смерть главных силовиков Казахстана

Ветеран МВД России прокомментировал смерть высокопоставленных силовиков в Казахстане. По его мнению, они были наказаны за беспорядки и хаос в Алма-Ате.

После погромов в Алма-Ате в Казахстане произошла серия подозрительных смертей высокопоставленных сотрудников спецслужб. Это может быть связано с их участием в антиправительственном заговоре, считает ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков Александр Рындич.

Речь идёт о гибели сразу трёх высокопоставленных силовиков. В Нур-Султане нашли мёртвым полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана Азамата Ибраева. А генерал-майор казахстанской полиции Жанат Сулейменов свёл счёты с жизнью. Также есть информация о смерти замначальника управления полиции Турксибского района, полковника полиции Таната Назанова.

Ветеран спецподразделения МВД по разгону массовых беспорядков Александр Рындич указывает, что участниками погромов в Алма-Ате руководили высокопоставленные люди. А события в Казахстане развивались в сторону хаоса и анархии примерно так же, как это было в Ливии или в Сирии.

Именно за это многие силовики были наказаны Токаевым, а некоторые, как мы видим, погибли. Кто-то из них, может быть, решил покончить жизнь самоубийством сам, а кому-то, может быть, помогли,

- сказал Александр Рындич беседе с "Ридусом".

Напомним, что ранее смерть силовиков с их участием в заговоре связал бывший премьер и бывший министр нацбезопасности Киргизии Феликс Кулов. Он указал, что в Казахстане сейчас происходят события исторического масштаба. И подобные события довольно часто сопровождаются гибелью высокопоставленных силовиков. В качестве примера он привёл самоубийство главы МВД СССР Бориса Пуго.

Внутри казахских спецслужб существовал заговор, я в этом абсолютно убеждён,

- отметил Феликс Кулов.