Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям

Двое военнослужащих США пропали без вести в провинции Дейр-эз-Зор после нападения боевиков на их автомобиль. Подробности происшествия сообщает сирийское информагентство SANA.

Отмечается, что автомобиль Hummer перевозил американских военных между нефтяными полями Аль-Омар и Аль-Танак, которые оккупировала армия США. Машина военнослужащих подверглась атаке со стороны неизвестных боевиков. Автомобиль был найден полностью разрушенным и сожжённым, а двое военных пропали бесследно.

"Такова цена, которую платят Штаты за бессовестное воровство сирийской нефти", - комментирует происшествие Telegram-канал Astra Militarum.

Напомним, президент США Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Сирии, однако вместо этого просто переместил их на нефтяные поля арабской республики и бессовестно ворует оттуда нефть. Причём Вашингтон этого почти не скрывает.