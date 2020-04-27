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Расплата за воровство нефти? Военные США пропали в Сирии во время поездки по нефтяным полям
27 апреля 2020, 23:10 • 214 • Политика
Американские военные пропали в Дейр-эз-Зоре. Неизвестные боевики напали на автомобиль военнослужащих США, когда те ехали между оккупированными американской армией нефтяными полями Аль-Омар и Аль-Танак.
Двое военнослужащих США пропали без вести в провинции Дейр-эз-Зор после нападения боевиков на их автомобиль. Подробности происшествия сообщает сирийское информагентство SANA.
Отмечается, что автомобиль Hummer перевозил американских военных между нефтяными полями Аль-Омар и Аль-Танак, которые оккупировала армия США. Машина военнослужащих подверглась атаке со стороны неизвестных боевиков. Автомобиль был найден полностью разрушенным и сожжённым, а двое военных пропали бесследно.
Напомним, президент США Дональд Трамп обещал вывести американские войска из Сирии, однако вместо этого просто переместил их на нефтяные поля арабской республики и бессовестно ворует оттуда нефть. Причём Вашингтон этого почти не скрывает.
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