Расплата за санкции? В США двух русских арестовали из-за турбины

Двум выходцам из России могут грозить серьёзные сроки из-за уголовного преследования в США. В Америке двух сотрудников компании KS Engineering задержали силовики. Минюст США сделал официальное сообщение, что их подозревают в "финансовых махинациях" и попытках обойти санкции.

По предварительным данным, Олег Никитин и Антон Черемухин пытались купить газовую турбину Vectra 40G через американских посредников. В Штатах предполагают, что технику хотели использовать на буровой платформе в Арктике, сообщает "Вечерняя Москва".

"По соображениям национальной безопасности Министерство торговли США запрещает нелицензированные поставки или передачу Vectra российской компании для использования в этих целях", - передаёт ТАСС.

Теперь русским может грозить до 20 лет тюрьмы. В деле ещё двое фигурантов из Италии.

До этого немецкое издание Bild написало, что власти США готовят "новогодний сюрприз" для русских. По данным немецких журналистов, "санкционный трюк" поможет остановить строительство "Северного потока - 2" даже на таком позднем этапе. Bild ссылалась на источник в американском сенате.