Расплата за Крым: Украина арестовала десятки судов

Решением нескольких судов Украины заочно арестованы 32 судна, которые заходили в порты Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.

В ведомстве уверяют, что арестованные суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров. Теперь прокуроры намерены обратиться в украинское бюро Интерпола и попросить об объявлении арестованных судов в розыск.

При этом каким странам или компаниям принадлежат арестованные суда, не уточняется. В прокуратуре настаивают, что заходы любых иностранных судов в закрытые морские порты в Крыму будут расцениваться как действия, подрывающие суверенитет Украины. Судовладельцам прокуроры грозят уголовной ответственностью.