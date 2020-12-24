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Расплата за Крым: Украина арестовала десятки судов
24 декабря 2020, 01:25 • 90 • В мире
Украинские суды заочно арестовали десятки судов, которые заходили в порты Крыма. Как утверждают в украинской прокуратуре, эти суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров.
Решением нескольких судов Украины заочно арестованы 32 судна, которые заходили в порты Крыма, сообщает пресс-служба прокуратуры так называемой Автономной республики Крым и города Севастополь, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины.
В ведомстве уверяют, что арестованные суда якобы нарушили порядок въезда и выезда на полуостров. Теперь прокуроры намерены обратиться в украинское бюро Интерпола и попросить об объявлении арестованных судов в розыск.
При этом каким странам или компаниям принадлежат арестованные суда, не уточняется. В прокуратуре настаивают, что заходы любых иностранных судов в закрытые морские порты в Крыму будут расцениваться как действия, подрывающие суверенитет Украины. Судовладельцам прокуроры грозят уголовной ответственностью.
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