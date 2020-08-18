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"Расплата за Крым": США могут принудить РФ к репарации

18 августа 2020, 16:55  •  208 • Политика
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
Политолог заявил, что этому способствуют американские бунты "против расизма"
Внутригосударственный конфликт в Штатах, который разгорелся под прикрытием противостояния расизму, может повлечь определенные последствия для России. Вашингтон, принявший на себя обязательства по выплате репараций коренным жителям Северной Америки и темнокожим, которые являются потомками рабов из Африки, может потребовать у России аналогичных выплат за "отобранный" Крым. Такое мнение выразил политолог Михаил Тильман.
Эксперт уверен: бунтующие люди могут потребовать наличных денег. И с каждым выполненным требованием они будут наглеть еще больше. Многие политики из США открыто выступают за дотации таким слоям населения, не осознавая того, что эта пресловутая борьба бесконечна – требования будут прибавляться по нарастающей. И указанный вариант развития событий может сказаться на России.
Тильман добавил, что за 30 лет существования РФ неоднократно слышала требования за "оккупацию" тех или иных государств.
"Особенно громко звучат призывы с прибалтийских территорий", – добавил эксперт.
А многие граждане Украины понимают, что Крым сделал свой выбор – если жители полуострова не желают возвращаться к Незалежной, то и силовые методы бесполезны. Поэтому настаивают на репарациях.
Пока что Москва реагирует так, будто таких требований в ее адрес не поступало. И эта тактика весьма взвешена и разумна, сообщает "Царьград".
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что в Польше мечтают о возрождении Речи Посполитой. Ради этого Варшава готова активно распространять русофобию в мире.

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