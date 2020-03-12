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Расплата за харрасмент в Голливуде: 67-летний Вайнштейн проведёт почти четверть века в тюрьме
12 марта 2020, 00:35 • 69 • В мире
Верховный суд штата Нью-Йорк вынес приговор экс-продюсеру Голливуда Харви Вайнштейну, отправив его в тюрьму на 23 года за принуждение к сексу и изнасилования. Таким образом, американец рискует встретить в местах заключения своё 90-летие. В зал суда его привезли на каталке - он недавно перенёс операцию на сердце. На Вайнштейна уже были надеты наручники.
Верховный суд штата Нью-Йорк вынес окончательный приговор бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, которому на днях должно исполниться 68 лет. Согласно материалам дела, в сексуальных домогательствах мужчину обвинили более 100 женщин, кроме того, в феврале присяжные признали Вайнштейна виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейик и изнасиловании стилистки Джессики Манн.
Обвиняемый появился в зале суда в кресле-каталке и в наручниках. В тюрьме ему предстоит провести 23 года, таким образом, он рискует встретить там своё 90-летие. К слову, на днях Вайнштейну была проведена операция по стентированию коронарных артерий.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как Вайнштейна обвинили в домогательствах известные актрисы - Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения не признал. Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.
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