Расплата за харрасмент в Голливуде: 67-летний Вайнштейн проведёт почти четверть века в тюрьме

Верховный суд штата Нью-Йорк вынес окончательный приговор бывшему голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну, которому на днях должно исполниться 68 лет. Согласно материалам дела, в сексуальных домогательствах мужчину обвинили более 100 женщин, кроме того, в феврале присяжные признали Вайнштейна виновным в принуждении к оральному сексу ассистентки Мириам Халейик и изнасиловании стилистки Джессики Манн.

Обвиняемый появился в зале суда в кресле-каталке и в наручниках. В тюрьме ему предстоит провести 23 года, таким образом, он рискует встретить там своё 90-летие. К слову, на днях Вайнштейну была проведена операция по стентированию коронарных артерий.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся после того, как Вайнштейна обвинили в домогательствах известные актрисы - Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. В результате продюсера уволили из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали расследование. Сам Вайнштейн выдвинутые против него обвинения не признал. Кампания против продюсера легла в основу движения жертв сексуальных домогательств #MeToo.