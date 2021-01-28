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Расплата за "грехи": в Америке захотели "сделать больно" Путину

28 января 2021, 20:20  •  144 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцы разрабатывают коварный план против президента
Приход в Белый дом Джо Байдена сулит новое охлаждение в отношениях Москвы и Вашингтона. Такого мнения придерживаются журналисты телеканала CNN.
Авторы этого американского ресурса опубликовали статью, где указали, что Джо Байден, в отличие от своего предшественника, не будет "лебезить" перед российским лидером Владимиром Путиным.
"Сейчас, когда российский лидер внезапно столкнулся с ростом внутриполитического давления, у США появилась возможность причинить ему боль в ответ на все свои беспокойства", – указывается в статье.
США подумывают о том, чтобы начать раскачивать ситуацию в России, чтобы навредить позициям Путина. Таким образом, пишет обозреватель, Байден может подтвердить свое обещание "возродить мировую демократию". CNN намекает, что также Штаты до сих пор не "наказали" Путина за якобы вмешательство в выборы 2016 года.
Журналисты написали, что власти США точно не будут открыто сообщать о "карательных" мерах против России. При этом Москва не сможет придумать, по их версии, ничего лучше, чем санкции.
Впрочем, на что способен Байден, пока непонятно. Недавно интернет облетело видео, на котором американский лидер проиграл "борьбу" с ручкой для подписания документов.

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