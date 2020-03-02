Расплакавшийся гей отказался от участия в выборах президента США: "Я больше не буду..."

Пит Буттиджич не намерен участвовать в президентской гонке в США. Напомним, Буттиджич был потенциальным кандидатом от Демократической партии и в целом показывал неплохие результаты. Однако несколько дней тому назад The New York Times со ссылкой на источники заявили, что он снимется с выборов.

В качестве причины отказа от участия в выборах назвали "сокрушительное поражение" на праймериз в Южной Каролине. Которое, к слову, последовало после триумфа на первых же официальных праймериз в США.

Свой отказ Буттиджич назвал "тяжёлым решением".

"Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года", - отметил политик, добавив, что, несмотря на выход из гонки, сделует всё возможное, чтобы победу на будущих выборах одержал демократ. Напомним, Дональд Трамп - президент от консерваторов.

Отметим, Пит Буттиджич - тот самый кандидат-гей, расплакавшийся после успешных праймериз несколько недель назад. Как писали USA Today, его победа на праймериз была неожиданной, поскольку гей не устраивал многих представителей консервативной части общества США.