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Расплакавшийся гей отказался от участия в выборах президента США: "Я больше не буду..."
02 марта 2020, 15:35 • 94 • Политика
Пит Буттиджич подтвердил, что выходит из президентской гонки в США. "Я больше не буду", - сообщил политик. Напомним, после первой своей победы кандидат-гей, осуждаемый консервативной частью американского общества, расплакался.
Пит Буттиджич не намерен участвовать в президентской гонке в США. Напомним, Буттиджич был потенциальным кандидатом от Демократической партии и в целом показывал неплохие результаты. Однако несколько дней тому назад The New York Times со ссылкой на источники заявили, что он снимется с выборов.
В качестве причины отказа от участия в выборах назвали "сокрушительное поражение" на праймериз в Южной Каролине. Которое, к слову, последовало после триумфа на первых же официальных праймериз в США.
Свой отказ Буттиджич назвал "тяжёлым решением".
"Я больше не буду пытаться стать кандидатом от демократов на президентских выборах 2020 года", - отметил политик, добавив, что, несмотря на выход из гонки, сделует всё возможное, чтобы победу на будущих выборах одержал демократ. Напомним, Дональд Трамп - президент от консерваторов.
Отметим, Пит Буттиджич - тот самый кандидат-гей, расплакавшийся после успешных праймериз несколько недель назад. Как писали USA Today, его победа на праймериз была неожиданной, поскольку гей не устраивал многих представителей консервативной части общества США.
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