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«Расплачиваются европейские потребители»: как в ЕС намерены справляться с энергетическим кризисом из-за роста цен на газ
26 сентября 2021, 23:30 • 48 • В мире
На фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе министр энергетики и климатической политики Нидерландов Стеф Блок заявил о возможности временной приостановки сворачивания добычи на Гронингене — крупнейшем месторождении газа в ЕС. Решение о полном прекращении его разработки к 2023 году было принято ранее из-за участившейся сейсмической активности в регионе. Как отмечают эксперты, европейцы вынуждены идти на определённые риски, так как в преддверии отопительного сезона объёмы газа в хранилищах низкие по сравнению с предыдущим годом. По словам аналитиков, ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на политических деятелях ЕС, которые, увлёкшись громкими заявлениями об энергонезависимости от России и переходе на зелёную энергетику, не просчитали последствия резкого отказа от углеводородов.
Газовые объекты в Гронингене © AP Photo/Peter Dejong
В Европе набирает обороты энергетический кризис. Недостаточная заполненность газовых хранилищ и повышение цен на углеводороды на фоне приближающегося отопительного сезона вынуждают европейцев искать дополнительные источники топлива.
В частности, министр энергетики и климатической политики Нидерландов Стеф Блок заявил о готовности рассмотреть вопрос временной приостановки закрытия крупнейшего в ЕС газового месторождения Гронинген, сообщил обозреватель специализированного портала Oil Price Сирил Виддершовен. Сейчас там добывается всего 6,9 млрд кубометров газа в год. Ранее власти поставили цель полностью остановить добычу к 2023 году из-за периодической сейсмической активности в регионе, вызванной работами на месторождении, запасы сырья в котором оцениваются в 450 млрд кубометров.
Как отмечают эксперты, факторами энергетического голода в Европе стали взлёт цен из-за высокого спроса на топливо на рынках Азии, сокращение предложений по сжиженному газу (СПГ), истощение собственных месторождений и удорожание квот на выбросы CO₂ в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC).
В этот же список включён и осуществляющийся переход ЕС на зелёную энергию, а также манипуляции с третьим энергопакетом. Действие последнего, в частности, пытаются распространить на газопровод «Северный поток — 2», требуя, чтобы его оператором стала независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощностей трубы выделялись под резервирование другими фирмами.
Как подчеркнул 17 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, Евросоюз войдёт в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, а цены, вероятно, будут устанавливать новые рекорды.
«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только — с каким объёмом?» — цитирует ТАСС выступление Миллера на годовом общем собрании Международного делового конгресса.
По словам главы «Газпрома», минувшей зимой из хранилищ был отобран рекордный объём газа, а закачка топлива в 2021 году началась на три недели позже обычных сроков.
Как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, нынешняя ситуация в Европе стала следствием её излишне жёсткой энергетической стратегии по регламентации работы энергорынков, а также поспешных заявлений Европы о переходе на зелёный путь. По этой причине ответственность за нынешний газовый кризис в ЕС полностью лежит на самих европейцах, хотя признавать это никто из них не хочет, отметил собеседник RT.
«Авторы этой стратегии и её последователи всячески призывали уверовать в то, что выбранный ими путь абсолютно верен, поэтому признание хоть какой-то своей вины в происходящих событиях означает также, что в этом отчасти виновата и возобновляемая энергетика. Не стоит ожидать, что хоть один европейский чиновник скажет, что Европа ошиблась», — сказал Фролов.
По его словам, пока попытки еврочиновников снизить зависимость ЕС от поставок российского газа за счёт увеличения доли возобновляемых источников энергии не увенчались успехом.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в лице «Газпрома» полностью соблюдает взятые на себя обязательства по поставкам топлива в Европу. Более того, компания готова даже увеличивать их при соответствующих запросах.
«Можно ли взять больше газа у «Газпрома» и закачать? Можно. «Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Полностью выполняет все свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия-1».
Всё равно виновата Россия
Несмотря на это, в Евросоюзе предпочитают обвинять в своих энергетических проблемах именно Россию. Ряд депутатов даже призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома», который якобы манипулирует рынком и оказывает давление на Европу. И это при том, что компания 15 сентября сообщила об увеличении экспорта в страны дальнего зарубежья до 131,3 млрд кубометров в период с января по август. По данным «Газпрома», наращивание поставок произошло в направлении Турции (на 173,6%), Германии (на 39,3%), Италии (на 15%), Румынии (на 344%), Сербии (на 123,9%), Польши (на 12%), Болгарии (на 50,9%), Греции (на 15,8%) и Финляндии (на 22,7%).
Помимо этого, в адрес Москвы прозвучали обвинения в недопоставках газа в Европу, которые начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев назвал абсурдными.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, выпады европейских политиков в адрес Москвы по любому поводу уже стали традиционными. При этом он констатировал, что на рост цен в большей степени повлиял уход значительной части поставщиков СПГ в Азию.
Его мнение разделяет и Александр Фролов, подчёркивая, что винить в этом поставщиков сложно, так как азиатский рынок сейчас наиболее интересен своей готовностью покупать газ по высоким ценам.
«Перед Европой маячит перспектива конкурирования за СПГ с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона, который в данный момент наиболее привлекателен как по объёмам запрашиваемого газа, так и по цене. Однако возможностей у стран ЕС для этого нет, хотя вся инфраструктура для принятия и хранения сжиженного газа имеется», — отметил Фролов.
Вместе с тем Игорь Юшков считает, что представители европейского бизнеса вполне могут оказать влияние на политиков и призвать их вернуться к нормализации отношений с РФ в плане дальнейших закупок газа.
«Европейские политические деятели и дальше будут обвинять Россию во всех бедах. Но эта критика продолжится со стороны государственных деятелей, тогда как критики со стороны газовых компаний не возникало и не будет возникать. Бизнесмены и дальше будут выступать за сотрудничество с Россией, потому что, покупая газ у «Газпрома», они платят меньше, чем приобретая газ на бирже или у поставщиков СПГ», — пояснил эксперт.
Переоценили возможности
Сохраняющаяся высокая цена на энергоносители уже стала причиной закрытия ряда крупных европейских предприятий. В частности, свою работу в Британии приостановили два завода по производству удобрений американской компании CF Industries. Следом за ними о сокращении деятельности сообщила и норвежская Yara — второй по объёмам производитель аммиака в мире. Позднее о приостановке некоторых цехов заявили и на литовском заводе Achema — крупнейшем в странах Балтии производителе азотных удобрений.
По словам Сирила Виддершовена, энергетический кризис широко обсуждается в Евросоюзе, однако дальше предложений по снижению налогов обсуждения не заходят. При этом, как следует из данных Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 73,5%, тогда как в прошлом году в этот период они были на отметке 94,8%.
В связи с этим российские аналитики отмечают, что европейские чиновники, поставив перед собой амбициозную задачу по переходу на зелёную энергию, не учли краткосрочные последствия такого решения.
По мнению Александра Фролова, цены на газ на мировых рынках в ближайшем будущем продолжат держаться на верхней отметке и такая ситуация будет сохраняться, пока предложение не превысит спрос.
«Ситуация страшна даже не тем, что цены высоки, а тем, что никаких выводов не делается. И в итоге за эту политику расплачиваются европейские потребители, по кошелькам которых бьёт зелёный курс», — сказал эксперт.
Аналитик выразил уверенность в том, что ЕС всё же придётся договариваться с «Газпромом» и менять свою энергетическую стратегию под текущий уровень развития техники и технологий. «Тем более что Россия — единственная страна, которая может обеспечить поставки в больших объёмах, оперативно и по приемлемой цене», — резюмировал Фролов.
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