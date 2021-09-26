«Расплачиваются европейские потребители»: как в ЕС намерены справляться с энергетическим кризисом из-за роста цен на газ

На фоне нарастающего энергетического кризиса в Европе министр энергетики и климатической политики Нидерландов Стеф Блок заявил о возможности временной приостановки сворачивания добычи на Гронингене — крупнейшем месторождении газа в ЕС. Решение о полном прекращении его разработки к 2023 году было принято ранее из-за участившейся сейсмической активности в регионе. Как отмечают эксперты, европейцы вынуждены идти на определённые риски, так как в преддверии отопительного сезона объёмы газа в хранилищах низкие по сравнению с предыдущим годом. По словам аналитиков, ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на политических деятелях ЕС, которые, увлёкшись громкими заявлениями об энергонезависимости от России и переходе на зелёную энергетику, не просчитали последствия резкого отказа от углеводородов.

В Европе набирает обороты энергетический кризис. Недостаточная заполненность газовых хранилищ и повышение цен на углеводороды на фоне приближающегося отопительного сезона вынуждают европейцев искать дополнительные источники топлива.

В частности, министр энергетики и климатической политики Нидерландов Стеф Блок заявил о готовности рассмотреть вопрос временной приостановки закрытия крупнейшего в ЕС газового месторождения Гронинген, сообщил обозреватель специализированного портала Oil Price Сирил Виддершовен. Сейчас там добывается всего 6,9 млрд кубометров газа в год. Ранее власти поставили цель полностью остановить добычу к 2023 году из-за периодической сейсмической активности в регионе, вызванной работами на месторождении, запасы сырья в котором оцениваются в 450 млрд кубометров.

Как отмечают эксперты, факторами энергетического голода в Европе стали взлёт цен из-за высокого спроса на топливо на рынках Азии, сокращение предложений по сжиженному газу (СПГ), истощение собственных месторождений и удорожание квот на выбросы CO₂ в европейской системе торговли экологическими квотами (ETC).

В этот же список включён и осуществляющийся переход ЕС на зелёную энергию, а также манипуляции с третьим энергопакетом. Действие последнего, в частности, пытаются распространить на газопровод «Северный поток — 2», требуя, чтобы его оператором стала независимая от «Газпрома» компания, а 50% мощностей трубы выделялись под резервирование другими фирмами.

Как подчеркнул 17 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, Евросоюз войдёт в осенне-зимний сезон с дефицитом газа в хранилищах, а цены, вероятно, будут устанавливать новые рекорды.

«Все эксперты в Европе и Азии говорят о том, что это отставание в закачке газа в подземные хранилища в Европе не наверстать. Европа войдёт в осенне-зимний период с дефицитом в подземных хранилищах. Вопрос только — с каким объёмом?» — цитирует ТАСС выступление Миллера на годовом общем собрании Международного делового конгресса.

По словам главы «Газпрома», минувшей зимой из хранилищ был отобран рекордный объём газа, а закачка топлива в 2021 году началась на три недели позже обычных сроков.

Как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, нынешняя ситуация в Европе стала следствием её излишне жёсткой энергетической стратегии по регламентации работы энергорынков, а также поспешных заявлений Европы о переходе на зелёный путь. По этой причине ответственность за нынешний газовый кризис в ЕС полностью лежит на самих европейцах, хотя признавать это никто из них не хочет, отметил собеседник RT.

«Авторы этой стратегии и её последователи всячески призывали уверовать в то, что выбранный ими путь абсолютно верен, поэтому признание хоть какой-то своей вины в происходящих событиях означает также, что в этом отчасти виновата и возобновляемая энергетика. Не стоит ожидать, что хоть один европейский чиновник скажет, что Европа ошиблась», — сказал Фролов.

По его словам, пока попытки еврочиновников снизить зависимость ЕС от поставок российского газа за счёт увеличения доли возобновляемых источников энергии не увенчались успехом.

Добыча газа в Гронингене

© REUTERS/Michael Kooren

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия в лице «Газпрома» полностью соблюдает взятые на себя обязательства по поставкам топлива в Европу. Более того, компания готова даже увеличивать их при соответствующих запросах.

«Можно ли взять больше газа у «Газпрома» и закачать? Можно. «Газпром» готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Полностью выполняет все свои обязательства. Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом», — отметил Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Всё равно виновата Россия

Несмотря на это, в Евросоюзе предпочитают обвинять в своих энергетических проблемах именно Россию. Ряд депутатов даже призвали Еврокомиссию начать расследование в отношении «Газпрома», который якобы манипулирует рынком и оказывает давление на Европу. И это при том, что компания 15 сентября сообщила об увеличении экспорта в страны дальнего зарубежья до 131,3 млрд кубометров в период с января по август. По данным «Газпрома», наращивание поставок произошло в направлении Турции (на 173,6%), Германии (на 39,3%), Италии (на 15%), Румынии (на 344%), Сербии (на 123,9%), Польши (на 12%), Болгарии (на 50,9%), Греции (на 15,8%) и Финляндии (на 22,7%).

Помимо этого, в адрес Москвы прозвучали обвинения в недопоставках газа в Европу, которые начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев назвал абсурдными.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве России, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, выпады европейских политиков в адрес Москвы по любому поводу уже стали традиционными. При этом он констатировал, что на рост цен в большей степени повлиял уход значительной части поставщиков СПГ в Азию.

Его мнение разделяет и Александр Фролов, подчёркивая, что винить в этом поставщиков сложно, так как азиатский рынок сейчас наиболее интересен своей готовностью покупать газ по высоким ценам.

«Перед Европой маячит перспектива конкурирования за СПГ с рынком Азиатско-Тихоокеанского региона, который в данный момент наиболее привлекателен как по объёмам запрашиваемого газа, так и по цене. Однако возможностей у стран ЕС для этого нет, хотя вся инфраструктура для принятия и хранения сжиженного газа имеется», — отметил Фролов.

Вместе с тем Игорь Юшков считает, что представители европейского бизнеса вполне могут оказать влияние на политиков и призвать их вернуться к нормализации отношений с РФ в плане дальнейших закупок газа.

«Европейские политические деятели и дальше будут обвинять Россию во всех бедах. Но эта критика продолжится со стороны государственных деятелей, тогда как критики со стороны газовых компаний не возникало и не будет возникать. Бизнесмены и дальше будут выступать за сотрудничество с Россией, потому что, покупая газ у «Газпрома», они платят меньше, чем приобретая газ на бирже или у поставщиков СПГ», — пояснил эксперт.

Амурский газоперерабатывающий завод, являющийся проектом «Газпрома»

© REUTERS/Maxim Shemetov

Переоценили возможности

Сохраняющаяся высокая цена на энергоносители уже стала причиной закрытия ряда крупных европейских предприятий. В частности, свою работу в Британии приостановили два завода по производству удобрений американской компании CF Industries. Следом за ними о сокращении деятельности сообщила и норвежская Yara — второй по объёмам производитель аммиака в мире. Позднее о приостановке некоторых цехов заявили и на литовском заводе Achema — крупнейшем в странах Балтии производителе азотных удобрений.

По словам Сирила Виддершовена, энергетический кризис широко обсуждается в Евросоюзе, однако дальше предложений по снижению налогов обсуждения не заходят. При этом, как следует из данных Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), газовые хранилища в настоящее время заполнены только на 73,5%, тогда как в прошлом году в этот период они были на отметке 94,8%.

В связи с этим российские аналитики отмечают, что европейские чиновники, поставив перед собой амбициозную задачу по переходу на зелёную энергию, не учли краткосрочные последствия такого решения.

«Довольно сильное зелёное лобби в ЕС сейчас предпринимает колоссальные усилия, чтобы дискредитировать газ как топливо. Эти люди боятся того, что после отказа от угля будет продолжать закупаться газ. Они хотят, чтобы вся топливная энергетика ушла и незамедлительно состоялся переход к возобновляемой энергии, что невозможно даже с чисто технической стороны», — отметил Игорь Юшков.

По мнению Александра Фролова, цены на газ на мировых рынках в ближайшем будущем продолжат держаться на верхней отметке и такая ситуация будет сохраняться, пока предложение не превысит спрос.

«Ситуация страшна даже не тем, что цены высоки, а тем, что никаких выводов не делается. И в итоге за эту политику расплачиваются европейские потребители, по кошелькам которых бьёт зелёный курс», — сказал эксперт.

Аналитик выразил уверенность в том, что ЕС всё же придётся договариваться с «Газпромом» и менять свою энергетическую стратегию под текущий уровень развития техники и технологий. «Тем более что Россия — единственная страна, которая может обеспечить поставки в больших объёмах, оперативно и по приемлемой цене», — резюмировал Фролов.