Расписание Трампа: август — война с Ираном

Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис уверяет, что Вашингтон не пытается сменить власть в Иране. «Такой цели нет, — ответил глава оборонного ведомства на соответствующий вопрос журналистов. — Нам необходимо, чтобы они изменили свое поведение касательно ряда угроз, которые они могут представлять, учитывая их военный потенциал, — секретные службы, подобные им ведомства и доверенных лиц».

В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий и анонсировал дополнительные санкции в отношении Ирана. С этого момента отношения между Вашингтоном и Тегераном серьезно ухудшились.

Несколько дней назад иранский президент Хасан Роухани призвал США «не играть с огнем», предупредив, что Вашингтон пожалеет об этом. В ответ американский лидер Дональд Трамп сообщил, что если Тегеран продолжит угрожать, то столкнется с «невиданными последствиями».

То есть задолго до гипотетического вооруженного конфликта началась очередная словесная война, по аналогии с недавно закончившейся вербальной баталией между американским президентом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Помимо взаимных словесных угроз, военно-политическая обстановка в регионе характеризуется интенсивным бряцанием оружием как со стороны президента США, так и со стороны его иранского коллеги Хасана Рухани.

По данным канала ABC, который ссылается на источники в правительстве Австралии,

уже в следующем месяце из Вашингтона может быть отдан приказ о нанесении удара по ядерным объектам Ирана.

Несмотря на эту утечку, премьер-министр этой страны Малкольм Тернбулл заявил, что у него нет причины полагать, что США готовятся к конфронтации. «Президент Трамп прояснил свое видение обстановки всему миру, но он не консультировался ни со мной, ни с министром иностранных дел, министром обороны или начальником штаба Сил обороны Австралии», — добавил он.

В целях обеспечения разведывательной информацией частей и соединений ВС США, непосредственно принимающих участие в ударах по объектам на территории Ирана, может быть задействована одна из самых необычных военных баз в мире — Pine Gap, сообщают источники в военных кругах Австралии.

Это сокращенное название совместной военной базы США и Австралии, Joint Defence Facility Pine Gap. Она построена в центре пустыни недалеко от Алис-Спрингс и заметна издалека благодаря большим радиопрозрачным укрытиям, за которыми находятся радиолокаторы разведывательного назначения.

Иногда эту базу называют «Пять глаз». Два ведущих агентства Разведывательного сообщества США — Центральное разведывательное управление США (Central Intelligence Agency, CIA) и Агентство национальной безопасности Соединенных Штатов (National Security Agency, NSA) имеют доступ к информации, собираемой с помощью технических средств Pine Gap.

Помимо оказания помощи в сборе и анализе информации разведывательного характера, в военных кругах Австралии обозначили примерный состав возможной антииранской коалиции.

Точнее, скорее там сказали, кого в ней не будет. Военные пятого континента полагают, что навряд ли в активных боевых действиях примет участие Канада и Новая Зеландия.

Источники в австралийских военных кругах подчеркивают, что есть большая разница в оказании помощи разведданными и том, чтобы быть участником военной коалиции, непосредственно принимающим участие в боевых действиях. «Передача разведданных очень отличается от фактического участия в бомбардировках», — не устают подчеркивать австралийские военные.

«Это более чем путанные утечки информации — то война будет, то ее не будет», — удивляется экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

К тому же, по мнению военачальника, президент США Дональд Трамп уже давно убедил мировое сообщество в том, что он хозяин своего слова — утром дал, в обед взял обратно, и к его угрозам не стоит относиться серьезно.

Пока же, обращает внимание Валерий Запаренко, оперативное развертывание войск и сил США и их возможных союзников на театре военных действий не произведено, ударные группировки не созданы. Говорить о скором начале военных действий в подобных условиях, по мнению генерала, преждевременно.

«Сведения, исходящие из австралийских правительственных кругов, расцениваю как очередную угрозу Дональда Трампа по отношению к Ирану. Но сразу скажу — на мой взгляд, дело до войны не дойдет», — пояснил «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РАН Института Востоковедения РАН Владимир Сажин.

По мнению эксперта, в течение последних месяцев между Вашингтоном и Тегераном усилилась пропагандистская война. «Холодная война» между этими двумя странами была всегда, но с последнего времени она весьма и весьма обострилась. Разного рода угрозы периодически озвучиваются и с одной, и с другой стороны. К примеру, напоминает Владимир Сажин, совсем недавно Тегеран обещал перекрыть Ормузский пролив. По мнению специалиста, это нереально.

С военно-технической точки зрения США могут начать военные действия против Ирана, но с политической точки зрения это выглядит сегодня нереальным, считает эксперт.

По мнению собеседника издания, любые удары по Тегерану вызовут негативную реакцию даже не у противников США, а у их союзников в Европе и Азии. С идеологической точки зрения американцам это невыгодно.

Военная риторика Трампа предназначена для того, чтобы запугать Иран и этим самым заставить его пойти на новые переговоры и соглашения — по ядерной программе, по ракетам, по проблемам прав человека в Иране, по проблемам активизации иранской деятельности на Ближнем и Среднем Востоке, в первую очередь, в Сирии, Ираке и Йемене. Но на это Иран не пойдет, полагает Владимир Сажин.

Тем не менее, администрация Трампа и он лично продолжают активную пропагандистскую войну.

В 2011 году обстановка в отношении ядерной программы Ирана была значительно более напряженная, напоминает эксперт. Тогда и мнение мирового сообщества было во многом на стороне США и их союзников. Создать многочисленную антииранскую коалицию Вашингтону в тот период времени не составило бы никакого труда.

Более того, в 2011 году периодически назывались вполне конкретные сроки начала военных действий. Тем не менее, до ударов по ядерным объектам Тегерана дело так и не дошло.

Сейчас военно-политическая обстановка для Соединенных Штатов гораздо менее благоприятна, считает собеседник издания. Она весьма осложнилась после выхода США 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий — политического соглашения между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана.

Какую-нибудь значимую военно-политическую коалицию США после этого создать вряд ли удастся, убежден Владимир Сажин. Разве что к Вашингтону примкнут Израиль и Саудовская Аравия.

«Поэтому до военных действий, на мой взгляд, дело не дойдет», — убежден Владимир Сажин.

«Данное сообщение похоже на информационный вброс, целями которого являются зондаж ситуации и как может отреагировать мировое сообщество на такой поистине кошмарный сценарий развития событий вокруг Ирана»,

— рассказала «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

По мнению эксперта, еще одна задача подобных действий — продолжать оказывать психологическое давление на Тегеран. Это излюбленная манера президента США Дональда Трампа. Сначала нагнетать обстановку, как это было вокруг Северной Кореи, меряться красными кнопками, а затем приглашать к столу переговоров, как это было с Ким Чен Ыном.

Возможно, полагает Елена Супонина, в Вашингтоне хотят повторить этот сценарий и по отношению к Тегерану.