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Расписались в бессилии: США решили не создавать систему ПРО, чтобы защититься от России

29 февраля 2020, 18:54  •  82 • Политика
Защита от России путём создания системы противоракетной обороны (ПРО) не будет реализована в Соединённых Штатах. Военные признались, что просто не смогут создать её чисто технически. Таким образом, США расписались в собственном бессилии.
"Наши нынешние системы ПРО предназначены для того, чтобы защитить нас от стран-изгоев, и намеренно сделаны так, чтобы не пересекаться со стратегическими средствами сдерживания Москвы и Пекина", - сообщил глава Стратегического командования Вооружённых сил США адмирал Чарльз Ричард.
Слова американского военачальника привело РИА ФАН. По мнению адмирала, создание американских систем ПРО для защиты от России потребует колоссальных финансовых затрат. Есть и ещё две причины: во-первых, это технически нереализуемо, во-вторых, негативно повлияет на стратегическую стабильность США.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс усовершенствует систему ПРО, будет чаще и масштабнее проводить учения, расширит ядерный потенциал. Всё это станет ответным шагом, так как Россия развёртывает новейшие крылатые ракеты. Но о гонке вооружений речи не идёт. По словам Столтенберга, НАТО в этом не заинтересовано.
Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия не откажется от стратегии модернизации армии и флота и будет продолжать вводить новую технику и оружие.

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