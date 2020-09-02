Расписали сессию: ГД ждет около ста конституционных законопроектов

Законопроекты о формировании правительства и Совета Федерации, о запретах для чиновников и новой структуре Госсовета, об индексации пенсий, а также об ответственном отношении к животным ждут в Госдуме в осеннюю сессию для реализации принятых изменений Конституции. Об этом «Известиям» сообщил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок, глава комитета Госдумы по госстроительству и конституционному законодательству Павел Крашенинников. По его словам, всего в перечне депутатов 100 законопроектов, большая часть которых будет внесена президентом России. Поддержать новые нормы готовы во всех парламентских фракциях за исключением КПРФ. Эксперты считают, что общество отнесется к таким обновлениям положительно.

Насыщенно, но без революций

Одной из главных тем осенней сессии Госдумы станет рассмотрение законопроектов, реализующих положения принятых поправок Конституции. Часть из них — о ежегодной индексации пенсий и пособий — будет рассмотрена вместе с федеральным бюджетом на 2021-й, поскольку повышенные выплаты россияне должны получить уже в следующем году, сообщил «Известиям» Павел Крашенинников.

— Осенняя сессия, которая идет с сентября по декабрь, обычно самая насыщенная. Она всегда окрашена в бюджетные тона, поскольку в это время принимается федеральный бюджет на следующий год. Но, безусловно, в этот раз много внимания будет уделено законопроектам, связанным с поправками в Конституцию. У нас есть определенный перечень — 100 законов, которые вытекают из поправок и большая часть которых, надеюсь, будет принята в эту сессию, — рассказал парламентарий.

Больше всего, по словам Павла Крашенинникова, в Госдуме ждут законопроекта о формировании правительства, состав которого теперь будет утверждаться нижней палатой, кроме того, глава государства будет не вправе отклонить выбранную парламентом кандидатуру премьера. Обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию 15 января, Владимир Путин выразил уверенность, что за счет этого парламент страны может взять на себя больше ответственности за формирование правительства, а значит, и за политику, которую оно будет проводить.

Ожидают депутаты и законопроектов о новых полномочиях Генпрокуратуры, судебной системе и Госсовете.

— Никаких революций в связи с его появлением в структуре российской власти не будет. Сегодня Госсовет действует, он себя зарекомендовал и является достаточно эффективным. Просто президент предложил в части своей компетенции закрепить его в Конституции, чтобы он занимался внутренней и внешней политикой и обеспечивал функционирование публичной власти. Это очень важно. Поэтому появится специальный закон, где будет прописана организация деятельности этого органа, — пояснил парламентарий.

Если говорить о структуре этого органа, то Павел Крашенинников предполагает, что, как и сейчас, в него войдут губернаторы, председатель правительства, представители палат парламента. При этом он не исключил, что этот круг расширится, а у президента останется право менять состав. По информации парламентария, вопрос о переносе этого органа из Москвы в Санкт-Петербург не обсуждался, и он будет работать в столице.

— Кроме того, большой блок законов будет связан с новыми ограничениями для госслужащих: чтобы у них не было двойного гражданства, вида на жительство за границей, иностранных счетов. Также будет внесен важный законопроект, связанный с формированием Совета Федерации (в нем появится до 30 «президентских» сенаторов, семь из которых получат статус пожизненных. — «Известия»). Также в рамках этих поправок будет предлагаться новый закон о культуре и норма об ответственном отношении к животным, — сообщил Павел Крашенинников.

По его мнению, значительную часть законопроектов будет вносить в Госдуму сам президент РФ, поскольку речь идет о документах, вытекающих из Конституции.

Проекты законов во исполнение поправок планирует рассматривать рабочая группа по внесению изменений в Основной закон. Об этом «Известиям» рассказала ее сопредседатель Талия Хабриева, уточнив, что следующее заседание группы пройдет в середине сентября.

— Точная дата пока не обозначена, определимся после 13-го числа. В своей работе мы будем использовать те же алгоритмы, которые применяли до общероссийского голосования. Основной нашей задачей станет мониторинг по реализации норм Конституции. Возможно, мы будем рассматривать и вопросы по исполнению конституционных поправок в законодательстве субъектов. У нас есть такие планы. Поскольку предполагается принятие не только федеральных законов, но и законов субъектов, — пояснила она.

При этом Талия Хабриева не исключила, что при необходимости перечень из 100 федеральных законов может быть расширен.

Почти единогласно

Во фракциях Госдумы, за исключением КПРФ, готовы поправки поддержать.

— Конечно, мы проголосуем за эти новые нормы. Это очень важно, потому что они укрепляют фундамент социальной жизни, а также систему политического устройства нашего государства. Только зрелое гражданское общество и власть могут их реализовать, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР, глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов отметил, что фракция поддержит все изменения, направленные на защиту интересов граждан.

— Для того чтобы говорить предметно, надо видеть, какие законопроекты будут внесены. Но в целом мы будем поддерживать все поправки, которые направлены на защиту прав, свобод и интересов наших граждан. Изменения, которые были внесены в Конституцию, именно в этой парадигме и разрабатывались, — отметил парламентарий.

«Справедливая Россия» поддержала поправки, поэтому поддержит и законы, которые их реализуют.

— Мы будем внимательно изучать все документы, внесенные в связи с этим в парламент. Но в целом наше отношение позитивное, — заявил «Известиям» первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов.

В КПРФ, выступившей против внесения поправок в Конституцию, четкой позиции до сих пор не сформировалось. Как сообщил «Известиям» член фракции, глава комитета по региональной политике Николай Харитонов, коммунисты, скорее всего, будут рассматривать отдельно каждый законопроект. Если он будет направлен на усиление народовластия, то партия его поддержит.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев отметил, что, безусловно, ежегодная индексация пенсий волнует людей больше, чем, например, тема Госсовета. Но все эти законопроекты важны в комплексе, поскольку работают на имидж власти.

— Поправки в Основной закон страны одобрили сами россияне. Но чтобы реализовать их, необходима большая правовая работа парламентариев. Ее информационное сопровождение, популяризация принимаемых норм — залог общественной поддержки власти. Поэтому повышение эффективности и качества госуправления, социальный характер государства нуждаются в разъяснительной работе, использовании всех каналов коммуникации, в выстраивании обратной связи, — подчеркнул эксперт.

По его словам, если эта работа будет проведена, большинство населения отнесется к новым законам положительно.

С этой точкой зрения согласен глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, законопроекты, развивающие новые нормы Конституции, призваны сделать политическую систему более сбалансированной. Ведь поправки в Основной закон предусматривают большее распределение власти, усиление роли парламента, Госсовета и других институтов. Эксперт также отметил, что население поддержало изменения в Конституцию, однако теперь граждане должны быть более детально проинформированы о содержании законопроектов, которые готовятся для реализации этих поправок.