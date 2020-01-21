«Распиливал то, что лежало на земле»: на Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

В Краснодарском крае 24-летний сирота Василий Попков обвиняется в незаконной вырубке деревьев в школьном саду. По версии следствия, он нанёс ущерб учебному заведению и администрации района на сумму около 66 тыс. рублей. Однако сам Василий утверждает, что распилил поваленные ветром деревья, которые упали на тропинку и мешали проходу. При этом обе потерпевшие стороны узнали об уголовном деле уже после его возбуждения и надеются на мировое соглашение.

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.

По данным следствия, в марте 2019 года он спилил два дерева, растущих на территории местной школы. Позже в отношении Василия было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Рубку деревьев подтвердили и в школе.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до четырёх лет. Потерпевшими признаны районная администрация и школа. Согласно экспертизе, Василий нанёс ущерб на сумму около 66 тыс. рублей.

Сам Василий Попков утверждает, что просто хотел расчистить дорожку, идущую через школьный сад к стадиону, от деревьев, которые упали из-за сильного ветра. Василий распилил их, а дрова забрал домой, поскольку учебное заведение отапливается углем.

Слова Попкова подтверждает его тётя и бывший опекун Ольга Лабузова. Она говорит, что племянник наткнулся на уже сломанные деревья, лежавшие на земле. При этом, по данным следствия, на месте были обнаружены пеньки, и это дало основания сделать предположение, что деревья упали не сами, а были спилены.

«Я трёх свидетелей привела, которые сказали, что Василий до пеньков не пилил, только поваленные части. Следователь тогда рукой махнул и сказал, что дело ерундовое и глупо что-то возбуждать. Не знаю, почему в итоге делу дали ход. По мнению следствия, если Вася распиливал уже лежавшие на земле куски деревьев, то, значит, и само дерево спилил», — жалуется Лабузова.

Ольга воспитывает Василия с шести лет. Его отец умер, когда мальчик был совсем маленьким, а мать впоследствии была лишена родительских прав из-за алкоголизма.

По словам Лабузовой, денег на выплату крупного штрафа, полагающегося по статье, у семьи нет: Василий работает на производственно-деревообрабатывающем комплексе, а платят там мало, поэтому молодому человеку приходится подрабатывать.

«Узнали от полиции»

В районной администрации RT заявили, что узнали о произошедшем от следственных органов. Как пояснили чиновники, сами они никуда не обращались, потерпевшим муниципалитет признали правоохранители, а ущерб оценивало лесничество.

Администрация находится в 50 километрах от Мезмая, в Апшеронске, поэтому те самые деревья, ставшие причиной уголовного преследования, чиновники даже не видели.

Пресс-секретарь администрации муниципального образования Апшеронского района Виктория Кузьминова рассказала RT, что администрация выступит в суде с ходатайством о примирении сторон, поскольку Попков уже компенсировал нанесённый им ущерб посадкой новых кустарников.

«Достаточно этого или нет, решит суд. На моей памяти это первое дело на нашем участке по данной статье», — сказала она. Чиновница также выразила надежду, что суд будет благосклонен к парню и не назначит наказания.

Директор СОШ №27 — второй потерпевшей стороны — Александра Филиппова рассказала RT, что узнала об уголовном деле уже по факту его возбуждения: «Речь идёт о двух деревьях со школьного сада — об ольхе и черешне. Нас полицейские признали потерпевшими, потому что эти деревья находятся на школьной территории». В итоге, по словам директора, она была вынуждена написать заявление как потерпевшая сторона и провести разбирательство по данному вопросу.

Однако Филиппова настаивает, что на территории школы не было сухостоя и аварийных деревьев, которые мог бы повалить сильный ветер. Также, по её словам, по той тропинке мало кто ходит, поэтому деревья вряд ли могли помешать кому-либо.

«Сад метрах в шестидесяти от здания школы находится, там особо никто не ходит. Территория у нас благоустроенная, опасности для детей и прохожих нет. Не знаю, для каких целей он тогда деревья спилил, но, надеюсь, дело разрешится мирно, я ему хорошую характеристику дала для суда. Василий самостоятельно можжевельник высадил на участке в качестве компенсации», — рассказала RT директор школы.

RT продолжит следить за развитием ситуации.