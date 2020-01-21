Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нового главаря ИГ рассекретили лишь через три месяца после ликвидации прежнего. ...
Манит и зовет
Пальмовое масло за военную технику: вместо Индии Малайзия может повезти его в Ро...
В приоритетном порядке: комитет Госдумы рекомендовал принять в первом чтении про...
Главная / В России

«Распиливал то, что лежало на земле»: на Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке

21 января 2020, 21:09  •  93 • В России
В Краснодарском крае 24-летний сирота Василий Попков обвиняется в незаконной вырубке деревьев в школьном саду. По версии следствия, он нанёс ущерб учебному заведению и администрации района на сумму около 66 тыс. рублей. Однако сам Василий утверждает, что распилил поваленные ветром деревья, которые упали на тропинку и мешали проходу. При этом обе потерпевшие стороны узнали об уголовном деле уже после его возбуждения и надеются на мировое соглашение.
 
РИА Новости
 

22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.

По данным следствия, в марте 2019 года он спилил два дерева, растущих на территории местной школы. Позже в отношении Василия было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере»). Рубку деревьев подтвердили и в школе.

Данное правонарушение наказывается штрафом в размере 1,5 млн рублей или лишением свободы на срок до четырёх лет. Потерпевшими признаны районная администрация и школа. Согласно экспертизе, Василий нанёс ущерб на сумму около 66 тыс. рублей.

Сам Василий Попков утверждает, что просто хотел расчистить дорожку, идущую через школьный сад к стадиону, от деревьев, которые упали из-за сильного ветра. Василий распилил их, а дрова забрал домой, поскольку учебное заведение отапливается углем.

Слова Попкова подтверждает его тётя и бывший опекун Ольга Лабузова. Она говорит, что племянник наткнулся на уже сломанные деревья, лежавшие на земле. При этом, по данным следствия, на месте были обнаружены пеньки, и это дало основания сделать предположение, что деревья упали не сами, а были спилены.

«Я трёх свидетелей привела, которые сказали, что Василий до пеньков не пилил, только поваленные части. Следователь тогда рукой махнул и сказал, что дело ерундовое и глупо что-то возбуждать. Не знаю, почему в итоге делу дали ход. По мнению следствия, если Вася распиливал уже лежавшие на земле куски деревьев, то, значит, и само дерево спилил», — жалуется Лабузова.

Ольга воспитывает Василия с шести лет. Его отец умер, когда мальчик был совсем маленьким, а мать впоследствии была лишена родительских прав из-за алкоголизма.

По словам Лабузовой, денег на выплату крупного штрафа, полагающегося по статье, у семьи нет: Василий работает на производственно-деревообрабатывающем комплексе, а платят там мало, поэтому молодому человеку приходится подрабатывать.

«Узнали от полиции»

В районной администрации RT заявили, что узнали о произошедшем от следственных органов. Как пояснили чиновники, сами они никуда не обращались, потерпевшим муниципалитет признали правоохранители, а ущерб оценивало лесничество.

Администрация находится в 50 километрах от Мезмая, в Апшеронске, поэтому те самые деревья, ставшие причиной уголовного преследования, чиновники даже не видели.

Пресс-секретарь администрации муниципального образования Апшеронского района Виктория Кузьминова рассказала RT, что администрация выступит в суде с ходатайством о примирении сторон, поскольку Попков уже компенсировал нанесённый им ущерб посадкой новых кустарников.

«Достаточно этого или нет, решит суд. На моей памяти это первое дело на нашем участке по данной статье», — сказала она. Чиновница также выразила надежду, что суд будет благосклонен к парню и не назначит наказания.

Директор СОШ №27 — второй потерпевшей стороны — Александра Филиппова рассказала RT, что узнала об уголовном деле уже по факту его возбуждения: «Речь идёт о двух деревьях со школьного сада — об ольхе и черешне. Нас полицейские признали потерпевшими, потому что эти деревья находятся на школьной территории». В итоге, по словам директора, она была вынуждена написать заявление как потерпевшая сторона и провести разбирательство по данному вопросу.

Однако Филиппова настаивает, что на территории школы не было сухостоя и аварийных деревьев, которые мог бы повалить сильный ветер. Также, по её словам, по той тропинке мало кто ходит, поэтому деревья вряд ли могли помешать кому-либо.

«Сад метрах в шестидесяти от здания школы находится, там особо никто не ходит. Территория у нас благоустроенная, опасности для детей и прохожих нет. Не знаю, для каких целей он тогда деревья спилил, но, надеюсь, дело разрешится мирно, я ему хорошую характеристику дала для суда. Василий самостоятельно можжевельник высадил на участке в качестве компенсации», — рассказала RT директор школы.

RT продолжит следить за развитием ситуации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



93
Источник
Похожие новости
19 января 2020, 20:24
«Обновление политической системы»: Медведев объяснил, почему правительство ушло в отставку
20 января 2020, 22:24
Основные изменения: Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
21 января 2020, 21:09
«Распиливал то, что лежало на земле»: на Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
20 января 2020, 19:09
«Интенсивность движения будет увеличиваться»: по Крымскому мосту прошли первые сто поездов
20 января 2020, 19:09
Следователь по особо важным делам: Путин выдвинул Игоря Краснова на должность генпрокурора
20 января 2020, 15:54
«Гостиница не имела эвакуационного выхода»: пять человек погибли в пермском отеле из-за прорыва теплоцентрали
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2020, 13:24
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог
17 января 2020, 03:39
Выборы в Донбассе: Киев требует вернуть беженцев
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицированы
17 января 2020, 06:54
"Что же стоит за этим?": В Госдепе ломают голову над отставкой всего российского правительства
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
16 января 2020, 08:09
"Это контрреволюция и отказ от наследия 90-х": Тюренков о сути послания Путина Федеральному Собранию
18 января 2020, 12:09
Меньше 10 слов для США: Лавров ёмко ответил американской журналистке об импичменте Трампу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.