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Распевая песни Высоцкого, бросились в атаку: Русские за 25 минут трижды унизили США

26 ноября 2020, 16:10  •  217 • Политика
На фоне очередного обострения отношений США и РФ многие вспомнили легендарную операцию советского спецназа ГРУ во Вьетнаме. Тогда русским понадобилось всего 25 минут, чтобы трижды унизить американцев. Участники вспоминают, как в мае 1968 года десять человек в камуфляже, распевая песни Высоцкого, бросились в атаку и уничтожили базу противника.
С этой секретной операции началась всемирная слава российского спецназа ГРУ. Вот только американцы до сих пор вспоминают о ней как о своём величайшем позоре.
Дело было во время войны во Вьетнаме, рассказывает автор блога на "Яндекс.Дзен" "Музей города Кропоткин". Целью советских секретных служб была американская база Flying Joe, на которой находились два лёгких вертолёта, около 10 транспортных вертолётов и четыре вертолёта "Кобра".
Именно последние были особенно интересны специалистам ГРУ, поскольку на тот момент вертолёт "Кобра" имел непревзойдённую систему наведения на цель и стрелял управляемыми реактивными снарядами.
"Распевая про себя песни Высоцкого, 10 человек в камуфляже молча бросились в атаку", - продолжает историю автор. Американские военные не успели даже ничего сообразить, как уже были повержены противником.
Всего за 25 минут парни из спецназа ГРУ успели, во-первых, уничтожить 20 противников, во-вторых, угнать одну "Кобру" на свою базу и, в-третьих, разгромить остальную технику и вооружение "в особо грубой и циничной форме".
Но и этого трёхкратного унижения американцев русским показалось мало: на основе той самой "Кобры" год спустя был создан советский вертолёт Ми-24, ставший самым массовым ударным вертолётом в мире. А спецоперация получила название "Вьетнамский бросок" и вошла в историю.

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