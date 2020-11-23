Распадется на осколки: Кишинев потеряет территории из-за Санду

Майя Санду. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Молдавия повторяет путь Украины и Армении

С приходом к власти в Молдавии прозападно настроенной Майи Санду распад республики неизбежен. И произойдут эти центробежные процессы очень стремительно. В этом убежден политолог Дмитрий Выдрин.

По его мнению, экс-президент Молдавии Игорь Додон слишком долго "наводил мосты", стараясь сотрудничать и с Россией, и с Западом. Во всех войнах противник, в первую очередь, пытается разрушить именно мосты. В политике также.

Тем более жителя Молдавии надоело колебаться из стороны в сторону, они захотели определенности и сделали выбор в пользу Санду, которая четко сказала: "Я – прорумынская". Поэтому можно считать, что все, кто голосовал за Санду, голосовал и за присоединение Молдавии к Румынии.

Что дальше будет с Молдавией, предсказать просто, достаточно посмотреть на опыт Украины, Армении, считает Выдрин.

"Любой "майдан" заканчивается "карабахом",

– подчеркивает политолог, поясняя последствия для страны, выбравший столь радикальную смену курса. Сначала все заполняется пеной с радужными пузырями, а потом они лопаются и остается неприглядная действительность.

У лидеров, пришедших к власти на такой волне, нет инструментов диалога с оппонентами. Они не могут найти компромисс с теми, кто исповедует другие взгляды. И тогда страна начинает терять территорию. Это судьба ждет и Кишинев, убежден Выдрин.

"Сначала потеряет территории по краям, потому что там уже люди тяготеют к другой культуре. Потом она треснет посередине. А потом она превратится в осколки",

– отметил политолог в интервью "Украине.ру".

Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Победила бывший премьер Майя Санду. Она уже заявила, что готова выстраивать прагматичные отношения с Москвой, но потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья.