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Распадется на осколки: Кишинев потеряет территории из-за Санду

23 ноября 2020, 12:05  •  54 • Политика
Майя Санду. Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Молдавия повторяет путь Украины и Армении
С приходом к власти в Молдавии прозападно настроенной Майи Санду распад республики неизбежен. И произойдут эти центробежные процессы очень стремительно. В этом убежден политолог Дмитрий Выдрин.
По его мнению, экс-президент Молдавии Игорь Додон слишком долго "наводил мосты", стараясь сотрудничать и с Россией, и с Западом. Во всех войнах противник, в первую очередь, пытается разрушить именно мосты. В политике также.
Тем более жителя Молдавии надоело колебаться из стороны в сторону, они захотели определенности и сделали выбор в пользу Санду, которая четко сказала: "Я – прорумынская". Поэтому можно считать, что все, кто голосовал за Санду, голосовал и за присоединение Молдавии к Румынии.
Что дальше будет с Молдавией, предсказать просто, достаточно посмотреть на опыт Украины, Армении, считает Выдрин.
"Любой "майдан" заканчивается "карабахом",
– подчеркивает политолог, поясняя последствия для страны, выбравший столь радикальную смену курса. Сначала все заполняется пеной с радужными пузырями, а потом они лопаются и остается неприглядная действительность.
У лидеров, пришедших к власти на такой волне, нет инструментов диалога с оппонентами. Они не могут найти компромисс с теми, кто исповедует другие взгляды. И тогда страна начинает терять территорию. Это судьба ждет и Кишинев, убежден Выдрин.
"Сначала потеряет территории по краям, потому что там уже люди тяготеют к другой культуре. Потом она треснет посередине. А потом она превратится в осколки",
– отметил политолог в интервью "Украине.ру".
Второй тур выборов президента Молдавии состоялся 15 ноября. Победила бывший премьер Майя Санду. Она уже заявила, что готова выстраивать прагматичные отношения с Москвой, но потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья.

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