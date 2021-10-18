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Распад Украины станет большой проблемой для России - эксперт

18 октября 2021, 21:45  •  134 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im / www.imago-images.de / www.globallookpress.com
Непонятно, в какое свободное плавание смогут уйти части "демонтированного" соседнего государства
Полноценный распад Украины, которая начала разваливаться по частям с "революции гидности" в 2014 году, может принести проблемы для России. Об этом предупредил политобозреватель и историк Владимир Корнилов.
Так он прокомментировал утверждение члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько о невозможности заставить нынешний киевский режим прекратить военный конфликт в Донбассе из-за того, что соборная не обладает государственной субъектностью. Украина является марионеткой в руках Запада, а значит, никакого прогресса в Минских соглашениях можно не ждать. Поэтому лучшим средством для самой Незалежной и ее граждан была бы ликвидация этого государства, считает политик.
"Да, понятно, с кем будет Галичина, под чье крыло уйдут Донбасс и Крым, но что будет с Полтавской губернией или с самим городом Киевом?" – задался вопросом Корнилов.
Он отметил, что дебаты о будущем украинских территорий идут давно: куда, с кем и на каких условиях отправятся в независимое "плавание" разные части Незалежной.
"А ведь это, надо понимать, может стать и проблемой России тоже. Есть ли альтернативные сценарии? В принципе, да, в частности, когда-нибудь более договороспособным станет Запад", – сказал в беседе с РИА ФАН политолог.
Корнилов согласился с мнением Безпалько о том, что Украина превратилась в марионетку своих зарубежных партнеров. В качестве примера он привел регулярные встречи представителей киевского режима с послами "Большой семерки".
Как только коллективному Западу станет выгодно выстроить дружеские отношения с Москвой или "как минимум поддерживать" их на должном уровне, вместо того чтобы подпитывать "надоевшую" им Украину, "тогда и можно будет говорить о сценариях окончания войны в Донбассе", считает эксперт. Однако об этом сейчас говорить вообще не приходится, добавил он.
Напомним, свою точку зрения на ситуацию с урегулированием конфликта в шахтерском крае Безпалько высказал в интервью изданию "Украина.ру". В нем он также подчеркнул, что власти страны делают все для ухудшения жизни украинцев, для разрушения отечественных общественных институтов, инфраструктуры, промышленности и медицины. Именно поэтому, как он полагает, "демонтаж" Незалежной стал бы лучшим сценарием.

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