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Распад Украины близок. "Времени уже не осталось"

03 января 2022, 14:25  •  613 • Политика
Политолог Виталий Третьяков уверен, что Украина не переживёт 2022 год.
Политолог Виталий Третьяков полагает, что 2022 год может стать последним для Украины как единого государства. Именно об этом говорят усилия киевской власти по организации сил территориальной обороны и подготовке тотальной мобилизации.
По мнению Третьякова, война с "внешним агрессором" - лишь прикрытие для этого, а настоящей причиной является опасность междоусобной войны на фоне экономического кризиса, социального взрыва и мятежа, передаёт "РИА ФАН".
Никто на Украину нападать не будет просто потому, что в этом нет нужды. В 2022 году продолжится и, скорее всего, закончится территориальный распад Украины. Не буду очерчивать новые границы, но это безусловно произойдёт. И это понимают некоторые украинские политики, в том числе и те, кто имеет какое-то влияние на президента,
- рассказал Третьяков в эфире телешоу "60 минут".
Третьяков отметил, что в случае развития экономического кризиса выжить смогут только жители сельской местности, живущие домашним хозяйством. Однако в городах могут вспыхнуть вооружённые бунты. Поэтому власти Украины нужны силовики, которые могут подавить мятежи на местах.
"Только это не поможет и ещё больше распалит народ. В 2022 году Украина полностью распадётся. Времени у них уже не осталось", - уверяет Третьяков.
Распад Украины может ускорить уход США из страны и отказ от поддержки режима в Киеве. Третьяков полагает, что после ухода США с Украины Киев не сможет удержать регионы от бунта, а местные элиты просто перекупят бойцов территориальной обороны.

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