Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
«Украина полна «спящих», всё решится мгновенно»
Украина отрывает свою энергосистему от России: перспективы — огромные
Украинская актриса одна вышла на защиту телеканала против разъяренной толпы ради...
Главная / Украина

Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции

09 февраля 2021, 19:15  •  342 • Украина

Украине в очередной раз предрекли распад. В этот раз не просто распад, а фактическое уничтожение государственного образования Украина. На этот раз прогнозы о потере регионов сделали бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк и экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.
Россия, Польша и Румыния всё заберут
Бывший сотрудник СБУ считает, что причиной распада Украины может стать федерализация страны. Василий Вовк заявил: «Не дай Бог, мы на это пойдём и сделаем спецстатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее». Кроме этого, он считает, что на часть Украины претендуют Румыния и Польша. Масла в огонь подлил и Михаил Саакашвили, который утверждает, что в ближайшее время Россия заберёт Мариуполь и Херсон. Вероятно, под российскими войсками, которые будут брать Мариуполь, Саакашвили подразумевает Народную милицию ДНР, но в любом случае его обоснование территориальных потерь Украины просто «гениальное»: произойдёт это потому, что России нужно наладить водоснабжение Крыма.


Бывшему президенту Грузии стоило бы не делать глупых заявлений, а изучать карту Украины. По Херсонской области проходит Северо-Крымский канал, задача которого — обеспечивать Крым водой из Днепра. В настоящий момент канал перекрыт, а единственным условием Украины для его открытия является возвращение Крыма в состав Украины. Но проблема же не только в том, что сейчас водная артерия в Крым перекрыта, а в том, что Днепр, из которого шёл забор, протекает не только по Херсонской области, но и по Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, немного по Кировградской, Черкасской и Киевской областям. То есть для стабильного водоснабжения Крыма нужна не одна, а шесть областей, так как, зная развитие украинских элит, они и закопать Днепр могут приказать. Зачем Мариуполь для водоснабжения Крыма, непонятно.

В дело раздела Украины, кроме России, могут вмешаться и западные соседи «незалежной». Василий Вовк упоминает Польшу и Румынию. Для Румынии приготовлена Черновицкая область, а поляки забирают Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую и Тернопольскую. Почему-то украинский генерал-майор «обделил» Венгрию и забыл о Закарпатской области. Вот и получается, что от Украины не останется ничего, а всё благодаря её вечно недовольным западным жителям.


Украина — лоскутное одеяло
Через 23 года после объявления независимости Украина начала рассыпаться. Сейчас, когда минуло семь лет с начала выхода регионов из республики, процесс не останавливается, он находится в замороженной стадии. Не секрет, что Украина является неоднородной страной. На востоке люди ориентированы на Россию, а на западе стремятся в Европу. Но это не только национальный вопрос. Существуют и религиозные различия. Восток и часть центра остались верны Русской православной церкви, западные области постепенно принимают сторону раскольников из «Православной церкви Украины», при этом в Галиции широко распространена Униатская церковь. Примечательно, что даже идеолог радикального украинского национализма Степан Бандера являлся приверженцем греко-католического вероисповедания.

Однако насаждение украинского языка, украинской культуры, порой откровенно селянской, и прочая пропаганда, направленная на вытравливание всего русского, вызывает только недовольство местных жителей, но это поддерживается официальными властями и проводится западенцами. До сих пор действуют шаблоны о России как об оккупанте, вечно высасывающем соки из Украины. Все эти мифы легко разбиваются о банальную статистику, но всю жизнь русский человек не может жить при таких условиях. Получается, что не Россия оккупировала Крым и Донбасс, а ранее Сечь, Украинскую Народную Республику, позже создав процветающую УССР, а ополяченные элементы расселились на русской земле и начали создавать неких украинцев. В апреле 1949 года русский философ Иван Солоневич писал: «Украинский сепаратизм грозит бытию всей России — то есть и Великороссии, и Малороссии. Украинский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. Самостийные разговоры об эксплуатации Москвой Украины — это есть, конечно, сплошной вздор. Московская власть прекратила бесконечную гетманскую резню, и общерусскими усилиями были разгромлены и татары, и Польша, и Турция, веками и веками поддерживающие Украину в состоянии пустыни и пепелища». Нет, сейчас украинский сепаратизм не грозит России. Он не имеет под собой ничего, кроме идеи ненависти, но побеждают не разрушения и убийства, а созидание. Именно силами русских создавалась Малороссия, которая теперь называется Украина, земля где-то на окраине.

Все эти противоречия между малороссами и украинцами, между православными и униатами с католиками будут только продолжать раздирать Украину, и рано или поздно её просто не станет, что сразу нескольким десяткам миллионов людей облегчит жизнь. Так что, Михаил Николозович, дело не в водоснабжении Крыма, а в отношении к людям. Можно сколько угодно говорить об оккупации части Украины российскими войсками или так называемыми террористами, но от этого легче никому не станет. Между тем первый президент Украины Леонид Кравчук, а ныне глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (кстати, родившийся в Волынском воеводстве Польской Республики) заявил: «На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят». Вот и показатель того, как человек, обязанность которого остановить войну в Донбассе, предлагает решать сложившуюся ситуацию.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



342
Источник
Похожие новости
09 февраля 2021, 00:55
Украинцев готовят к кровавой бойне в Донбассе
09 февраля 2021, 10:05
Украина отправила офицеров в США и получила серьёзные проблемы
09 февраля 2021, 15:35
Особому отношению Москвы к Леониду Кучме – каюк, его зятю, олигарху Виктору Пинчуку, прикрыли торговлю
09 февраля 2021, 00:55
Генерал СБУ: «Концлагеря – это нормально. У нас нет демократии»
09 февраля 2021, 11:00
«JourФак Манукяна»: Как Зеленский стал диктатором
09 февраля 2021, 17:25
«Украина безопасна только для американского посла»: журналистка сбежала из страны после интервью с Медведчуком
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 февраля 2021, 17:55
Хроники энергокризиса Украины: Коломойский обыгрывает Ахметова, план Лукашенко срабатывает
07 февраля 2021, 01:15
Зеленскому предложили открыть Крымский фронт
08 февраля 2021, 18:30
Раскрыт коварный план Зеленского по Донбассу
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
06 февраля 2021, 11:30
Украина обвинила Россию в катастрофе с электричеством
07 февраля 2021, 14:05
Россия поставила США в щекотливое положение с помощью C-400
05 февраля 2021, 20:50
«Рашизм должен уйти»: в Раде начались потасовки из-за заблокированных Зеленским телеканалов
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.