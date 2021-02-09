Распад не за горами: Украину разрушают не в России, а в Галиции • 342 • Украина

Украине в очередной раз предрекли распад. В этот раз не просто распад, а фактическое уничтожение государственного образования Украина. На этот раз прогнозы о потере регионов сделали бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк и экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Россия, Польша и Румыния всё заберут

Бывший сотрудник СБУ считает, что причиной распада Украины может стать федерализация страны. Василий Вовк заявил: «Не дай Бог, мы на это пойдём и сделаем спецстатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее». Кроме этого, он считает, что на часть Украины претендуют Румыния и Польша. Масла в огонь подлил и Михаил Саакашвили, который утверждает, что в ближайшее время Россия заберёт Мариуполь и Херсон. Вероятно, под российскими войсками, которые будут брать Мариуполь, Саакашвили подразумевает Народную милицию ДНР, но в любом случае его обоснование территориальных потерь Украины просто «гениальное»: произойдёт это потому, что России нужно наладить водоснабжение Крыма.



Бывшему президенту Грузии стоило бы не делать глупых заявлений, а изучать карту Украины. По Херсонской области проходит Северо-Крымский канал, задача которого — обеспечивать Крым водой из Днепра. В настоящий момент канал перекрыт, а единственным условием Украины для его открытия является возвращение Крыма в состав Украины. Но проблема же не только в том, что сейчас водная артерия в Крым перекрыта, а в том, что Днепр, из которого шёл забор, протекает не только по Херсонской области, но и по Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, немного по Кировградской, Черкасской и Киевской областям. То есть для стабильного водоснабжения Крыма нужна не одна, а шесть областей, так как, зная развитие украинских элит, они и закопать Днепр могут приказать. Зачем Мариуполь для водоснабжения Крыма, непонятно.



В дело раздела Украины, кроме России, могут вмешаться и западные соседи «незалежной». Василий Вовк упоминает Польшу и Румынию. Для Румынии приготовлена Черновицкая область, а поляки забирают Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую и Тернопольскую. Почему-то украинский генерал-майор «обделил» Венгрию и забыл о Закарпатской области. Вот и получается, что от Украины не останется ничего, а всё благодаря её вечно недовольным западным жителям.



Украина — лоскутное одеяло

Через 23 года после объявления независимости Украина начала рассыпаться. Сейчас, когда минуло семь лет с начала выхода регионов из республики, процесс не останавливается, он находится в замороженной стадии. Не секрет, что Украина является неоднородной страной. На востоке люди ориентированы на Россию, а на западе стремятся в Европу. Но это не только национальный вопрос. Существуют и религиозные различия. Восток и часть центра остались верны Русской православной церкви, западные области постепенно принимают сторону раскольников из «Православной церкви Украины», при этом в Галиции широко распространена Униатская церковь. Примечательно, что даже идеолог радикального украинского национализма Степан Бандера являлся приверженцем греко-католического вероисповедания.



Однако насаждение украинского языка, украинской культуры, порой откровенно селянской, и прочая пропаганда, направленная на вытравливание всего русского, вызывает только недовольство местных жителей, но это поддерживается официальными властями и проводится западенцами. До сих пор действуют шаблоны о России как об оккупанте, вечно высасывающем соки из Украины. Все эти мифы легко разбиваются о банальную статистику, но всю жизнь русский человек не может жить при таких условиях. Получается, что не Россия оккупировала Крым и Донбасс, а ранее Сечь, Украинскую Народную Республику, позже создав процветающую УССР, а ополяченные элементы расселились на русской земле и начали создавать неких украинцев. В апреле 1949 года русский философ Иван Солоневич писал: «Украинский сепаратизм грозит бытию всей России — то есть и Великороссии, и Малороссии. Украинский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. Самостийные разговоры об эксплуатации Москвой Украины — это есть, конечно, сплошной вздор. Московская власть прекратила бесконечную гетманскую резню, и общерусскими усилиями были разгромлены и татары, и Польша, и Турция, веками и веками поддерживающие Украину в состоянии пустыни и пепелища». Нет, сейчас украинский сепаратизм не грозит России. Он не имеет под собой ничего, кроме идеи ненависти, но побеждают не разрушения и убийства, а созидание. Именно силами русских создавалась Малороссия, которая теперь называется Украина, земля где-то на окраине.



Все эти противоречия между малороссами и украинцами, между православными и униатами с католиками будут только продолжать раздирать Украину, и рано или поздно её просто не станет, что сразу нескольким десяткам миллионов людей облегчит жизнь. Так что, Михаил Николозович, дело не в водоснабжении Крыма, а в отношении к людям. Можно сколько угодно говорить об оккупации части Украины российскими войсками или так называемыми террористами, но от этого легче никому не станет. Между тем первый президент Украины Леонид Кравчук, а ныне глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (кстати, родившийся в Волынском воеводстве Польской Республики) заявил: «На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят». Вот и показатель того, как человек, обязанность которого остановить войну в Донбассе, предлагает решать сложившуюся ситуацию.

Украине в очередной раз предрекли распад. В этот раз не просто распад, а фактическое уничтожение государственного образования Украина. На этот раз прогнозы о потере регионов сделали бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк и экс-губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.Россия, Польша и Румыния всё заберутБывший сотрудник СБУ считает, что причиной распада Украины может стать федерализация страны. Василий Вовк заявил: «Не дай Бог, мы на это пойдём и сделаем спецстатус или федерацию Луганска и Донецка, у нас появится федерация Буковинская, Закарпатская и так далее». Кроме этого, он считает, что на часть Украины претендуют Румыния и Польша. Масла в огонь подлил и Михаил Саакашвили, который утверждает, что в ближайшее время Россия заберёт Мариуполь и Херсон. Вероятно, под российскими войсками, которые будут брать Мариуполь, Саакашвили подразумевает Народную милицию ДНР, но в любом случае его обоснование территориальных потерь Украины просто «гениальное»: произойдёт это потому, что России нужно наладить водоснабжение Крыма.Бывшему президенту Грузии стоило бы не делать глупых заявлений, а изучать карту Украины. По Херсонской области проходит Северо-Крымский канал, задача которого — обеспечивать Крым водой из Днепра. В настоящий момент канал перекрыт, а единственным условием Украины для его открытия является возвращение Крыма в состав Украины. Но проблема же не только в том, что сейчас водная артерия в Крым перекрыта, а в том, что Днепр, из которого шёл забор, протекает не только по Херсонской области, но и по Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, немного по Кировградской, Черкасской и Киевской областям. То есть для стабильного водоснабжения Крыма нужна не одна, а шесть областей, так как, зная развитие украинских элит, они и закопать Днепр могут приказать. Зачем Мариуполь для водоснабжения Крыма, непонятно.В дело раздела Украины, кроме России, могут вмешаться и западные соседи «незалежной». Василий Вовк упоминает Польшу и Румынию. Для Румынии приготовлена Черновицкая область, а поляки забирают Волынскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Ровенскую и Тернопольскую. Почему-то украинский генерал-майор «обделил» Венгрию и забыл о Закарпатской области. Вот и получается, что от Украины не останется ничего, а всё благодаря её вечно недовольным западным жителям.Украина — лоскутное одеялоЧерез 23 года после объявления независимости Украина начала рассыпаться. Сейчас, когда минуло семь лет с начала выхода регионов из республики, процесс не останавливается, он находится в замороженной стадии. Не секрет, что Украина является неоднородной страной. На востоке люди ориентированы на Россию, а на западе стремятся в Европу. Но это не только национальный вопрос. Существуют и религиозные различия. Восток и часть центра остались верны Русской православной церкви, западные области постепенно принимают сторону раскольников из «Православной церкви Украины», при этом в Галиции широко распространена Униатская церковь. Примечательно, что даже идеолог радикального украинского национализма Степан Бандера являлся приверженцем греко-католического вероисповедания.Однако насаждение украинского языка, украинской культуры, порой откровенно селянской, и прочая пропаганда, направленная на вытравливание всего русского, вызывает только недовольство местных жителей, но это поддерживается официальными властями и проводится западенцами. До сих пор действуют шаблоны о России как об оккупанте, вечно высасывающем соки из Украины. Все эти мифы легко разбиваются о банальную статистику, но всю жизнь русский человек не может жить при таких условиях. Получается, что не Россия оккупировала Крым и Донбасс, а ранее Сечь, Украинскую Народную Республику, позже создав процветающую УССР, а ополяченные элементы расселились на русской земле и начали создавать неких украинцев. В апреле 1949 года русский философ Иван Солоневич писал: «Украинский сепаратизм грозит бытию всей России — то есть и Великороссии, и Малороссии. Украинский сепаратизм, кроме того, вырос на целой серии сплошных подлогов. Самостийные разговоры об эксплуатации Москвой Украины — это есть, конечно, сплошной вздор. Московская власть прекратила бесконечную гетманскую резню, и общерусскими усилиями были разгромлены и татары, и Польша, и Турция, веками и веками поддерживающие Украину в состоянии пустыни и пепелища». Нет, сейчас украинский сепаратизм не грозит России. Он не имеет под собой ничего, кроме идеи ненависти, но побеждают не разрушения и убийства, а созидание. Именно силами русских создавалась Малороссия, которая теперь называется Украина, земля где-то на окраине.Все эти противоречия между малороссами и украинцами, между православными и униатами с католиками будут только продолжать раздирать Украину, и рано или поздно её просто не станет, что сразу нескольким десяткам миллионов людей облегчит жизнь. Так что, Михаил Николозович, дело не в водоснабжении Крыма, а в отношении к людям. Можно сколько угодно говорить об оккупации части Украины российскими войсками или так называемыми террористами, но от этого легче никому не станет. Между тем первый президент Украины Леонид Кравчук, а ныне глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе (кстати, родившийся в Волынском воеводстве Польской Республики) заявил: «На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация. Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же. И не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят». Вот и показатель того, как человек, обязанность которого остановить войну в Донбассе, предлагает решать сложившуюся ситуацию. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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