Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины

Бывший вице-премьер Украины и экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждёт второй майдан из-за неграмотной политики действующего президента страны Владимира Зеленского. Свой прогноз на будущее Незалежной дал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

По его словам, всё идёт не к майдану, а, скорее, к военному перевороту, который устроят украинские националисты и радикалы. В общем-то, они даже не скрывают своих намерений и говорят об этом совершенно открыто, отметил эксперт.

"Сама возможность осуществить переворот в стране используется сегодня радикалами в качестве давления на украинскую власть. Они пытаются пугать Зеленского и его людей", - сказал Олег Неменский в беседе с Nation News.

Он добавил, что сейчас Украина стремительно движется к распаду и гражданскому противостоянию, который может перерасти в настоящую войну. При этом масштаб этой войны значительно превзойдёт конфликт в Донбассе.