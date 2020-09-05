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Распад? Гражданское противостояние? Война? Эксперт дал прогноз о будущем Украины
05 сентября 2020, 06:40 • 51 • Политика
На Украине заговорили о неизбежности нового майдана. "Украина идёт к распаду и гражданскому противостоянию, которое может перерасти в настоящую войну", - спрогнозировал будущее Незалежной сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
Бывший вице-премьер Украины и экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный заявил, что Украину ждёт второй майдан из-за неграмотной политики действующего президента страны Владимира Зеленского. Свой прогноз на будущее Незалежной дал ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
По его словам, всё идёт не к майдану, а, скорее, к военному перевороту, который устроят украинские националисты и радикалы. В общем-то, они даже не скрывают своих намерений и говорят об этом совершенно открыто, отметил эксперт.
Он добавил, что сейчас Украина стремительно движется к распаду и гражданскому противостоянию, который может перерасти в настоящую войну. При этом масштаб этой войны значительно превзойдёт конфликт в Донбассе.
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