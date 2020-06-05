Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрите...
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США &q...
Если б мне сказали, что я еще раз туда попаду, я бы застрелился, не раздумывая, ...
Главная / В мире

Расовые протесты в США докатились до бывших колониальных держав Европы

05 июня 2020, 21:55  •  63 • В мире
В Бельгии, бывшей колониальной державе, собраны 30 тыс. подписей под петицией с требованием убрать все памятники королю Леопольду II, отличавшемуся особой жестокостью по отношению к жителям Конго. Петиция приурочена к 30 июня 2020 года – 60-летию независимости Конго от бельгийского ига.
«Статуе Леопольда II не место в мультикультурном Брюсселе, столице Европы», – говорится в петиции.
С 1885 по 1908 год Конго считалось «личным владением» короля бельгийцев Леопольда II. В 1908 году король продал своё владение бельгийскому государству, колонией которого Конго оставалось до 1960 года.
При бельгийских колонизаторах было уничтожено до десяти миллионов африканцев. Проводя карательные акции, бельгийские солдаты должны были предоставлять для отчётности отрубленные кисти рук убитых конголезцев. Отрезали кисти и живым людям. Бельгийцы охотно позировали с этими «трофеями» (см. фото). Широко практиковались захват заложников, массовые казни.
Бельгийская пресса оправдывала эти жестокости, утверждая, что так укрощаются племена каннибалов. Цинизм ситуации заключался в том, что Конго был личным бизнесом короля: доход от добычи слоновой кости, каучука, продажи фруктов шёл в карман монарху и на содержание его любовницы мадам Делакруа.
Символом сопротивления конголезцев колонизаторам стал Исидор Баканжа – чернокожий христианин, убитый бельгийскими солдатами и причисленный католической церковью в 1994 г. к лику святых.
«Несмотря на это, в честь Леопольда II воздвигают по всей Бельгии статуи, проводят церемонии в его память, называют его именем улицы. Мы не хотим стереть прошлое, мы хотим стереть следы какого бы то ни было почёта к этому человеку»,
– подчёркивают авторы петиции.
В Генте статую короля облили красной краской, символизирующей кровь; около Антверпена памятник королю пытались поджечь.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
05 июня 2020, 16:55
Русские встали на защиту Америки: За ночь собрались сотни добровольцев
05 июня 2020, 02:55
"Ржу": Глава Пентагона и президент не поделили США. Прямая речь
05 июня 2020, 06:55
"Прекраснодушные придурки": Михеев не сдержался, показывая, во что выливается любой "майдан"
05 июня 2020, 12:55
Они хотели наш борщ: Русские рассказали, за что дали отпор погромщикам в США
05 июня 2020, 16:55
Мать получила фото последней улыбки сына за несколько минут до его гибели - Daily Star
05 июня 2020, 10:55
"Мутная тема" с вакциной от COVID: Пушков напомнил Поповой о неудобных вопросах
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 июня 2020, 02:55
А Путин не тот: украинцы увидели то, что "проглядели" российские зрители
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на коле...
05 июня 2020, 06:55
Надежды не осталось. Украина неинтересна не только Западу, но и России
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 июня 2020, 07:55
Немец 79 фотографиями взял Украину за горло по делу МН17
03 июня 2020, 01:55
Позор страны? Навальный одним оскорблением сдал самого себя
04 июня 2020, 09:55
Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"
03 июня 2020, 12:55
Зачем Путин это сказал? Будет "тотальный скулёж". Баранец о реакции Запада
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
01 июня 2020, 00:55
Космическая диверсия - первая в истории: Как "туалетный кризис" связан с дыркой на МКС
30 мая 2020, 10:55
Киев вычищают от радикалов «Нацкорпуса»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.