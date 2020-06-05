Расовые протесты в США докатились до бывших колониальных держав Европы

В Бельгии, бывшей колониальной державе, собраны 30 тыс. подписей под петицией с требованием убрать все памятники королю Леопольду II, отличавшемуся особой жестокостью по отношению к жителям Конго. Петиция приурочена к 30 июня 2020 года – 60-летию независимости Конго от бельгийского ига.

«Статуе Леопольда II не место в мультикультурном Брюсселе, столице Европы», – говорится в петиции.

С 1885 по 1908 год Конго считалось «личным владением» короля бельгийцев Леопольда II. В 1908 году король продал своё владение бельгийскому государству, колонией которого Конго оставалось до 1960 года.

При бельгийских колонизаторах было уничтожено до десяти миллионов африканцев. Проводя карательные акции, бельгийские солдаты должны были предоставлять для отчётности отрубленные кисти рук убитых конголезцев. Отрезали кисти и живым людям. Бельгийцы охотно позировали с этими «трофеями» (см. фото). Широко практиковались захват заложников, массовые казни.

Бельгийская пресса оправдывала эти жестокости, утверждая, что так укрощаются племена каннибалов. Цинизм ситуации заключался в том, что Конго был личным бизнесом короля: доход от добычи слоновой кости, каучука, продажи фруктов шёл в карман монарху и на содержание его любовницы мадам Делакруа.

Символом сопротивления конголезцев колонизаторам стал Исидор Баканжа – чернокожий христианин, убитый бельгийскими солдатами и причисленный католической церковью в 1994 г. к лику святых.

«Несмотря на это, в честь Леопольда II воздвигают по всей Бельгии статуи, проводят церемонии в его память, называют его именем улицы. Мы не хотим стереть прошлое, мы хотим стереть следы какого бы то ни было почёта к этому человеку»,

– подчёркивают авторы петиции.

В Генте статую короля облили красной краской, символизирующей кровь; около Антверпена памятник королю пытались поджечь.